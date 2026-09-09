Rotaviren bei Babys und Kindern: Symptome, Ansteckung und Impfung

Rotaviren können bei Babys und kleinen Kindern heftigen Brechdurchfall auslösen. Besonders gefährlich wird es, wenn der kleine Körper innerhalb kurzer Zeit viel Flüssigkeit und wichtige Salze verliert. Deshalb sollten Eltern nicht nur auf die Zahl der Durchfälle achten, sondern vor allem auf den Allgemeinzustand ihres Kindes.
Eine Schluckimpfung schützt Säuglinge sehr zuverlässig vor schweren Verläufen. Sie muss allerdings früh begonnen und je nach Impfstoff spätestens im Alter von 24 oder 32 Wochen abgeschlossen werden.
Rotaviren auf einen Blick
- Erreger: Rotaviren
- Übertragung: vor allem über kleinste Stuhlspuren an Händen und Gegenständen
- Inkubationszeit: meistens 1 bis 3 Tage
- Typische Beschwerden: plötzlich einsetzender wässriger Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen
- Krankheitsdauer: häufig 2 bis 6 Tage
- Größte Gefahr: Austrocknung, besonders bei Säuglingen und Kleinkindern
- Behandlung: Flüssigkeit und Salze ersetzen; bei Bedarf ärztliche oder klinische Behandlung
- Schutz: frühe Schluckimpfung im Säuglingsalter
Was sind Rotaviren?
Rotaviren sind hoch ansteckende Viren, die eine Magen-Darm-Entzündung verursachen. Sie gehören zu den häufigsten Auslösern von Durchfallerkrankungen bei kleinen Kindern.
Fast alle Kinder machen bis zum fünften Geburtstag mindestens eine Infektion durch. Eine überstandene Erkrankung schützt nicht dauerhaft. Deshalb können sich Kinder und Erwachsene mehrfach anstecken. Spätere Infektionen verlaufen häufig milder.
In Deutschland treten Rotavirus-Erkrankungen übrigens besonders häufig zwischen Februar und April auf. Grundsätzlich sind Ansteckungen aber das ganze Jahr über möglich.
Warum können Rotaviren für Babys gefährlich werden?
Bei Durchfall und Erbrechen verliert der Körper Wasser und Salze, sogenannte Elektrolyte. Babys und Kleinkinder haben deutlich weniger Reserven als ältere Kinder und Erwachsene. Sie können deshalb innerhalb weniger Stunden austrocknen.
Das Risiko ist besonders groß, wenn ein Kind häufig erbricht und gleichzeitig viele wässrige Stühle hat. Manche Kinder können dann nicht genug trinken oder behalten die Flüssigkeit nicht bei sich. Eine schwere Austrocknung kann den Kreislauf belasten und lebensbedrohlich werden.
Wie werden Rotaviren übertragen?
Erkrankte scheiden sehr große Mengen der Viren mit dem Stuhl aus. Schon winzige, nicht sichtbare Stuhlspuren können für eine Ansteckung ausreichen.
Die Viren gelangen beispielsweise:
- beim Wickeln oder beim Toilettengang an die Hände
- über die Hände in den Mund
- auf Spielzeug, Türklinken, Wasserhähne oder andere häufig berührte Gegenstände
- auf gemeinsam benutzte Handtücher
- selten über verunreinigte Lebensmittel oder Wasser
Rotaviren sind in der Umwelt sehr widerstandsfähig. In eingetrocknetem Stuhl können sie mehrere Tage ansteckend bleiben. Deshalb verbreiten sie sich in Familien, Kitas und anderen Gemeinschaftseinrichtungen besonders leicht.
Wie lange dauert die Inkubationszeit?
Zwischen der Ansteckung und den ersten Beschwerden liegen meistens ein bis drei Tage. Die Erkrankung beginnt häufig sehr plötzlich.
Betroffene scheiden die Viren noch nach dem Ende der Beschwerden mit dem Stuhl aus. In der Regel ist das bis zu acht Tage lang möglich. Bei Frühgeborenen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die Ausscheidung länger dauern.
Welche Symptome verursachen Rotaviren?
Typisch sind plötzlich einsetzende Magen-Darm-Beschwerden. Dazu gehören:
- wässriger Durchfall
- wiederholtes Erbrechen
- Bauchschmerzen oder Bauchkrämpfe
- Appetitlosigkeit
- Müdigkeit und Schwäche
- leichtes Fieber
- gelegentlich Husten oder Schnupfen
Die Beschwerden dauern meistens zwei bis sechs Tage. Nicht jedes Kind erkrankt gleich schwer. Es gibt auch milde Infektionen ohne deutliche Krankheitszeichen.
An den Beschwerden allein lässt sich nicht sicher erkennen, ob Rotaviren dahinterstecken. Auch Noro-, Adeno- und andere Viren, sowie manche Bakterien, können Brechdurchfall auslösen. Blut im Stuhl gehört dagegen nicht zu den typischen Zeichen eines unkomplizierten viralen Magen-Darm-Infekts und sollte ärztlich abgeklärt werden.
Woran erkennt ihr eine Austrocknung?
Der medizinische Begriff für Austrocknung lautet Dehydration. Achtet bei einem kranken Kind besonders darauf, wie viel es trinkt, wie häufig es uriniert – und wie wach es wirkt.
Mögliche Warnzeichen sind:
- deutlich weniger nasse Windeln oder Toilettengänge
- dunkler Urin
- ein trockener Mund und trockene Lippen
- Weinen ohne Tränen
- eingesunkene Augen
- bei Babys eine eingesunkene Fontanelle
- starke Müdigkeit oder Teilnahmslosigkeit
- ungewöhnliche Unruhe
- kalte Hände und Füße
- blasse oder marmorierte Haut
Ein einzelnes Zeichen beweist noch keine Austrocknung. Treffen mehrere Punkte zu oder verschlechtert sich der Zustand, braucht das Kind rasch medizinische Hilfe.
Was könnt ihr zu Hause tun?
Das Wichtigste ist, die verlorene Flüssigkeit und die Salze zu ersetzen. Eine fertige Glukose-Elektrolyt-Lösung aus der Apotheke enthält beides im passenden Verhältnis. Mischt sie genau nach der Packungsanleitung an. Eine zu starke oder zu schwache Verdünnung kann gefährlich sein.
Wenn das Kind erbricht, bietet die Lösung zunächst in sehr kleinen Mengen und kurzen Abständen an. Ein Teelöffel oder eine Dosierspritze ohne Nadel kann dabei helfen. Größere Mengen auf einmal, lösen leichter erneutes Erbrechen aus.
Gestillte Babys dürfen und sollen weiter gestillt werden. Bietet die Brust häufiger an. Säuglingsnahrung wird normalerweise in der üblichen Konzentration weitergegeben und nicht verdünnt.
Sobald das Kind wieder ausreichend Flüssigkeit aufgenommen hat, darf es seine gewohnte altersgerechte Nahrung bekommen. Eine lange Teepause oder strenge Durchfalldiät ist nicht sinnvoll. Cola, Limonade und Fruchtsaft eignen sich übrigens nicht zum Ausgleich eines Flüssigkeitsmangels.
Eine Morosche Karottensuppe kann bei Kindern, die bereits passende Beikost oder Familienkost essen, eine zusätzliche Mahlzeit sein. Sie ersetzt bei Brechdurchfall aber weder die Elektrolytlösung, noch eine notwendige ärztliche Behandlung.
Welche Medikamente helfen gegen Rotaviren?
Es gibt kein Medikament, das eine gewöhnliche Rotavirus-Infektion gezielt beseitigt. Antibiotika wirken nicht gegen Viren und helfen deshalb nicht.
Gebt kleinen Kindern keine stopfenden Durchfallmittel auf eigene Faust. Manche Präparate sind für sie ungeeignet und können den Krankheitsverlauf ungünstig beeinflussen. Auch Probiotika oder andere Mittel sollten nicht ungeprüft die wichtige Flüssigkeitsgabe ersetzen.
Wenn zusätzlich Fieber auftritt, findet ihr in unserem Ratgeber über Fieber bei Babys und Kindern eine ausführliche Einordnung. Bei Brechdurchfall ist vor der Gabe eines Medikaments besonders wichtig, den Flüssigkeitsmangel und die passende Dosierung zu berücksichtigen.
Wann sollte das Kind ärztlich untersucht werden?
Bei Säuglingen solltet ihr lieber früh als spät in der Kinderarztpraxis anrufen. Außerhalb der Sprechzeiten erreicht ihr den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117.
Eine zeitnahe ärztliche Untersuchung ist besonders wichtig, wenn:
- das Kind noch ein Säugling ist
- es kaum trinkt oder die Flüssigkeit immer wieder erbricht
- deutlich weniger Urin ausgeschieden wird
- der Durchfall sehr häufig oder sehr wässrig ist
- Blut im Stuhl zu sehen ist
- hohes Fieber auftritt
- starke oder anhaltende Bauchschmerzen bestehen
- das Kind ungewöhnlich matt, reizbar oder teilnahmslos wirkt
- eine schwere Grunderkrankung oder Immunschwäche vorliegt
- sich der Zustand trotz Elektrolytlösung verschlechtert
- die Beschwerden länger anhalten, statt sich zu bessern
Schwallartiges Erbrechen ohne Durchfall kann bei jungen Babys auch eine andere Ursache haben. Tritt es wiederholt kurz nach dem Füttern auf, sollte das Baby zeitnah untersucht werden.
Wann müsst ihr sofort die 112 rufen?
Ruft den Rettungsdienst, wenn das Kind:
- bewusstlos oder kaum weckbar ist
- nicht mehr richtig reagiert
- Atemprobleme hat
- bläuliche Lippen bekommt
- einen Krampfanfall hat
- deutliche Kreislaufprobleme zeigt
- sehr blass, kalt und schwer krank wirkt
- sich innerhalb kurzer Zeit lebensbedrohlich verschlechtert
Bei einer deutlichen Austrocknung kann eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich sein. Dort erhält das Kind die benötigte Flüssigkeit je nach Situation über eine Magensonde oder eine Infusion.
Wie wird eine Rotavirus-Infektion festgestellt?
Bei einem typischen, milden Magen-Darm-Infekt ist eine genaue Erregerbestimmung häufig nicht notwendig. Die Kinderärztin oder der Kinderarzt beurteilt vor allem den Allgemeinzustand und prüft, ob ein Flüssigkeitsmangel vorliegt.
Eine Stuhluntersuchung kann sinnvoll sein, wenn das Kind schwer erkrankt ist, im Krankenhaus behandelt wird oder mehrere Menschen in einer Einrichtung betroffen sind. Auch bei ungewöhnlichen oder länger anhaltenden Beschwerden kann eine Erregerdiagnostik helfen.
Wie könnt ihr eine Ansteckung in der Familie erschweren?
Eine Übertragung lässt sich wegen der hohen Ansteckungsfähigkeit nicht immer verhindern. Konsequente Hygiene senkt das Risiko jedoch.
Hilfreich sind vor allem:
- Hände nach jedem Wickeln und Toilettengang gründlich mit Wasser und Seife waschen
- Hände vor dem Essen und der Zubereitung von Mahlzeiten waschen
- erkrankten Familienmitgliedern eigene Handtücher und Waschlappen geben
- Toilette, Wickelplatz, Waschbecken und häufig berührte Griffe regelmäßig reinigen
- verschmutzte Wäsche möglichst bei mindestens 60 Grad waschen
- Windeln sorgfältig entsorgen
- während der Erkrankung möglichst keine Speisen für andere zubereiten
Da die Viren nach dem Ende des Durchfalls weiter ausgeschieden werden können, bleibt die sorgfältige Hände- und Toilettenhygiene noch mehrere Tage wichtig.
Darf ein Kind mit Rotaviren in die Kita?
Kinder unter sechs Jahren dürfen bei ansteckendem Erbrechen oder Durchfall, und bereits bei einem entsprechenden Verdacht, keine Gemeinschaftseinrichtung besuchen. Eltern müssen die Kita oder Kindertagespflege darüber informieren.
Die Rückkehr ist frühestens 48 Stunden nach dem Ende der Beschwerden möglich. Ein ärztliches Attest ist normalerweise nicht erforderlich. Das zuständige Gesundheitsamt oder die Einrichtung kann im Einzelfall weitere Vorgaben machen.
Auch ältere Kinder sollten zu Hause bleiben, solange sie erbrechen, Durchfall haben oder sich nicht fit genug für den Alltag fühlen.
Sind Rotaviren meldepflichtig?
Ja. Der direkte Nachweis von Rotaviren ist in Deutschland namentlich meldepflichtig, wenn er auf eine akute Infektion hinweist. Die Meldung übernimmt normalerweise das untersuchende Labor. Eltern müssen eine Labormeldung nicht selbst an das Gesundheitsamt schicken.
Davon getrennt ist die Pflicht, eine Gemeinschaftseinrichtung über ansteckenden Brechdurchfall eines Kindes unter sechs Jahren zu informieren.
Welche Rotavirus-Impfung empfiehlt die STIKO?
Die Ständige Impfkommission empfiehlt allen Säuglingen eine Schluckimpfung gegen Rotaviren. Es handelt sich um einen Lebendimpfstoff mit abgeschwächten Viren, die nicht die eigentliche Rotavirus-Erkrankung auslösen. Der Impfstoff wird nicht gespritzt, sondern in den Mund gegeben.
Die erste Dosis kann ab einem Alter von sechs Wochen verabreicht werden. Die Serie sollte spätestens im Alter von zwölf Wochen beginnen. Zwischen den einzelnen Dosen müssen mindestens vier Wochen liegen.
Je nach verwendetem Impfstoff sind nötig:
- zwei Impfdosen mit einem Abschluss spätestens bis zur 24. Lebenswoche
- oder drei Impfdosen mit einem Abschluss spätestens bis zur 32. Lebenswoche
Die Impfserie sollte möglichst früher beendet werden: beim Zweidosen-Impfstoff bis zur 16. Woche und beim Dreidosen-Impfstoff ungefähr bis zur 20. bis 22. Woche. Weil sich die engen Altersgrenzen nicht beliebig nachholen lassen, sollte die Impfung rechtzeitig mit der Kinderarztpraxis geplant werden.
Die Schluckimpfung kann gleichzeitig mit anderen empfohlenen Säuglingsimpfungen gegeben werden. In dieser Lebensphase steht beispielsweise auch die Impfung gegen Pneumokokken an.
Die Sechsfachimpfung schützt gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polio, Hib und Hepatitis B.
Wie gut schützt die Schluckimpfung?
Die Impfung verhindert nicht jede Rotavirus-Infektion und schützt auch nicht vor Magen-Darm-Erkrankungen durch andere Erreger. Ihr wichtigster Zweck ist es, schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte zu verhindern.
Nach Angaben des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit liegt der Schutz vor einer rotavirusbedingten Krankenhauseinweisung, in den ersten beiden Jahren nach der Impfung, bei etwa 92 Prozent. Der Schutz vor einer schweren Rotavirus-Erkrankung beträgt etwa 91 Prozent.
Der Impfschutz nimmt mit der Zeit ab. Er umfasst aber gerade die ersten zwei bis drei Lebensjahre, in denen schwere Verläufe besonders häufig sind.
Welche Impfreaktionen können auftreten?
Nach der Schluckimpfung können vorübergehend Fieber, Durchfall oder Erbrechen auftreten. Manche Babys sind für kurze Zeit reizbarer als sonst. Diese Reaktionen klingen normalerweise von allein wieder ab.
In den ersten Tagen nach der Impfung können abgeschwächte Impfviren mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Wascht deshalb nach dem Wickeln besonders gründlich die Hände. Lebt eine stark immungeschwächte Person im Haushalt, sollte die Impfung vorab mit der Kinderarztpraxis besprochen werden.
Was ist eine Darmeinstülpung?
Sehr selten kann es nach der Schluckimpfung zu einer sogenannten Invagination kommen. Dabei schiebt sich ein Darmabschnitt in einen benachbarten Darmabschnitt. Das kann den Darm blockieren und seine Blutversorgung beeinträchtigen.
Das Risiko ist besonders in der ersten Woche (nach der ersten Dosis) geringfügig erhöht. Nach aktuellem Kenntnisstand treten etwa ein bis zwei zusätzliche Fälle pro 100.000 geimpften Säuglingen auf. Eine Invagination kann aber auch unabhängig von einer Impfung vorkommen.
Lasst euer Baby sofort in einer Kinderklinik untersuchen, wenn es nach der Impfung:
- plötzlich wiederkehrende starke Bauchschmerzen hat
- schrill schreit und immer wieder die Beine anzieht
- anhaltend erbricht
- einen geblähten Bauch bekommt
- Blut im Stuhl hat
- ungewöhnlich blass, schwach oder teilnahmslos wirkt
Die frühen Altersgrenzen der Impfserie sind auch deshalb wichtig, weil das natürliche Risiko für eine Darmeinstülpung mit dem Alter zunimmt. Hatte ein Kind bereits eine Invagination, darf es nicht gegen Rotaviren geimpft werden.
Wann wird die Impfung verschoben?
Bei akutem Durchfall, Erbrechen oder einer schweren fieberhaften Erkrankung wird die Impfung normalerweise verschoben. Ein leichter Infekt ohne hohes Fieber ist dagegen meist kein Hindernis.
Ob und wann ein einzelnes Baby geimpft werden kann, entscheidet die Kinderarztpraxis. Wegen der engen Zeitfenster solltet ihr bei einer Verschiebung zeitnah einen neuen Termin vereinbaren.
Quellen
- Robert Koch-Institut: RKI-Ratgeber Rotaviren
- Robert Koch-Institut: STIKO-Empfehlungen 2026
- Robert Koch-Institut: Häufige Fragen zur Rotavirus-Impfung
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit: Rotavirus-Impfung bei Kindern
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit: Rotaviren
- AWMF: S2k-Leitlinie Akute infektiöse Gastroenteritis im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin: Durchfall bei Kindern
- Infektionsschutzgesetz
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Wichtiger Hinweis zu Gesundheits-Themen:
Wir recherchieren und prüfen unsere Beiträge intensiv und sorgfältig. Dabei nutzen wir ausschließlich vertrauenswürdige Quellen. Trotzdem seid euch bitte bewusst, dass letztlich weder gute Ratschläge oder Informationen, eine Betreuung durch medizinisches Fachpersonal ersetzen können. In akuten medizinischen Situationen, oder bei Verdacht darauf, wendet euch bitte an einen Arzt / eine Ärztin, an eure Hebamme / euren Entbindungspfleger, oder an eure Apothekerin / euren Apotheker des Vertrauens, damit man euch ganz individuell unterstützen kann.