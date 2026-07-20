Kita-Pflicht vor der Schule? Ministerin hält die Idee für sinnvoll

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Sollten alle Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung eine Kita besuchen müssen? Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg zeigt sich offen für diese Idee. Eine schnelle Einführung erwartet sie allerdings nicht – dafür fehlt es derzeit vor allem an Personal.

Ein verpflichtendes Kita-Jahr für alle Kinder könnte nach Ansicht der niedersächsischen Kultusministerin Julia Willie Hamburg grundsätzlich sinnvoll sein. Damit sollen Kinder besser auf die Schule vorbereitet und mögliche Unterschiede beim Schulstart früher ausgeglichen werden.

Wichtig ist allerdings: Eine allgemeine Kita-Pflicht ist aktuell weder beschlossen noch steht ihre Einführung unmittelbar bevor. Uns würde interessieren, was ihr von dieser Idee haltet? Diskutiert gerne unter unserem Beitrag mit.

Kita-Pflicht ist bislang nur eine politische Idee

Julia Willie Hamburg erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, sie sei offen für eine Debatte darüber, wie alle Kinder vor der Einschulung sinnvoll erreicht und auf die Schule vorbereitet werden können.

Ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr hält sie dabei grundsätzlich für einen denkbaren Weg. Kurzfristig sei eine solche Regelung jedoch kaum umsetzbar. Der Grund: Schon jetzt fehlen in vielen Einrichtungen Erzieherinnen und Erzieher.

Bevor zusätzliche Aufgaben und Verpflichtungen eingeführt werden, müsse zunächst das bestehende Betreuungsangebot verlässlich funktionieren. Niedersachsen will deshalb unter anderem die personelle Ausstattung der Kitas verbessern.

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Sollte ein verpflichtendes Kita-Jahr später tatsächlich kommen, spricht sich Hamburg für eine möglichst bundesweit abgestimmte Lösung aus. Unterschiedliche Regeln in jedem Bundesland seien aus ihrer Sicht wenig sinnvoll. (Quelle: SAT.1 Regional/dpa )

Was soll ein verpflichtendes Kita-Jahr bringen?

Kinder starten mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die Grundschule. Einige kennen den Alltag in einer größeren Gruppe bereits seit Jahren, andere haben vor der Einschulung kaum Erfahrungen in einer Betreuungseinrichtung gesammelt.

Befürworter eines verpflichtenden Kita-Jahres erhoffen sich davon, dass alle Kinder vor der Schule erreicht werden. In der Kita können sie unter anderem:

ihre sprachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln

den Alltag in einer Gruppe kennenlernen

soziale Regeln und Abläufe erleben

frühzeitig gezielte Unterstützung bekommen

sich Schritt für Schritt auf die Schule einstellen

Im Mittelpunkt steht besonders die Sprachförderung. Kinder sollen dem Unterricht vom ersten Schultag an möglichst gut folgen und sich verständlich ausdrücken können.

Ein Kita-Besuch alleine garantiert allerdings noch keine guten Startbedingungen. Entscheidend sind auch ausreichend Personal, kleine Gruppen, gut ausgebildete Fachkräfte und genügend Zeit für jedes Kind.

Was gilt derzeit in Niedersachsen?

Eine allgemeine Pflicht, im letzten Jahr vor der Schule eine Kita zu besuchen, gibt es in Niedersachsen bislang nicht.

Kinder, die im Jahr vor der Einschulung keine Kindertagesstätte besuchen, werden im Rahmen der Schulanmeldung auf ihre deutschen Sprachkenntnisse hin überprüft. Die Anmeldung an der zuständigen Grundschule findet ungefähr 15 Monate vor der Einschulung statt.

Bei Kindern, die bereits eine Kita besuchen, wird die Sprachentwicklung im pädagogischen Alltag begleitet. Im letzten Jahr vor der Einschulung soll diese Förderung noch einmal intensiviert werden. Informationen des niedersächsischen Kultusministeriums

Eine verpflichtende Sprachförderung ist damit nicht automatisch dasselbe wie ein verpflichtender Kita-Besuch. Genau diese Unterscheidung ist in der aktuellen Debatte wichtig.

Auch der Bund plant neue Sprachtests

Die Diskussion über das letzte Kita-Jahr findet nicht nur in Niedersachsen statt. Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien arbeitet derzeit an einem neuen Kita-Gesetz.

Der Entwurf sieht unter anderem bundesweit einheitliche Sprach- und Entwicklungstests für Vierjährige vor. Auch Kinder, die keine Kita besuchen, sollen daran teilnehmen. Wird ein Förderbedarf festgestellt, sollen anschließend gezielte Hilfen folgen.

Dabei handelt es sich bislang um einen Gesetzentwurf. Die Tests und Fördermaßnahmen sind daher noch nicht in der angekündigten Form beschlossen. Eine bundesweite Kita-Pflicht sieht der bisher bekannte Entwurf ebenfalls nicht automatisch vor. Hintergrund zum geplanten Kita-Gesetz

Eine Pflicht löst den Personalmangel nicht

Die Idee klingt erst einmal einfach: Wenn alle Kinder vor der Einschulung eine Kita besuchen, können sie besser vorbereitet werden. In der Praxis wirft das allerdings einige Fragen auf.

Eine Pflicht schafft noch keine zusätzlichen Kitaplätze. Sie stellt auch keine neuen Fachkräfte ein und verhindert keine verkürzten Öffnungszeiten oder kurzfristigen Gruppenschließungen.

Bevor ein verpflichtendes Jahr eingeführt werden könnte, müssten deshalb genügend Plätze vorhanden sein. Außerdem müsste geklärt werden, wie Kinder gefördert werden, wenn vor Ort keine passende Betreuung verfügbar ist.

Auch Elternrechte und unterschiedliche familiäre Lebensmodelle würden in einer solchen Debatte eine Rolle spielen. Manche Kinder werden bewusst zu Hause oder in anderen Betreuungsformen begleitet. Eine gesetzliche Pflicht müsste deshalb gut begründet und praktisch umsetzbar sein.

Was bedeutet die Debatte jetzt für Eltern?

Für Familien ändert sich durch die aktuelle Äußerung zunächst nichts. Es wurde weder eine neue Anmeldepflicht eingeführt noch müssen Eltern ihr Kind zusätzlich für das letzte Kita-Jahr registrieren.

Die Diskussion dürfte trotzdem weitergehen. Denn spätestens mit den geplanten Sprachtests für Vierjährige stellt sich erneut die Frage, wie Kinder mit Förderbedarf anschließend zuverlässig erreicht werden können.

Ob daraus irgendwann ein verpflichtendes Kita-Jahr für alle Kinder oder nur für Kinder mit besonderem Förderbedarf entsteht, ist derzeit offen. Entscheidend wird sein, ob Politik und Kommunen gleichzeitig genügend Plätze, Personal und eine gute pädagogische Qualität sicherstellen können.

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