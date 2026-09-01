Tetanus bei Kindern: Wundstarrkrampf erkennen und verhindern

Ein aufgeschlagenes Knie, ein Holzsplitter oder ein rostiger Nagel: Bei Verletzungen denken viele Eltern sofort an Tetanus. Tatsächlich können bereits kleine Wunden eine Eintrittspforte für die Erreger sein. Entscheidend ist jedoch nicht, ob ein Gegenstand rostig war. Wichtig ist die Art der Wunde und der Impfschutz des Kindes.
Tetanus ist in Deutschland selten geworden. Das liegt vor allem an der Impfung. Harmlos ist die Erkrankung deshalb nicht. Das von den Bakterien gebildete Gift kann schwere Muskelkrämpfe und lebensbedrohliche Atemprobleme verursachen.
Tetanus auf einen Blick
- anderer Name: Wundstarrkrampf
- Erreger: Bakterium Clostridium tetani
- Übertragung: Sporen gelangen durch eine Wunde in den Körper
- Inkubationszeit: meistens 3 Tage bis 3 Wochen
- Typische Symptome: Kieferklemme, Schluckbeschwerden und schmerzhafte Muskelkrämpfe
- Ansteckung von Mensch zu Mensch: nein
- Schutz: vollständige Grundimmunisierung und altersgerechte Auffrischimpfungen
- Nach einer Verletzung: Wunde versorgen, Impfpass prüfen und bei Unsicherheit ärztlich nachfragen
Was ist Tetanus?
Tetanus ist eine schwere bakterielle Erkrankung des Nervensystems. Ausgelöst wird sie durch das Bakterium Clostridium tetani.
Die widerstandsfähigen Sporen des Erregers kommen praktisch überall in der Umwelt vor. Sie können sich beispielsweise in Erde, Straßenstaub, sowie in den Ausscheidungen von Tieren befinden. Über eine verletzte Hautstelle gelangen sie in den Körper.
Unter günstigen Bedingungen entwickeln sich daraus Bakterien. Diese bilden ein starkes Nervengift. Das Gift gelangt über Nervenbahnen in das zentrale Nervensystem und stört dort die Steuerung der Muskulatur.
Ist ein rostiger Nagel besonders gefährlich?
Rost löst keinen Tetanus aus. Ein rostiger Nagel ist lediglich ein bekanntes Beispiel, weil er häufig verschmutzt ist und eine tiefe Stichwunde verursachen kann.
In einer tiefen Wunde steht dem Gewebe möglicherweise wenig Sauerstoff zur Verfügung. Unter solchen Bedingungen können sich Tetanusbakterien besonders gut vermehren.
Ein neuer, nicht rostiger Nagel kann jedoch ebenfalls eine gefährliche Verletzung verursachen. Umgekehrt führt nicht jede Wunde durch einen rostigen Gegenstand automatisch zu Tetanus.
Entscheidend sind:
- Tiefe und Art der Verletzung
- mögliche Verschmutzung der Wunde
- eingedrungene Fremdkörper
- geschädigtes oder abgestorbenes Gewebe
- dokumentierter Tetanus-Impfschutz
- Zeitpunkt der letzten Impfung
Durch welche Wunden können Tetanuserreger eindringen?
Die Erreger können über sehr unterschiedliche Hautverletzungen in den Körper gelangen. Dazu gehören:
- Stichwunden
- Bisswunden
- Schürf- und Risswunden
- Quetschungen mit geschädigtem Gewebe
- Wunden mit Erde, Staub, Speichel oder Fremdkörpern
- schwere Verbrennungen
- Erfrierungen
- stark verschmutzte offene Wunden
Auch eine kleine oder kaum sichtbare Verletzung kann ausreichen. Manchmal ist die ursprüngliche Wunde bereits verheilt, wenn die ersten Krankheitszeichen auftreten.
Oberflächliche Verletzungen gehören zum Familienalltag. In unserem Überblick zur Ersten Hilfe bei Kindern findet ihr weitere Hinweise zur Versorgung kleiner Wunden und zu anderen Notfällen.
Kann Tetanus durch einen Holzsplitter entstehen?
Ja. Ein Splitter kann Tetanussporen in eine Wunde tragen. Das Risiko hängt nicht allein vom Material ab. Auch hier spielen die Tiefe, Verschmutzung und Sauerstoffversorgung der Wunde, sowie der Impfstatus eine Rolle.
Sitzt ein Splitter tief, lässt er sich nicht vollständig entfernen, oder zeigt die Haut Entzündungszeichen, sollte die Wunde ärztlich beurteilt werden.
Kann man sich bei einem anderen Menschen anstecken?
Nein. Tetanus wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen.
Ein erkranktes Kind ist deshalb für Geschwister, andere Kinder und Erwachsene nicht ansteckend. Es gibt keine typische Übertragung durch Husten, Berührungen oder gemeinsam benutzte Gegenstände.
Der Impfschutz wirkt bei Tetanus ausschließlich als persönlicher Schutz. Eine hohe Impfquote kann die Erreger nicht aus der Umwelt verdrängen.
Wie lange dauert die Inkubationszeit?
Zwischen dem Eindringen der Erreger und den ersten Beschwerden vergehen meistens 3 Tage bis 3 Wochen. Selten können die Symptome früher oder erst nach mehreren Monaten beginnen.
Eine kurze Inkubationszeit kann auf einen schwereren Verlauf hindeuten. Das gilt besonders, wenn die Verletzung nah am Kopf oder am Körperstamm liegt.
Welche ersten Symptome verursacht Tetanus?
Die Beschwerden können zunächst unspezifisch sein. Möglich sind:
- Unruhe
- Kopfschmerzen
- Abgeschlagenheit
- Schwitzen
- Kribbeln oder Schmerzen im Bereich der Verletzung
- zunehmende Muskelsteifigkeit
- Probleme beim Öffnen des Mundes
- Schwierigkeiten beim Kauen oder Schlucken
Typisch ist eine zunehmende Anspannung der Kiefermuskulatur. Der Mund lässt sich dann nur noch eingeschränkt öffnen. Diese sogenannte Kieferklemme gehört zu den bekanntesten Anzeichen des Wundstarrkrampfs.
Wie entwickelt sich ein schwerer Wundstarrkrampf?
Im weiteren Verlauf können sich die Muskelkrämpfe auf den gesamten Körper ausbreiten. Sie sind häufig sehr schmerzhaft und können bereits durch Licht, Geräusche oder Berührungen ausgelöst werden.
Mögliche Symptome sind:
- starre Gesichtsmuskeln
- ein verzerrt wirkendes Lächeln
- starke Nacken- und Rückensteifigkeit
- krampfartige Anspannung des Bauches
- bogenförmige Überstreckung des Körpers
- Schluckstörungen
- Krämpfe des Kehlkopfes
- Atemnot
- starke Schwankungen von Blutdruck und Herzschlag
Das Bewusstsein bleibt dabei häufig erhalten. Betroffene erleben die Krämpfe möglicherweise bei vollem Bewusstsein. Tetanus ist in jedem Fall ein medizinischer Notfall. Ohne schnelle intensivmedizinische Behandlung kann die Erkrankung auch tödlich verlaufen.
Wann müssen Eltern sofort die 112 rufen?
Ruft sofort den Rettungsdienst, wenn euer Kind nach einer Verletzung:
- den Mund plötzlich nicht mehr richtig öffnen kann
- schmerzhafte Muskelkrämpfe entwickelt
- auffällig steif wirkt
- Schwierigkeiten beim Schlucken hat
- Atemnot bekommt
- Krämpfe im Gesicht, Nacken oder Rücken zeigt
- bewusstlos wird
- einen Krampfanfall unklarer Ursache bekommt
- sich innerhalb kurzer Zeit deutlich verschlechtert
Wartet bei solchen Warnzeichen nicht auf einen regulären Termin in der Kinderarztpraxis.
Was sollten Eltern nach einer Verletzung tun?
Kleine Wunden sollten möglichst zeitnah versorgt werden:
- Wascht oder desinfiziert eure Hände.
- Spült sichtbaren Schmutz vorsichtig mit sauberem Wasser aus der Wunde.
- Deckt die Stelle mit einer sterilen Wundauflage oder einem sauberen Pflaster ab.
- Prüft den Impfpass des Kindes.
- Beobachtet die Wunde in den folgenden Tagen.
Tief sitzende Fremdkörper solltet ihr nicht selbst herausbohren. Auch größere, klaffende oder stark verschmutzte Wunden gehören in ärztliche Hände. Bei starken Blutungen übt ihr mit einer sterilen Kompresse oder einem sauberen Tuch Druck auf die Wunde aus. Lässt sich die Blutung nicht stoppen oder ist die Verletzung schwer, ruft ihr die 112.
Welche Wunden sollten ärztlich untersucht werden?
Eine zeitnahe ärztliche Beurteilung ist besonders wichtig bei:
- tiefen Stichwunden
- Tier- oder Menschenbissen
- stark verschmutzten Wunden
- Fremdkörpern in der Wunde
- größeren Verbrennungen
- Quetschungen und stark geschädigtem Gewebe
- klaffenden Wundrändern
- Verletzungen an Gesicht, Augen, Händen oder Gelenken
- anhaltenden oder starken Blutungen
- zunehmender Rötung, Schwellung oder Überwärmung
- Eiter, Fieber oder stärker werdenden Schmerzen
- unklarem oder unvollständigem Tetanus-Impfschutz
Nehmt den Impfpass möglichst mit. Die Praxis entscheidet anhand der Verletzung und der dokumentierten Impfungen, ob eine Impfung oder ein zusätzlicher Sofortschutz erforderlich ist.
Reicht es aus, die Wunde zu desinfizieren?
Nein. Eine gründliche Wundversorgung ist wichtig, ersetzt aber keinen ausreichenden Impfschutz.
Auch Antibiotika können eine vorsorgliche Tetanusimpfung nicht ersetzen. Sie werden nach Verletzungen nicht automatisch zur Verhinderung von Tetanus gegeben. Hat das Nervengift bereits an Nervenzellen angedockt, kann es dort nicht mehr durch eine nachträgliche Impfung entfernt werden. Deshalb sollte der Impfstatus nicht erst geprüft werden, wenn Beschwerden auftreten.
Wann ist nach einer Verletzung eine Tetanusimpfung nötig?
Das hängt von der Wunde und den bisherigen Impfungen ab. Die Ärztin oder der Arzt prüft:
- Wie viele Tetanusimpfungen sind dokumentiert?
- Wann wurde zuletzt geimpft?
- Handelt es sich um eine saubere, kleine Wunde?
- Ist die Wunde tief, verschmutzt oder anderweitig besonders riskant?
Bei vollständig grundimmunisierten Personen wird nach einer sauberen, kleinen Wunde normalerweise erst geimpft, wenn die letzte Dosis mehr als zehn Jahre zurückliegt. Bei anderen Wunden kann bereits ein Abstand von mehr als fünf Jahren eine erneute Impfung erforderlich machen.
Diese Fristen dürfen nicht als pauschale Anleitung für jede Kinderverletzung verstanden werden. Kinder befinden sich je nach Alter noch in der Grundimmunisierung oder zwischen den regulären Auffrischungen. Deshalb sollte die Entscheidung anhand des Impfpasses getroffen werden.
Was ist Tetanus-Immunglobulin?
Bei bestimmten Verletzungen und fehlendem oder unklarem Impfschutz kann zusätzlich zur Impfung ein Tetanus-Immunglobulin verabreicht werden. Es enthält fertige Antikörper gegen das Tetanusgift.
Dieser Sofortschutz wirkt anders als die Impfung:
- Die Impfung regt den Körper an, selbst einen längerfristigen Schutz aufzubauen.
- Das Immunglobulin stellt sofort Antikörper zur Verfügung, wirkt aber nur vorübergehend.
Ob ein Kind beides benötigt, entscheidet die behandelnde Praxis. Die Maßnahmen sollten nach einer entsprechenden Verletzung möglichst schnell erfolgen.
Welche Tetanusimpfungen empfiehlt die STIKO für Kinder?
Die Tetanusimpfung wird im Kindesalter normalerweise als Kombinationsimpfung gegeben. Sie schützt gleichzeitig vor mehreren Erkrankungen.
Nach den STIKO-Empfehlungen 2026 erhalten Säuglinge die Grundimmunisierung üblicherweise im Alter von:
- 2 Monaten
- 4 Monaten
- 11 Monaten
Für Frühgeborene gilt ein zusätzliches Impfschema mit vier Dosen im Alter von 2, 3, 4 und 11 Monaten.
Anschließend empfiehlt die STIKO Auffrischimpfungen:
- im Alter von 5 bis 6 Jahren
- im Alter von 9 bis 16 Jahren
Versäumte Impfungen sollen möglichst bald nachgeholt werden. Eine bereits begonnene Impfserie muss normalerweise nicht neu gestartet werden. Die fehlenden Dosen werden ergänzt.
Müssen Erwachsene ihren Tetanusschutz auffrischen?
Ja. Nach abgeschlossener Grundimmunisierung sollen Erwachsene ihren Tetanusschutz im Abstand von jeweils zehn Jahren auffrischen lassen.
Mindestens eine dieser Auffrischungen wird normalerweise mit einem Kombinationsimpfstoff gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten durchgeführt. Welche Kombination im Einzelfall passt, klärt die Hausarztpraxis.
Für Eltern lohnt sich deshalb der Blick in den eigenen Impfpass gleich mit. Tetanus betrifft nicht nur Kinder.
Kann ein vollständig geimpftes Kind Tetanus bekommen?
Die Impfung schützt sehr zuverlässig. Keine Impfung kann eine Erkrankung jedoch mit absoluter Sicherheit ausschließen.
Bei einem vollständig und altersgerecht geimpften Kind ist Tetanus sehr unwahrscheinlich. Trotzdem muss jede ernsthafte Wunde angemessen versorgt werden. Auch andere Bakterien können Wundinfektionen verursachen.
Welche Impfreaktionen können auftreten?
Nach einer Tetanus-Kombinationsimpfung kann das Immunsystem vorübergehend reagieren. Häufig sind:
- Schmerzen an der Einstichstelle
- Rötung oder Schwellung
- Müdigkeit
- Unwohlsein
- Kopf- oder Gliederschmerzen
- leichtes Fieber
- Reizbarkeit bei kleinen Kindern
Diese Beschwerden klingen normalerweise innerhalb weniger Tage ab. Stärkere allergische Reaktionen sind selten. Bei Atemnot, einer starken Schwellung, Bewusstseinsstörungen oder einem Krampfanfall benötigt das Kind natürlich sofort medizinische Hilfe.
Kann eine durchgemachte Erkrankung vor Tetanus schützen?
Nein. Selbst eine überstandene Tetanuserkrankung hinterlässt keinen zuverlässigen Immunschutz.
Die Giftmenge, die schwere Krankheitszeichen auslösen kann, ist zu gering, um das Immunsystem sicher zu einer schützenden Antwort anzuregen. Deshalb müssen auch Menschen nach einer durchgemachten Erkrankung geimpft werden.
Wie wird Tetanus behandelt?
Ein Kind mit Tetanus wird im Krankenhaus behandelt. Bei einem schweren Verlauf ist eine intensivmedizinische Betreuung erforderlich.
Zur Behandlung können gehören:
- gründliche chirurgische Reinigung der Wunde
- Entfernung von abgestorbenem Gewebe
- Tetanus-Immunglobulin
- Antibiotika gegen die Bakterien
- Medikamente gegen Muskelkrämpfe
- künstliche Beatmung
- Überwachung von Herzschlag und Kreislauf
- aktive Tetanusimpfung
Die Behandlung kann mehrere Wochen oder Monate dauern. Bereits an Nervenzellen gebundenes Gift lässt sich nicht einfach neutralisieren. Der Körper muss geschädigte Nervenverbindungen erst nach und nach erneuern.
Darf ein Kind mit Tetanus in die Kita oder Schule?
Ein an Tetanus erkranktes Kind ist nicht ansteckend. Von ihm geht deshalb keine Gefahr für andere Kinder aus.
Eine Tetanuserkrankung ist allerdings so schwer, dass ein Besuch von Kita oder Schule während der Behandlung ohnehin nicht möglich wäre. Wann das Kind nach seiner Genesung wieder teilnehmen kann, richtet sich nach seinem gesundheitlichen Zustand und der ärztlichen Einschätzung.
Für gesunde Kontaktpersonen bestehen keine besonderen Einschränkungen.
Ist Tetanus meldepflichtig?
Tetanus gehört in Deutschland nicht zu den Krankheiten, die nach dem Infektionsschutzgesetz generell namentlich an das Gesundheitsamt gemeldet werden müssen.
Eine Benachrichtigung der Kita oder Schule wegen einer bloßen Tetanusverletzung ist ebenfalls nicht vorgeschrieben. Das unterscheidet Wundstarrkrampf von ansteckenden Erkrankungen wie Masern bei Kindern.
Lässt sich Tetanus ausrotten?
Nein. Die Sporen des Erregers kommen dauerhaft in der Umwelt vor. Sie lassen sich nicht durch eine hohe Impfquote beseitigen.
Gerade deshalb ist der persönliche Impfschutz so wichtig. Am besten prüft ihr den Impfpass nicht erst nach einer Verletzung, sondern regelmäßig bei Vorsorgeuntersuchungen und anderen Arztterminen.
Quellen
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