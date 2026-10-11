Ophelia: Bedeutung, griechische Herkunft und Shakespeare

Ophelia ist ein Mädchenname mit griechischen Wurzeln und einer auffälligen Literaturgeschichte. Sein Bedeutungsbezug liegt bei „Hilfe“ oder „Nutzen“. Viele kennen ihn aus Shakespeares „Hamlet“. Diese Verbindung erklärt die Bekanntheit des Namens, legt aber nichts über das Leben einer Ophelia fest.
Mögt Ihr längere Namen, deren Klang sich deutlich entfaltet? Dann könnte Ophelia auf Eure Liste passen. Unsere Babynamen-Liste von A bis Z hilft Euch beim Vergleichen. Hier erfahrt Ihr, was die griechische Erklärung bedeutet und welche Schreibformen es gibt.
Ophelia auf einen Blick
Die sprachliche Bedeutung und die literarische Figur sind zwei verschiedene Zugänge zu Ophelia.
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Griechisch
|Bedeutungsbezug
|opheleia: „Hilfe, Nutzen“
|Deutsche Aussprache
|o-FE-lia, Betonung auf dem E
|Andere Formen
|Ofelia, Ophélie
|Literarischer Bezug
|Unter anderem Shakespeares „Hamlet“
Was bedeutet Ophelia?
Der Ausgangspunkt ist ein griechisches Wort für Hilfe oder Nutzen.
Behind the Name führt Ophelia auf griechisch opheleia zurück. Die geläufige Erklärung „die Helferin“ gibt diesen Bezug frei wieder, ist aber keine wörtliche Übersetzung des ursprünglichen Wortes. Für eine sachliche Namensdeutung bleiben „Hilfe“ und „Nutzen“ die genaueren Begriffe.
Vielleicht gefällt Euch der Gedanke, dass dieser Name mit Unterstützung verbunden ist. Ihr könnt ihn als freundlichen Wunsch verstehen, ohne Eurem Kind damit eine bestimmte Rolle zuzuschreiben. Niemand muss sich durch den eigenen Vornamen verpflichtet fühlen, immer für andere da zu sein.
Die Literaturgeschichte von Ophelia
Ophelia war schon vor „Hamlet“ ein literarisch verwendeter Name.
Behind the Name nennt Jacopo Sannazaros „Arcadia“ als frühe neuzeitliche Verwendung. Shakespeare griff den Namen später für die Tochter des Polonius in „Hamlet“ auf. Deshalb ist die oft gelesene Aussage, Shakespeare habe Ophelia einfach erfunden, zu kurz gefasst.
Die Figur in „Hamlet“ hat eine tragische Geschichte. Ob dieser Bezug für Euch wichtig ist, hängt davon ab, wie Ihr Namen auswählt: Manche Familien suchen bewusst literarische Erinnerungen, andere mögen vor allem den Klang. Beides lässt sich offen besprechen, bevor Ihr Euch entscheidet.
Der Name ist keine Vorhersage: Die Handlung eines Theaterstücks gehört zur literarischen Figur. Sie sagt nichts über die Zukunft eines Kindes aus, das Ophelia heißt.
Ophelia, Ofelia und Ophélie im Klangvergleich
Die verwandten Formen sehen ähnlich aus, werden aber nicht überall gleich gesprochen.
In der deutschen Aussprache klingt das PH wie ein F; die Betonung liegt gewöhnlich auf dem E. Ofelia ist eine in mehreren Sprachen verwendete Schreibform, Ophélie die französische Form. Der unterschiedliche Schluss verändert den Rhythmus des Namens deutlich.
Wenn Ihr Ophelia als vollständigen Rufnamen mögt, könnt Ihr ihn auch so vorstellen. Eine Kurzform muss nicht schon vor der Geburt feststehen. Sagt den Namen einmal langsam und einmal in einem alltäglichen Satz mit dem Nachnamen: So hört Ihr, ob Euch gerade die Länge gefällt oder ob Ihr lieber einen kürzeren Namen verwenden würdet.
Quellen und Datenstand
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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