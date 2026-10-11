Ornella: Bedeutung, italienische Herkunft und die Verbindung zur Esche

Ornella ist ein italienischer Mädchenname mit einem Bezug zu einer Esche. Bekannt ist er außerdem aus Gabriele D’Annunzios Theaterstück „La figlia di Iorio“. Die Naturverbindung und die literarische Verwendung erzählen unterschiedliche Teile seiner Geschichte. Beim Klang fällt die betonte mittlere Silbe besonders auf.
Wenn Ihr italienische Namen mögt, aber nicht nur nach dem Anfangsbuchstaben entscheiden wollt, schaut auch auf Betonung und Bedeutung. In unserer Babynamen-Liste von A bis Z könnt Ihr Ornella mit anderen Vorschlägen vergleichen. Hier betrachten wir den Baumbezug genauer.
Ornella auf einen Blick
Ornella wird mit italienisch ornello verbunden und ist als literarischer Figurenname bekannt.
|Verwendung
|Mädchenname
|Sprache
|Italienisch
|Bedeutungsbezug
|ornello: eine Esche, genauer Manna- oder Blumenesche
|Aussprache
|or-NEL-la, mittlere Silbe betont
|Schreibweise
|Ornella mit doppeltem L
|Literarischer Bezug
|„La figlia di Iorio“, Theaterstück von 1904
Was bedeutet Ornella?
Die Namensdeutung führt zu einem italienischen Baumnamen.
Behind the Name verbindet Ornella mit dem toskanisch-italienischen Wort ornello für eine blühende Esche. Treccani erklärt ornello beziehungsweise orniello als Bezeichnung für Fraxinus ornus, die Mannaesche. „Esche“ ist damit eine brauchbare kurze Bedeutungsangabe, während „Blumenesche“ den Baumbezug genauer beschreibt.
Wenn Ihr einen Namen mit Naturbezug sucht, kann diese Verbindung schön zu Eurer Auswahl passen. Sie ist etwas anderes als eine erfundene Personenbeschreibung wie „die blühende Schöne“. Ihr könnt ein Baum- oder Blütenmotiv für eine Geburtskarte wählen und dabei die eigentliche Wortbedeutung schlicht halten.
Ornella im Theaterstück „La figlia di Iorio“
Die literarische Verbindung ist belegt; das Werk ist ein Drama.
D’Annunzios „La figlia di Iorio“ erschien 1904 und wird von Treccani als Tragödie in Versen eingeordnet. Ornella ist darin eine Schwester der Figur Aligi, wie auch die Darstellung der Universität Manchester erläutert. Die häufige Kurzbeschreibung als Roman trifft die Werkform deshalb nicht.
Für Eure Namenswahl kann diese Theatergeschichte ein zusätzlicher Bezug sein. Ihr müsst dafür weder die Handlung zum Vorbild nehmen noch die Frage nach der allerersten Verwendung des Namens entscheiden. Die belegte Figur erklärt einen Teil der Bekanntheit; sie ist kein Ersatz für die sprachliche Erklärung über den Baum.
Literatur und Bedeutung auseinanderhalten: Ornella ist als Figurenname bei D’Annunzio bekannt. Der Bedeutungsbezug zur Esche wird über das italienische Wort ornello erklärt, nicht aus der Handlung des Stücks.
Ornella aussprechen und mit dem Nachnamen prüfen
Die Betonung liegt auf NEL, das doppelte L gehört zur italienischen Form.
Als deutsche Annäherung könnt Ihr or-NEL-la verwenden. Gebt beim Vorstellen bei Bedarf auch die Schreibweise „mit zwei L“ mit. So bleiben Klang und Schriftbild zusammen, selbst wenn jemand den Namen zunächst nur gehört hat.
Probiert Ornella in der langen Kombination mit dem Nachnamen und danach allein als Rufnamen. Wenn Ihr auch eine kurze familiäre Anrede nutzen möchtet, könnt Ihr etwa Nella ausprobieren, ohne sie schon vor der Geburt festlegen zu müssen. Die Entscheidung für Ornella sollte auch dann passen, wenn Eure Tochter später lieber den vollständigen Namen verwendet.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Ornella und der italienische Baumname ornello
- Treccani: ornello/orniello und Fraxinus ornus
- Treccani: „La figlia di Iorio“ als Tragödie von 1904
- Universität Manchester: Ornella als Figur des Theaterstücks
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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