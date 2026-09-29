Cora: Bedeutung, Herkunft und die Geschichte des Namens

Eine Mutter sucht ihre Tochter — und währenddessen wächst auf der Erde nichts mehr. So erzählt die griechische Mythologie von Demeter und Persephone. Die Tochter hieß auch Kore, „Mädchen“ oder „Tochter“. Von diesem Namen kommt Cora. Hinter den vier Buchstaben steckt also eine Geschichte von Abschied, Wiedersehen und den Jahreszeiten.
Cora wird im Deutschen „Ko-ra“ gesprochen, mit einem langen o und zwei Silben. Kora mit K klingt genauso. Weitere Mädchennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Cora auf einen Blick
Cora kommt vom griechischen Kore. Der Name kann auch eine Kurzform sein, etwa von Cornelia oder Cordula.
|Herkunft
|Griechisch über Kore; außerdem Kurzform von Namen wie Cordula und Cornelia
|Bedeutung
|Bei der griechischen Herleitung „Mädchen“ oder „Tochter“; bei einer Kurzform vom vollständigen Namen abhängig
|Aussprache
|Im Deutschen „Ko-ra“, zwei Silben und langes O
|Weitere Schreibweise
|Kora mit K
|Namenstag
|Als Kurzform von Cordula: 22. Oktober
Eine Tochter zwischen zwei Welten
Kore ist ein anderer Name für Persephone, Demeters Tochter. Als Persephone mit ihren Gefährtinnen Blumen pflückt, entführt Hades sie in die Unterwelt. Demeter sucht verzweifelt nach ihr. Aus Trauer und Zorn lässt die Göttin der Landwirtschaft die Pflanzen nicht mehr wachsen.
Zeus greift schließlich ein: Hades soll Persephone zurückgeben. Doch vor ihrer Abreise lässt er sie Granatapfelkerne essen. Weil sie etwas aus der Unterwelt gegessen hat, muss sie einen Teil des Jahres dort bleiben. Die übrige Zeit darf sie bei ihrer Mutter verbringen.
Mit dieser Geschichte erklärten sich die Griechen den Wechsel zwischen Wachstum und Stillstand in der Natur. Für den Namen Cora ist vor allem die Bezeichnung Kore wichtig: Aus ihr entstand die lateinische Schreibweise Cora.
Cora kann auch von Cornelia kommen
Nicht jede Cora hat den Namen direkt aus der griechischen Geschichte. Er wird außerdem als kurze Form von Cornelia, Cordula oder Corinna verwendet. Diese Namen haben jeweils ihre eigene Herkunft.
Eine Cornelia kann also Cora gerufen werden. Cora wird aber auch als vollständiger Vorname vergeben und braucht dann keinen längeren Namen dahinter. Die griechische Bedeutung „Mädchen“ oder „Tochter“ und die Verwendung als Kurzform stehen nebeneinander.
Cora im „Letzten Mohikaner“
James Fenimore Cooper gab einer seiner Romanfiguren den Namen Cora Munro. „Der letzte Mohikaner“ erschien 1826. Cora reist darin mit ihrer Schwester Alice durch eine gefährliche Gegend. Schon früh fragt sie, ob man einem Menschen misstrauen dürfe, nur weil er anders aussieht und andere Gewohnheiten hat.
Der Roman machte Cora auch im englischsprachigen Raum bekannt. Dort ist der Name heute deutlich häufiger als bei uns: Die US-Statistik zählt für die Jahre 2020 bis 2025 insgesamt 16.879 Mädchen namens Cora. In dieser Auswertung liegt er auf Platz 92.
Wie häufig ist Cora in Deutschland?
Hier gehört Cora zu den selteneren Mädchennamen. Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld ungefähr 1.300 Vergaben als ersten Vornamen.
Die deutsche Zahl ist eine Schätzung aus einer Sammlung von Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Zählung. Sie umfasst einen längeren Zeitraum als die oben genannte US-Zahl; beide Werte lassen sich deshalb nicht direkt vergleichen.
Ein Namenstag über Cordula
Als Kurzform von Cordula kann Cora den Namenstag am 22. Oktober teilen. An diesem Tag wird der heiligen Cordula gedacht. Der Termin gehört zu dieser Namensverbindung, nicht zur griechischen Geschichte von Kore.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Herkunft, Aussprache, Kurzformen und Romanbezug
- Liddell-Scott-Jones-Wörterbuch: Bedeutungen des griechischen Wortes Kore
- Wissen.de: Vornamenlexikon zu Cora
- Metropolitan Museum of Art: Demeter und ihre Tochter Persephone, auch Kore genannt
- Project Gutenberg: James Fenimore Coopers Roman „The Last of the Mohicans“ von 1826
- Beliebte Vornamen: Schreibweise Kora und weitere Herleitungen
- Knud Bielefeld: Schätzung für Cora als ersten Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025
- US Social Security Administration: Namen 2020 bis 2025
- Ökumenisches Heiligenlexikon: Gedenktag von Cordula am 22. Oktober
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