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Bei Faik sieht es erst so aus, als würde man die beiden Vokale zu einem deutschen „ei“ zusammenziehen. Gerade die getrennte Aussprache macht hier den Unterschied. Der männliche Vorname wird im Türkischen verwendet und hat eine arabische Wortwurzel.

Faik auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Türkisch, aus dem Arabischen Bedeutung „Hervorragend“ oder „überlegen“ Aussprache fa-IK Silben 2 Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Was hinter der Bedeutung steckt

Faik geht auf das arabische fāʾiq zurück. Das Wort kann jemanden oder etwas beschreiben, das sich hervorhebt oder das Übliche übertrifft. Im türkischen Gebrauch gibt es das Wort faik ebenfalls. Für den Vornamen passen Übersetzungen wie „hervorragend“ oder „überlegen“.

Interessant wird es beim Lesen der Namensform. Die Umschrift fāʾiq macht mehr Einzelheiten des arabischen Lautbildes sichtbar als das türkische Faik. Die kürzere Schreibweise hat sich im Türkischen als eigener Vorname etabliert.

Wie spricht man Faik aus?

Bei fa-IK hilft eine kurze Trennung zwischen A und I. So entstehen zwei Silben. Mit deutschem „ei“ klänge der Name einsilbig. Wer ihn einmal ruhig vorspricht, macht den Unterschied meistens sofort klar.

In Umschriften aus dem Arabischen kann euch auch Faiq begegnen. Das ist eine verwandte Form. Fai wäre dagegen ein persönlicher Kosename, den ihr im Familienalltag selbst wählen könntet.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Faik

Ähnliche Namen

Zeki hat ebenfalls einen klaren türkischen Gebrauch und bleibt bei zwei Silben.

Saleh lohnt sich, wenn ihr arabische Wurzeln sucht.

Malik hat ein ähnliches Ende auf IK und eine eigene Namensgeschichte.

Fatih beginnt ähnlich und gehört ebenfalls zum türkischen Namensgebrauch. Bei Faik werden A und I getrennt gesprochen, während Fatih mit fa beginnt.

Ideen für Zweitnamen

Faik Cem · Drei Silben insgesamt passen angenehm zu langen Nachnamen.

· Drei Silben insgesamt passen angenehm zu langen Nachnamen. Faik Yusuf · Der J-Laut am Anfang von Yusuf gibt der Kombination einen weichen Übergang.

· Der J-Laut am Anfang von Yusuf gibt der Kombination einen weichen Übergang. Faik Emil · Das E nach dem K trennt die beiden Vornamen gut.

Wann hat Faik Namenstag?

Für Faik ist kein fester kirchlicher Namenstag verlässlich belegt. Gut nachvollziehbar sind der arabische Ausgangspunkt und der türkische Namensgebrauch.

Bekannte Namensträger namens Faik

Sait Faik Abasıyanık. Der türkische Autor ist für seine Kurzgeschichten bekannt. Faik ist Teil seines Vornamens. Auf der Insel Burgazada in Istanbul erinnert ein Museum an ihn.

Quellen und Datenstand Türkischer Wortsinn von faik

Arabische Wurzel und Bedeutung Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann