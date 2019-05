Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Nichts im Leben ist so dynamisch und birgt so viel Situationskomik, wie eine gute Beziehung. In diesem Fall im Comic-Stil von Yehuda und Maya aus Tel Aviv in Bilder gebannt. Die beiden sind im echten Leben ein Paar. Sie entwerfen und zeichnen diese tollen Illustrationen gemeinsam. Wer mehr davon sehen will, findet sie unter anderem auf dem Facebook-Profil von Yehuda Devir.