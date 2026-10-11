Orlando: Bedeutung, Herkunft und der Name aus Rittergeschichten

Orlando ist ein Jungenname, der auf Roland zurückgeht und besonders aus der italienischen Literatur bekannt ist. Seine ältere germanische Namenswurzel wird meist mit „Ruhm“ und „Land“ erklärt. Der Name existierte lange vor der amerikanischen Stadt Orlando. Der gemeinsame Klang sollte diese unterschiedliche Geschichte nicht verdecken.
Sucht Ihr einen dreisilbigen Namen mit einem italienischen Bezug? Orlando lässt sich in unserer Babynamen-Liste von A bis Z mit anderen Vorschlägen vergleichen. Sein Rhythmus, die Verbindung zu Roland und die Literaturgeschichte geben Euch verschiedene Anhaltspunkte für Eure Entscheidung.
Orlando auf einen Blick
Orlando ist eine italienische Form von Roland; die Wortwurzeln liegen in einer älteren germanischen Namenslinie.
|Verwendung
|Jungenname
|Namensform
|Italienische Form von Roland
|Weitere Verwendung
|Unter anderem Spanisch und Portugiesisch
|Bedeutungsbestandteile
|Meist „Ruhm“ und „Land“; zweite Wurzel nicht völlig sicher
|Aussprache
|or-LAN-do, Betonung auf der mittleren Silbe
|Literarische Bezüge
|Italienische Ritterepen und Shakespeares „Wie es euch gefällt“
Was bedeutet Orlando?
Die Bedeutung lässt sich über den Ausgangsnamen Roland erklären.
Behind the Name nennt bei Roland germanische Bestandteile für „Ruhm“ und wahrscheinlich „Land“. Für die zweite Wurzel wird daneben eine Verbindung zu „kühn“ oder „mutig“ erwogen. „Berühmt im Land“ ist daher eine verbreitete sinngemäße Deutung, keine zweifelsfreie wörtliche Übersetzung.
Der italienische Name Orlando gehört zu derselben Namensfamilie. Ein italienischer Klang bedeutet also nicht, dass jeder Bestandteil ursprünglich aus dem Italienischen stammen muss. Gerade bei internationalen Namen hilft es, die heute verwendete Form und die ältere Wortgeschichte getrennt zu betrachten.
Stadtname und Vorname: Wenn Ihr bei Orlando zuerst an Florida denkt, ist das eine heutige Assoziation. Die historische Erklärung des Vornamens führt zu Roland und nicht zum amerikanischen Reiseziel.
Orlando in der Literatur
Rittergeschichten haben den Namen über Sprachgrenzen hinweg bekannt gemacht.
Orlando erscheint in den italienischen Epen „Orlando innamorato“ von Matteo Maria Boiardo und „Orlando furioso“ von Ludovico Ariosto. Shakespeare verwendete ihn außerdem in „Wie es euch gefällt“. Diese Bezüge sind Teil seiner literarischen Bekanntheit.
Wenn Bücher oder Theater für Euch eine Rolle spielen, könnt Ihr einen dieser Bezüge als persönlichen Anlass für die Namenswahl nehmen. Es muss aber keine bestimmte Figur zum Vorbild werden. Ein Kind kann Orlando heißen, weil Ihr den Klang mögt, und später einen ganz anderen eigenen Bezug dazu entwickeln.
Drei Silben mit einer betonten Mitte
Orlando entfaltet seinen Rhythmus auf or-LAN-do.
Sagt die mittlere Silbe deutlich und lasst den Schluss ausklingen. So hört Ihr die übliche italienische Betonung. Bei einem langen Nachnamen kann es hilfreich sein, die ganze Kombination in normalem Tempo aufzunehmen und später noch einmal anzuhören.
Orlando und Roland unterscheiden sich trotz gemeinsamer Herkunft deutlich in Länge und Klang. Wenn beide auf Eurer Liste stehen, vergleicht sie deshalb mit demselben Nachnamen. Eine familiäre Verbindung zu einem Roland kann auch über Orlando aufgegriffen werden; ob das für Euch die passende Form ist, entscheidet die Geschichte, die Ihr damit erzählen möchtet.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Orlando, Sprachformen und literarische Verwendung
- Behind the Name: germanische Wurzeln und Deutungen von Roland
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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