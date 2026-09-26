Adrian: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Adrian stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „aus Hadria stammend“. Hinter dieser Ortsbezeichnung steht eine lange Namensgeschichte.
Manchmal erzählt ein Name von einem Ort statt von einer Eigenschaft. Adrian ist so ein Fall. Weitere Ideen gibt es in unserer Babynamenliste; hier führt die Spur zu Hadria im heutigen Italien.
Adrian auf einen Blick
Adrian ist ein Jungenname. Bedeutung und verwandte Formen ergeben sich aus seiner belegbaren Herkunft.
|Herkunft
|Lateinisch, aus Hadrianus
|Bedeutung
|„Aus Hadria stammend“
|Aussprache
|Im Deutschen meist A-dri-an, drei Silben
|Formen
|Hadrian, französisch Adrien
|Namenstag
|Je nach Kalender und Namenspatron unterschiedlich
Wo liegt Hadria?
Der Name Hadrianus verwies ursprünglich auf eine Verbindung zu Hadria.
Die GfdS nennt das heutige Atri in der italienischen Provinz Teramo als Bezugsort. Auch die Eltern des römischen Kaisers Hadrian stammten von dort. Adrian hat somit eine konkrete geschichtliche Wurzel; die oft frei formulierte Bedeutung „der Starke“ lässt sich daraus nicht ableiten.
Wie lange gibt es Adrian in Deutschland?
Adrian ist hier seit dem 13. Jahrhundert belegt.
Regelmäßig an Neugeborene vergeben wird er nach Angaben der GfdS vor allem seit den 1970er-Jahren. Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 23.800 Vergaben als ersten Vornamen. Das sind eigene Erhebungsdaten und keine vollständige amtliche Zählung.
Adrien, Hadrian oder Adrian?
Die Namen sind verwandt, ihre Schreibweise und Aussprache aber nicht identisch.
Adrien ist eine französische Form; Hadrian liegt näher an der antiken Ausgangsform. Wenn euch Adrian gefällt, könnt ihr auf einem Namenszettel die Varianten nebeneinander lesen. Im Deutschen ist die Buchstabenfolge „dr“ deutlich zu hören, was den Namen beim Rufen recht klar macht.
Kurzformen und mögliche Alltagshürden
Adi oder Adri können liebevolle familiäre Kurzformen sein.
Sie müssen nicht jedem Adrian gefallen, weshalb es sich lohnt, das Kind später selbst mitentscheiden zu lassen. Ein allgemein verbreiteter Spottname ergibt sich aus Adrian nicht. Eher könnte der Name beim Diktieren einmal mit Adrien oder der Schreibweise Hadrian verwechselt werden.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Adrian – Herkunft und Namensgeschichte.
- Knud Bielefeld: Auswertung zu Adrian – geschätzte Erstnamen-Vergaben 2010–2025, abgerufen im September 2026.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗