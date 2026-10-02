Herbstferien auf Teneriffa: Sonne und Familienzeit

Noch einmal Sonne auf der Haut, die Kinder im Pool und endlich Zeit füreinander: So dürfen sich Herbstferien anfühlen. Auf Teneriffa könnt ihr gemeinsam die Insel entdecken und zwischendurch einfach die Füße hochlegen. Denn ein schöner Familienurlaub braucht auch Tage, an denen niemand auf die Uhr schaut.
Während zu Hause die dickeren Jacken wieder aus dem Schrank kommen, lockt die Kanareninsel auch im Herbst mit mildem Wetter und viel Zeit draußen. Herbstferien auf Teneriffa lassen sich ganz unterschiedlich gestalten: mit Ausflügen in die Vulkanlandschaft, einem Nachmittag am Meer, oder einem gemütlichen Tag im Hotel. Wie viel ihr unternehmt, entscheidet ihr einfach nach Lust, Laune und der Energie eurer Kinder.
Familienurlaub ohne vollgepackten Tagesplan
Die Kinder möchten etwas erleben, ihr würdet gerne mal durchatmen. Beides darf im Urlaub Platz haben, ohne dass ihr dafür jeden Tag bis ins Kleinste planen müsst.
Auf Teneriffa gibt es für neugierige Familien einiges zu entdecken. Rund um den Teide sieht die Landschaft fast aus wie auf einem anderen Planeten. An der Küste warten schwarze Vulkanstrände, und bei Los Gigantes ragen mächtige Felswände aus dem Atlantik. Schon der Wechsel zwischen diesen Landschaften macht einen Ausflug spannend.
Wenn ihr mit euren Kindern die Natur entdeckt, braucht es nicht immer ein großes Programm. Manchmal reicht es, stehen zu bleiben, genau hinzuschauen und den Fragen der Kinder zu folgen. Und am nächsten Morgen darf die spannendste Entscheidung ruhig lauten: erst frühstücken oder gleich die Badesachen anziehen?
Lasst bei eurer Urlaubsplanung bewusst ein paar Tage frei. Ein Nachmittag am Pool oder ein langes gemeinsames Mittagessen kann genauso schön sein wie der nächste Ausflug.
Los Gigantes und Puerto de Santiago: Urlaub an der Westküste
An Teneriffas Westküste liegen Meer und Vulkanlandschaft nah beieinander. Rund um Los Gigantes und Puerto de Santiago könnt ihr beides erleben.
Die Steilklippen geben der Küste ihr markantes Gesicht. Ihr könnt den Blick auf die Felsen genießen, einen Ausflug aufs Meer unternehmen oder von hier aus ins Inselinnere aufbrechen. Welche Tour zu euch passt, hängt auch davon ab, wie alt eure Kinder sind und wie lange sie gerne unterwegs sein möchten.
Vielleicht verbringt ihr einen Vormittag gemeinsam außerhalb des Hotels und kehrt am Nachmittag an den Pool zurück. Vielleicht wird daraus auch ein ganzer Ausflugstag. Schön ist, wenn ihr euch diese Freiheit lassen könnt und die Unterkunft auch für einen Tag ohne Unternehmung genug Abwechslung bietet.
Ein Kinderhotel, in dem alle auf ihre Kosten kommen
Im Landmar Costa Los Gigantes in Puerto de Santiago richtet sich das Angebot an Familien. Neben gemeinsamen Aktivitäten gibt es auch Bereiche für unterschiedliche Altersgruppen.
Zum Resort gehören Familien- und Babybecken sowie ein Rutschenbecken. Im Landi Club können die jüngeren Kinder spielen und an Aktivitäten teilnehmen. Für Jugendliche gibt es einen Teens Club, und auf dem Multiaventura-Parcours warten kleine Herausforderungen auf alle, die Lust auf Bewegung haben.
Wenn ihr ein Kinderhotel auf Teneriffa sucht, lohnt sich deshalb ein Blick auf mehr als die Zahl der Pools. Passt das Angebot zum Alter eurer Kinder? Gibt es etwas, das ihr zusammen machen könnt? Und findet ihr auch Gelegenheiten, selbst zur Ruhe zu kommen?
Während die Kinder bei einer passenden Aktivität mitmachen oder neue Urlaubsfreunde kennenlernen, bleibt euch vielleicht Zeit für ein Buch oder einen Kaffee. Später trefft ihr euch wieder, und beim Essen gibt es erst einmal jede Menge zu erzählen.
Landi und Landi Town: eine eigene kleine Urlaubswelt
Manche Kinder schließen ein Hotelmaskottchen sofort ins Herz. Im Landmar Costa Los Gigantes übernimmt diese Rolle die Schildkröte Landi.
Im Landmar Costa Los Gigantes begegnet Landi den Kindern bei verschiedenen Erlebnissen im Resort. Mit Landi Town gehört zum Familienkonzept außerdem ein besonderer Bereich für Gäste der Landi Suite. So kann schon das Hotel selbst zu einem Ort werden, auf den sich die Kinder jeden Tag freuen.
Die Landi Suite ist eine Zimmerkategorie mit zusätzlichen Angeboten für Familien. Dazu gehören unter anderem altersgerechte Kinderausstattung und ein Landi-Badezimmerset. Für Reisen mit Babys nennt das Hotel auch praktische Extras wie einen Flaschenwärmer. Solche Kleinigkeiten können beim Packen helfen und vor Ort manchen Handgriff erleichtern.
Fragt vor der Buchung nach, welche Babyextras für euer Zimmer verfügbar sind und welche Leistungen dazugehören. Dann wisst ihr, was mit in den Koffer muss und was ihr zu Hause lassen könnt.
Zeit zusammen und ein bisschen Freiraum
Ihr müsst im Urlaub nicht jede Minute gemeinsam verbringen. Manchmal tut eine kleine Pause für jeden Einzelnen auch der Familienzeit gut.
Die Kinder möchten spielen, etwas ausprobieren oder mit anderen Kindern unterwegs sein. Ihr möchtet vielleicht einfach einmal in Ruhe sitzen. Wenn für beides Platz ist, fällt es leichter, den gemeinsamen Nachmittag zu genießen.
Ein Tag führt euch in die Landschaft rund um den Teide, der nächste bleibt ganz entspannt am Pool. Oder ihr schaut morgens auf die Klippen von Los Gigantes und lasst den Rest des Tages offen. Ihr dürft eure Pläne auch ändern, wenn die Kinder müde sind oder gerade viel lieber weiterspielen möchten.
Am Ende darf von euren Herbstferien auf Teneriffa mehr bleiben, als eine einfache abgehakte Liste an Ausflugszielen. Die Erinnerung an einen lustigen Nachmittag im Wasser, ein langes Gespräch beim Essen – oder einen Moment am Meer oder in den Bergen, der euch allesamt nachhaltig beeindruckt hat.
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