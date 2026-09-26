Ava: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Ava passt in drei Buchstaben – und hat trotzdem mehr als eine mögliche Herkunft. Eine eindeutige Übersetzung wäre bei diesem Namen zu einfach: Germanische, persische und englischsprachige Verbindungen werden diskutiert. Für Eltern ist vor allem spannend, wie ein alter Name heute so modern klingen kann.
Wenn ihr bei kurzen Namen genauer hinschaut, lohnt sich auch unsere Babynamenliste von A bis Z. Bei Ava führt die Suche nach Bedeutung allerdings zuerst zu einer wichtigen Unterscheidung: Gleich geschrieben heißt nicht immer gleich entstanden.
Ava auf einen Blick
Ava hat mehrere mögliche Herkunftslinien. Darum hängt die Bedeutung davon ab, welchen Sprachraum ihr betrachtet.
|Herkunft
|Alte europäische Namensüberlieferung; mehrere mögliche Herleitungen
|Bedeutung
|Nicht eindeutig: unter anderem „Kraft“ oder „Heil“ als Deutungen; persisch auch „Klang“
|Aussprache
|Im Deutschen meist A-va, zwei Silben
|Varianten
|Im Englischen teils als Form von Eva verstanden
|Namenstag
|Kein einheitlich belegter Namenstag für alle Herkunftslinien
Warum hat Ava mehrere Bedeutungen?
Eine sichere, für alle Sprachräume gültige Übersetzung gibt es nicht.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache beschreibt verschiedene mögliche Linien: ein altsächsisches Wort für Kraft, eine germanische Wurzel mit Bezug zu Heil und eine eigenständige persische Form mit der Bedeutung Klang. Im englischsprachigen Raum wird Ava außerdem mit Eva verbunden. Wer diese Spuren zu einer einzigen „wahren“ Bedeutung zusammenzieht, verwischt ihre Unterschiede.
Ein Name mit fast tausend Jahren Geschichte
Ava ist in Deutschland bereits seit dem 10. Jahrhundert belegt.
Die Dichterin Ava von Melk lebte um 1100 und ist eine frühe Namensträgerin. Danach wurde der Name hier lange seltener vergeben; seit Mitte der 2000er-Jahre hat er nach Darstellung der GfdS wieder zugelegt. Die kurze Form wirkt neu, ihre schriftliche Geschichte ist es nicht.
Wie häufig ist Ava?
In Deutschland gehört Ava inzwischen zu den bekannten, aber keineswegs überall dominierenden Mädchennamen.
Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 9.000 Vergaben als ersten Vornamen. Diese Zahl beruht auf seiner Datensammlung und ist keine amtliche Vollzählung. Die GfdS zeigt für 2025 regionale Unterschiede; ein bundesweiter Rang sagt also wenig darüber, wie oft ihr Ava in eurer Nachbarschaft hört.
Ava aussprechen und schreiben
Im Deutschen lesen viele den Namen schlicht als A-va.
Wer Kontakte ins Englische hat, wird möglicherweise eine etwas andere Aussprache hören. Nachfragen zur Aussprache sind bei einem international verwendeten Namen normal. Eine feste Hänselei lässt sich daraus nicht ableiten; bei nur zwei Silben braucht Ava auch keinen Spitznamen, auch wenn Familien eigene Kosenamen finden können.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Ava – Herkunft und Geschichte.
- Knud Bielefeld: Ava – Erstnamen-Schätzung 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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