Kommt das KI-Seepferdchen an Grundschulen?

Kinder sollen früh lernen, was künstliche Intelligenz kann – und warum sie nicht alles glauben dürfen, was ein Chatbot behauptet. Eine Expertenkommission schlägt deshalb ein digitales „KI-Seepferdchen“ für Grundschulkinder vor. Beschlossen ist das Zertifikat noch nicht. Bundesbildungsministerin Karin Prien will nun aber mit den Ländern darüber sprechen.
Das klassische Seepferdchen zeigt, dass ein Kind erste wichtige Fähigkeiten im Wasser beherrscht. Nach einer ähnlichen Idee könnte es künftig auch einen grundlegenden Wissensnachweis für künstliche Intelligenz geben: das KI-Seepferdchen.
Damit sollen Kinder keine kleinen Programmierprofis werden. Sie sollen vielmehr verstehen, wie KI funktioniert, wo sie ihnen helfen kann und an welchen Stellen Vorsicht nötig ist.
Was ist das KI-Seepferdchen?
Die Idee stammt von der unabhängigen Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“. Das vom Familienministerium eingesetzte Gremium hat im Juni 2026 insgesamt 56 Vorschläge vorgelegt, mit denen Kinder im Netz besser geschützt und gleichzeitig auf einen selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien vorbereitet werden sollen.
Eine dieser Empfehlungen ist ein kindgerechtes und online erwerbbares KI-Zertifikat. Der Bund soll nach Vorstellung der Fachleute die Entwicklung unterstützen und finanzieren. Bildungseinrichtungen sollen verpflichtet werden, den Wissensnachweis anzubieten.
Dabei handelt es sich bislang allerdings nur um eine Empfehlung. Weder ein konkreter Starttermin noch ein fertiges Unterrichtskonzept stehen fest. Auch die genauen Fragen und Aufgaben des KI-Seepferdchens müssen erst noch entwickelt werden. Das geht aus den Handlungsempfehlungen der Expertenkommission hervor.
Was könnten Kinder dabei lernen?
Die Vorgaben der Kommission sind bisher recht allgemein gehalten. Das KI-Seepferdchen soll ein verständliches Grundwissen über die Möglichkeiten und Gefahren künstlicher Intelligenz vermitteln.
Denkbar wären beispielsweise Fragen wie:
- Sind die Antworten einer KI immer richtig?
- Wie lässt sich eine KI-Antwort überprüfen?
- Woran erkennt man ein künstlich erzeugtes Bild?
- Welche persönlichen Informationen sollte man nicht in einen Chatbot eingeben?
- Kann eine KI Vorurteile oder falsche Behauptungen wiederholen?
- Wann kann KI beim Lernen helfen – und wann sollte man lieber selbst nachdenken?
Besonders wichtig wäre die Erkenntnis, dass eine KI nicht auf dieselbe Weise „weiß“ oder „versteht“ wie ein Mensch. Sie kann Antworten formulieren, die sehr überzeugend klingen und trotzdem falsch, veraltet oder frei erfunden sind.
Wie gut kennt ihr euch mit KI aus?
Könnt ihr eine falsche KI-Antwort erkennen? Und wisst ihr, welche Informationen besser nicht in einem Chatbot landen sollten? In unserem kleinen Familiencheck könnt ihr euer Wissen gemeinsam testen.
Warum soll das Thema schon in die Grundschule?
Viele Kinder begegnen künstlicher Intelligenz längst, ohne den Begriff unbedingt zu kennen. KI steckt beispielsweise in Suchmaschinen, Übersetzungsprogrammen, Lern-Apps, Sprachassistenten sowie in Filtern und Empfehlungen auf Videoplattformen.
Spätestens seit Programme innerhalb weniger Sekunden Hausaufgaben beantworten, Bilder erzeugen oder ganze Geschichten schreiben können, stellt sich auch für Schulen die Frage: Reichen Verbote aus – oder müssen Kinder lernen, solche Werkzeuge kritisch zu nutzen?
Der Kommissionsvorsitzende und Bildungsforscher Olaf Köller hält das Grundschulalter für den richtigen Zeitpunkt. Wenn Kinder nach der vierten Klasse auf eine weiterführende Schule wechseln, seien sie ungefähr zehn Jahre alt und hätten in vielen Fällen bereits Kontakt mit dem Internet und möglicherweise auch mit KI gehabt.
Entsprechende Grundlagen könnten seiner Einschätzung nach besonders im Sachunterricht vermittelt werden. Dafür benötigten die Schulen jedoch qualifizierte Lehrkräfte und medienpädagogische Ansprechpartner, erklärte Köller in einem Interview mit dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda.
Gute Vorbereitung oder noch mehr Bildschirmzeit?
Die Idee dürfte bei vielen Eltern auf Zustimmung stoßen. Schließlich gehört KI inzwischen zum Alltag, und Kinder sollten wissen, dass sie den Antworten eines Chatbots nicht blind vertrauen können. Ein gemeinsamer, kindgerechter Mindeststandard könnte zudem verhindern, dass Medienkompetenz allein davon abhängt, wie gut sich Eltern selbst mit dem Thema auskennen.
Gleichzeitig bleiben berechtigte Fragen offen. Grundschulen müssen schon jetzt zahlreiche Aufgaben bewältigen. Für ein sinnvolles KI-Angebot braucht es Zeit, geschulte Lehrkräfte, geeignete Geräte und datenschutzkonforme Programme.
Auch ein kurzer Online-Test allein würde kaum ausreichen. Künstliche Intelligenz entwickelt sich schnell weiter. Was Kinder darüber lernen, müsste deshalb regelmäßig aktualisiert und im Unterricht praktisch begleitet werden.
Hinzu kommt die Sorge, dass Kinder dadurch noch früher oder häufiger vor Bildschirmen sitzen. Entscheidend wäre deshalb, dass das KI-Seepferdchen nicht einfach die Nutzung bestimmter Programme trainiert. Im Mittelpunkt müssten kritisches Denken, Datenschutz und das Überprüfen von Informationen stehen.
Was bedeutet der Vorschlag jetzt für Familien?
Zunächst ändert sich für Grundschulkinder und Eltern nichts. Es gibt bislang weder eine Pflichtprüfung noch einen festgelegten Einführungstermin.
Nach Angaben des Familienministeriums will Bundesbildungsministerin Karin Prien zeitnah mit den Bundesländern über das Thema sprechen. Das ist notwendig, weil viele konkrete Fragen des Schulunterrichts in der Verantwortung der Länder liegen.
Eltern müssen auf ein mögliches Zertifikat aber nicht warten. Schon ein gemeinsamer Blick auf eine KI-Antwort kann spannend sein: Klingt das wirklich logisch? Können wir die Information auf einer verlässlichen Seite bestätigen? Und welche Angaben über uns selbst würden wir einem unbekannten Menschen nicht erzählen?
Genau darum sollte es beim KI-Seepferdchen am Ende gehen: Kinder nicht einfach auf die digitale Welt loszulassen, sondern ihnen das nötige Wissen mitzugeben, um sich darin sicherer und selbstständiger bewegen zu können.
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