Onur: Bedeutung „Ehre“, türkische Herkunft und Aussprache

Onur ist ein türkischer Vorname mit der Bedeutung „Ehre“. Er wird als Jungenname geführt, ist aber auch als Mädchenname dokumentiert. Das türkische Wort geht auf französisch honneur zurück. Gerade diese Verbindung zeigt, dass die heute verwendete Sprache und die ältere Wortherkunft verschiedene Ebenen sein können.
Wenn Euch kurze Namen mit einer klaren Wortbedeutung gefallen, könnte Onur interessant sein. Unsere Babynamen-Liste von A bis Z bietet weitere Vorschläge. Hier erfahrt Ihr auch, warum das U für die Aussprache wichtig ist und wie die Quellen den Gebrauch einordnen.
Onur auf einen Blick
Die Bedeutung „Ehre“ ist klar belegt; bei der Verwendung berücksichtigen die Lexika unterschiedliche Geschlechter.
|Verwendung
|Als Jungenname und auch als Mädchenname dokumentiert
|Sprache
|Türkisch
|Bedeutung
|„Ehre“
|Wortherkunft
|Türkisch onur, aus französisch honneur
|Aussprache
|o-NUR, Betonung auf der zweiten Silbe
|Schreibweise
|Onur mit U, ohne Umlaut
Was bedeutet Onur?
Der Name entspricht einem türkischen Wort für Ehre.
Behind the Name erklärt Onur mit „Ehre“ und nennt französisch honneur als Ausgangspunkt des entlehnten Wortes. Auch das deutschsprachige Vornamenlexikon von wissen.de gibt „Ehre“ als Bedeutung an. Die beiden Quellen stimmen in diesem Kern überein.
Ihr könnt Onur deshalb kurz und verständlich mit dieser Bedeutung erklären. Eine längere Formulierung wie „ehrenvoller Herrscher“ würde etwas hinzufügen, das in dieser Wortableitung nicht enthalten ist. Wenn der Name aus Eurer Familie kommt, kann die Erinnerung an einen bestimmten Menschen ein weiterer, persönlicher Grund sein.
Onur für Jungen und Mädchen
Eine ausschließlich männliche Einordnung würde die deutschsprachige Lexikonangabe verkürzen.
Behind the Name führt Onur als männlichen türkischen Namen. Wissen.de ergänzt ausdrücklich, dass er auch ein Mädchenname ist. Daraus lässt sich eine Verwendung für beide Geschlechter beschreiben; die Einträge liefern jedoch keine gemeinsame belastbare Zahl zum jeweiligen Anteil.
Wenn Ihr Onur für Eure Tochter oder Euren Sohn auswählt, könnt Ihr die unterschiedliche Einordnung kennen, ohne eine Vergabestatistik daraus abzuleiten. Der Vorname allein wird für andere Menschen möglicherweise nicht eindeutig verraten, wer gemeint ist. In persönlichen Vorstellungen lässt sich das gewöhnlich durch den Zusammenhang klären.
Zum Gebrauch: Onur ist auch als Mädchenname dokumentiert. Das bedeutet nicht automatisch, dass er gleich häufig für Mädchen und Jungen vergeben wird; dazu enthalten die hier verwendeten Lexika keine Vergleichszahlen.
Wie spricht man Onur?
In der türkischen Lautung liegt die Betonung auf der zweiten Silbe.
Eine ungefähre deutsche Sprechhilfe ist o-NUR. Das U ist ein U-Laut und kein Ü. Sprecht die zwei Silben mit dem Nachnamen zusammen aus; so hört Ihr besser, ob Euch die Betonung am Ende des Vornamens auch in der vollständigen Kombination gefällt.
Im Schriftbild kommt Onur ohne Sonderzeichen aus. Bei einer ersten Vorstellung könnt Ihr trotzdem die gewünschte Lautung vormachen, besonders wenn andere zunächst das O betonen. Falls ein Zweitname hinzukommt, probiert beide Namen in einem einzigen Satz: Der Wechsel zwischen den Betonungen entscheidet mehr über den Rhythmus als die reine Buchstabenanzahl.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Bedeutung, französische Wortherkunft und türkische Aussprache
- wissen.de, Vornamenlexikon: Ehre und Verwendung auch als Mädchenname
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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