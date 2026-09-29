Calvin: Bedeutung, Herkunft und ein überraschend alter Name

Calvin klingt nach einem englischen Vornamen, hat aber eine viel ältere Geschichte. Seine Bedeutung ist ziemlich überraschend: „der Kahle“. Die Form Calvinus ist schon für 1179 belegt. Wer Comics mag, kennt dagegen einen Calvin mit viel Fantasie und einem Tiger an seiner Seite.
Calvin steht auch in unserer Babynamenliste von A bis Z. Vom französischen Familiennamen bis zum Comicjungen ist er einen ungewöhnlichen Weg gegangen.
Calvin auf einen Blick
Calvin hängt mit dem lateinischen Wort calvus für „kahl“ zusammen. Die englische Aussprache klingt ungefähr wie „Käl-win“.
|Herkunft
|Englischer Vorname; verwandt mit dem französischen Familiennamen Cauvin und lateinisch calvus
|Wortbedeutung
|„kahl“ oder „der Kahle“
|Aussprache
|Englisch ungefähr „Käl-win“, zwei Silben
|Älterer Beleg
|Calvinus als männlicher Vorname in Frankreich, 1179
|Gedenktag
|27. Mai für Johannes Calvin im evangelischen Namenkalender
Von Cauvin zu Calvin
Bekannt wurde der Name durch den Reformator Johannes Calvin. Er hieß ursprünglich Jean Cauvin.
Cauvin ist ein französischer Familienname und hängt mit chauve für „kahl“ zusammen. Jean Cauvin verwendete dafür auch die lateinische Form Calvinus. Auf Englisch wurde daraus John Calvin, auf Deutsch Johannes Calvin.
Er wurde 1509 in Frankreich geboren und prägte später die Reformation in Genf. Seit dem 19. Jahrhundert wird Calvin im englischsprachigen Raum auch als Vorname zu seinen Ehren vergeben.
Calvinus gab es schon 1179
Die alte Namensform taucht in einer französischen Quelle aus dem Mittelalter auf.
Das Forschungsprojekt Dictionary of Medieval Names from European Sources führt einen Calvinus aus dem Jahr 1179 an — mehr als dreihundert Jahre vor der Geburt des Reformators. Die Form war also schon früher ein Vorname. Die spätere englische Verwendung von Calvin hat trotzdem ihre eigene Geschichte.
Ein Junge, ein Tiger und jede Menge Fantasie
In Bill Wattersons Comics Calvin und Hobbes macht ein Sechsjähriger aus dem Alltag große Abenteuer.
Sein bester Freund ist der Tiger Hobbes. In Calvins Fantasie wird selbst ein gewöhnliches Bad zum Unterwasserabenteuer. Die Zeitungscomics erschienen von 1985 bis 1995 und sprechen mit ihrem Humor auch Erwachsene an.
Die Namen hat Watterson bewusst gewählt: Calvin heißt nach dem Reformator, Hobbes nach dem englischen Philosophen Thomas Hobbes. Die beiden diskutieren zwischendurch also über große Fragen, auch wenn Calvin gerade bloß Gemüse essen oder zur Schule gehen soll.
Neben dem Comicjungen kennt ihr vielleicht den Modedesigner Calvin Klein. Der Name gehört dadurch für viele auch zur Modewelt.
In Deutschland selten, in den USA vertrauter
Bei uns wird Calvin nur selten als erster Vorname vergeben.
Knud Bielefeld schätzt für Deutschland rund 400 Vergaben in den Geburtsjahrgängen 2010 bis 2025. In den USA zählt die Social Security Administration für 2020 bis 2025 dagegen 15.419 Jungen namens Calvin. In der Rangliste für diese sechs Jahre steht er auf Platz 144.
Die deutsche Zahl ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung, keine vollständige amtliche Zählung. Die US-Zahl stammt aus einer anderen Erhebung und umfasst einen kürzeren Zeitraum.
Ein Gedenktag im Mai
Der 27. Mai erinnert im evangelischen Namenkalender an Johannes Calvin.
An diesem Tag starb er 1564 in Genf. Der Gedenktag bezieht sich auf den Reformator, nicht auf einen katholischen Heiligen.
Übrigens ist Kelvin ein anderer Name. Er geht auf einen schottischen Fluss zurück. Auch wenn Calvin und Kelvin ähnlich klingen, haben sie unterschiedliche Wurzeln.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Bedeutung, Jean Cauvin, englische Aussprache und bekannte Namensträger
- Wissen.de: Calvin im Vornamenlexikon
- Dictionary of Medieval Names from European Sources: Calvinus als Vorname 1179
- Evangelische Kirche in Deutschland: Johannes Calvin und die Reformation
- Case Western Reserve University: Comicgeschichte und die Namensvorbilder
- Knud Bielefeld: Calvin als Erstname in Deutschland, Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025
- US Social Security Administration: Calvin 2020 bis 2025
- Ökumenisches Heiligenlexikon: evangelischer Gedenktag am 27. Mai
- Nominis: katholische Einordnung des Gedenktags
- Behind the Name: eigenständige Herkunft von Kelvin
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