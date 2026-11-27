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Eugen hat einen ganz eigenen Ton. Er klingt im ersten Moment klassisch, kommt aber mit nur zwei Silben aus. Hinter dem Namen steckt ein griechisches Wort für „von guter Herkunft“. Dazu gibt es einen gut belegten Namenstag im Juli.

Eugen auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Über Eugenius aus dem Griechischen Bedeutung „Von guter Herkunft“ oder „wohlgeboren“ Aussprache eu-GEN; auch EU-gen Silben 2 Namenstag 13. Juli, Eugenius von Karthago

Was „wohlgeboren“ hier bedeutet

Eugen geht über die lateinische Form Eugenius auf das griechische eugenḗs zurück. Der erste Teil steht für „gut“. Der zweite gehört zu einer Wortfamilie rund um Geburt und Abstammung. In älteren Texten passt darum die Übersetzung „wohlgeboren“.

Die Bedeutung klingt heute etwas förmlich. Für die Namenswahl könnt ihr euch vor allem merken, woher das Wort kommt und welche Varianten es in anderen Sprachen gibt. Eugène im Französischen und Eugenio im Italienischen zeigen die gleiche Herkunft mit jeweils einem anderen Klang.

Wie spricht man Eugen aus?

Im Deutschen hört man eu-GEN und auch EU-gen. Für die Entscheidung genügt meist einmal laut rufen, wie ihr es im Alltag sagen würdet. Beide Silben sind gut zu hören und der Schluss auf N funktioniert auch neben einem längeren Nachnamen.

Geni kann als persönlicher Kurzruf dienen. Eugène und Eugenio sind eigenständige verwandte Namensformen. Wer im Alltag dieselbe Form in zwei Sprachen verwenden will, kann Eugen einmal in beiden aussprechen und vergleichen.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Eugen

Ähnliche Namen

August bringt ebenfalls einen historischen Klang und eine lateinische Überlieferung mit.

Cyrill ist griechisch geprägt und hat ähnlich klare Silben.

Emil kann gefallen, wenn ihr einen weiteren kurzen Klassiker mit E sucht.

Konrad passt als weiterer zweisilbiger Klassiker in die engere Auswahl. Seine Wortbausteine stammen aus dem Althochdeutschen.

Ideen für Zweitnamen

Eugen Arthur · Der zweite Name beginnt offen und setzt sich gut vom N ab.

· Der zweite Name beginnt offen und setzt sich gut vom N ab. Eugen Elias · Ein heller dreisilbiger Zweitname trägt den kurzen Vornamen gut weiter.

· Ein heller dreisilbiger Zweitname trägt den kurzen Vornamen gut weiter. Eugen Paul · Mit insgesamt drei Silben bleibt die Kombination auch bei langem Nachnamen kompakt.

Wann hat Eugen Namenstag?

Am 13. Juli wird in der katholischen Tradition an Eugenius von Karthago erinnert. Er war im fünften Jahrhundert Bischof in Nordafrika. Der Gedenktag ist ein möglicher Namenstag für Eugen.

Bekannte Namensträger namens Eugen

Eugen Ruge. Der Schriftsteller erhielt für seinen Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts 2011 den Deutschen Buchpreis.

Quellen und Datenstand Eugen und seine verwandten Formen

Eugenius von Karthago im Heiligenlexikon Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann