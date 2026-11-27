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Ensar klingt klar und bringt eine Bedeutung mit, die auch ohne lange Erklärung hängen bleibt. Der türkische Vorname führt zum arabischen Wort für Helfer oder Unterstützer. Warum gerade dieses Wort zum Namen wurde, erzählt ein Blick in die Geschichte Medinas.

Ensar auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Türkisch, aus dem Arabischen Bedeutung „Helfer“ oder „Unterstützer“ Aussprache en-SAR Silben 2 Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Die Helfer von Medina

Das arabische Wort Anṣār ist eine Mehrzahl und wird oft mit „Helfer“ übersetzt. In der frühen islamischen Geschichte bezeichnete es die Menschen in Medina, die Mohammed und die aus Mekka zugezogenen Muslime aufnahmen und unterstützten. In der türkischen Form Ensar lebt diese Bezeichnung als männlicher Vorname weiter.

Man kann „der Helfer“ als verständliche Namensdeutung angeben. Im arabischen Ausgangswort steckt aber der Gedanke an eine Gruppe, die beisteht. Wer bei der Namenswahl eine Bedeutung sucht, die mit Zusammenhalt zu tun hat, findet hier genau diesen Bezug.

Wie spricht man Ensar aus?

en-SAR ist eine praktische Aussprachehilfe. Der Ton liegt auf der zweiten Silbe. Beim Schreiben treten Ensar und Ansar nebeneinander auf. In den jeweiligen Sprachen beziehungsweise Umschriften haben beide Formen ihren Platz.

Ensi oder Enno wären persönlich gewählte Kurzrufe. Ansar ist eine verwandte Form und hat anders als ein Spitzname denselben historischen Hintergrund.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Ensar

Ähnliche Namen

Saleh bietet einen weiteren arabisch geprägten Namen mit einer positiven Bedeutung.

Zeki passt, wenn euch zwei Silben und türkischer Namensgebrauch wichtig sind.

Bei Achmed könnt ihr nachlesen, wie verschiedene Umschriften eines Namens entstehen.

Furkan ist ein weiterer türkischer Vorname mit arabischer Wurzel und einem gut belegten Bezug zur islamischen Überlieferung.

Ideen für Zweitnamen

Ensar Cem · Die Kombination bleibt mit drei Silben insgesamt kompakt.

· Die Kombination bleibt mit drei Silben insgesamt kompakt. Ensar Malik · Beide Namen haben einen gut hörbaren Anfang und ihre eigene Betonung.

· Beide Namen haben einen gut hörbaren Anfang und ihre eigene Betonung. Ensar Yusuf · Nach Ensar setzt Yusuf mit einem weichen J-Laut neu an.

Wann hat Ensar Namenstag?

Für Ensar ist kein fester kirchlicher Namenstag verlässlich belegt. Der gut dokumentierte Bezug liegt in der islamischen Geschichte und im türkischen Namensgebrauch.

Bekannte Namensträger namens Ensar

Ensar Albayrak. Der Musiker veröffentlicht unter dem Künstlernamen Eno Deutschrap. Seine frühen Veröffentlichungen erschienen im Umfeld des Labels Alles oder Nix.

Quellen und Datenstand Ensar als türkische Namensform

Anṣār in der türkischen İslâm Ansiklopedisi Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann