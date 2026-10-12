Yuri: Bedeutung, slawischer Jungenname und japanischer Mädchenname

Yuri kann ein Jungen- oder ein Mädchenname sein, je nach Sprachtradition. Als slawischer Jungenname gehört er zur Familie von Georg und damit zum Bedeutungsfeld Landarbeit. Der japanische Mädchenname Yuri kann dagegen „Lilie“ bedeuten. Die beiden Herkunftswege sind unabhängig voneinander.
Wenn Ihr Yuri auf Eure Liste setzt, lohnt sich deshalb die Frage nach dem gewünschten Hintergrund. Die Form Juri erläutert ähnliche Unterschiede. Weitere Ideen bietet unsere Babynamen-Liste.
Yuri auf einen Blick
Das gleiche lateinische Schriftbild verbindet hier zwei eigenständige Namen.
|Slawische Verwendung
|Jungenname
|Slawische Familie
|Yuriy beziehungsweise Georg
|Bedeutung auf diesem Weg
|Landarbeiter, Bauer
|Japanische Verwendung
|Mädchenname
|Japanisches Beispiel
|百合: Lilie
|Weitere Zeichen
|Auch andere Kombinationen möglich
|Aussprache
|Slawisch ungefähr JU-ri; japanisch mit kurzem u
Yuri als Form von Georg
Der slawische Name besitzt eine ältere griechische Wortwurzel.
Yuri ist eine Umschrift für einen unter anderem im Russischen und Ukrainischen verwendeten Namen. Yuriy führt zur Familie von Georg. Deren Wortbestandteile beziehen sich auf Erde und Arbeit, weshalb „Bauer“ oder „Landarbeiter“ als Namensbedeutung gebräuchlich sind.
Yuri, Yuriy und Yury zeigen unterschiedliche lateinische Umschriften. Juri ist im deutschen Umfeld eine vertraute Schreibweise. Eine andere Übertragung in unser Alphabet macht aus dem Namen keine neue Eigenschaft; sie verändert vor allem, wie er gelesen und geschrieben wird.
Yuri als japanischer Blütenname
Die Lilienbedeutung gehört zu einer konkreten Originalschrift.
Behind the Name nennt für den Mädchennamen die Zeichen 百合, das japanische Wort für Lilie. Weitere Schriftzeichen können aber ebenfalls Yuri ergeben. Ohne die Originalform lässt sich deshalb nicht jeder japanische Yuri automatisch mit „Lilie“ übersetzen.
Für Eure Namensgeschichte ist dieser Unterschied hilfreich. Ein japanischer Mädchenname wird nicht zur weiblichen Form von Georg, nur weil er ebenfalls Yuri geschrieben wird. Es handelt sich um einen zweiten Namen, dessen Klang im lateinischen Alphabet ähnlich erscheint.
Klang und Familienbezug bewusst auswählen
Eine kurze Vorstellung kann die gewünschte Aussprache deutlich machen.
Für die slawische Form ist JU-ri eine grobe deutsche Annäherung. In der japanischen Form ist der erste Vokal kurz, und auch das r klingt anders als in vielen deutschen Leseweisen. Das Schriftbild allein legt daher keine weltweit einheitliche Aussprache fest.
Die verschiedenen Verwendungen sind der Grund, Yuri sprachübergreifend als Unisexnamen einzuordnen. Innerhalb einer bestimmten Sprachtradition kann er klar männlich oder weiblich sein. Wenn Ihr einen familiären Bezug bewahren möchtet, sind Sprache, Originalschrift und gesprochene Form die drei aufschlussreichsten Angaben.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: slawischer Yuri
- Behind the Name: Yuriy und Georg-Familie
- Behind the Name: japanischer Yuri und Lilienzeichen
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Angaben zur Verbreitung beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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