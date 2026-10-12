Yasin: Bedeutung, arabische Herkunft und die Verbindung zum Koran

Yasin ist ein arabischer Jungenname, dessen Geschichte zu zwei Buchstaben führt: Ya und Sin. Sie stehen am Anfang der 36. Sure des Korans. Der Name besitzt damit einen klaren religiösen Bezug; eine einzelne deutsche Übersetzung wie „Glück“ oder „Geschenk“ lässt sich daraus nicht ableiten.
Wenn Euch Yasin gefällt, lohnt sich gerade dieser Blick hinter den vertrauten Klang. Die Schreibweise ist auch in türkischen Familien gebräuchlich. Weitere Ideen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Yasin auf einen Blick
Yasin ist ein eigenständiger Rufname. Yassin und Yaseen geben denselben arabischen Namen auf andere Weise wieder.
|Verwendung
|Jungenname
|Ursprung
|Arabisch
|Namensbezug
|Ya und Sin; 36. Sure des Korans
|Weitere Sprachräume
|Unter anderem Türkisch, Persisch und Urdu
|Varianten
|Yassin, Yaseen, Yassine und Yacine
|Aussprache
|Ungefähr ja-SIIN; sprachabhängig
Warum Yasin keine einfache Wortübersetzung hat
Die Buchstabenverbindung ist besser belegt als eine ausgeschmückte Bedeutung.
Das Namenlexikon Behind the Name führt Yasin auf die arabischen Buchstabennamen Ya und Sin zurück. Auch Knud Bielefeld beschreibt den Zusammenhang mit der gleichnamigen Koransure. Wer die Bedeutung für ein Namensalbum erklären möchte, kann deshalb genau diesen Bezug nennen.
Die Herkunft erzählt etwas anderes als eine Übersetzung eines gewöhnlichen Wortes. Für Eure Familie kann der Bezug zum Koran persönlich wichtig sein. Daraus ergibt sich aber keine Aussage darüber, wie religiös ein einzelner Namensträger lebt oder welche Eigenschaften er hat.
Ein Name in verschiedenen Schreibtraditionen
Die Varianten verändern vor allem das Schriftbild.
Yassin besitzt ein zweites s, Yaseen verwendet ee für den langen Vokal. Yacine und Yassine begegnen besonders im nordafrikanischen Sprachraum. Diese Formen sollte man beim Buchstabieren unterscheiden, auch wenn sie zur gleichen Namensfamilie gehören.
Im Türkischen ist außerdem das i mit Punkt wichtig: In Großbuchstaben lautet die Form YASİN. Das deutsche große I kann diese Information nicht vollständig wiedergeben. Übernehmt Ihr einen Familiennamen als Vornamen, kann die genaue Originalschreibweise deshalb ein schönes Detail für die eigene Namensgeschichte sein.
Wie vertraut ist Yasin in Deutschland?
Yasin wird hier regelmäßig als Vorname vergeben.
Knud Bielefelds Namenssammlung nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 5.900 Vergaben als ersten Vornamen. Diese Zahl stammt aus seiner Auswertung und ist keine vollständige amtliche Zählung. Für die Schreibweise Yassin führt die Sammlung einen eigenen Eintrag.
Bei der Aussprache liegt die Betonung im Arabischen und Türkischen am Ende. Die deutsche Annäherung ja-SIIN hilft beim ersten Lesen. Wenn es in Eurer Familie eine bestimmte gesprochene Form gibt, ist sie die bessere Orientierung als eine pauschale Regel für alle Sprachen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Yasin, Buchstabenbezug und Varianten
- Knud Bielefeld: Yasin und die Koransure
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010 bis 2025
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Angaben zur Verbreitung beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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