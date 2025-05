Bei diesem Ratespiel geht es darum, mysteriöse Gegenstände in einer Box zu erraten. Und zwar nur durch das Ertasten mit den Händen. Diese Spiele nennt man oft “Was ist in der Box?”, oder einfach Fühlspiel oder Tastspiel.

Anzahl der Spieler: Spaß macht es ab 4 Spielern

Spieldauer: Variabel

Kategorie: Ratespiel, Partyspiel

Spielanleitung für das Spiel “Was fühle ich da?”

Für dieses Spiel benötigt ihr zunächst einmal eine Box, die ihr entsprechend präpariert. Besonders gut eignet sich wahrscheinlich ein mittelgroßer Umzugskarton. Diesen könnt ihr von außen toll bemalen. Am besten schlicht und einfarbig. Danach könnt ihr noch ein großes Fragezeichen auf die Seiten malen. Oder ihr beklebt ihn thematisch, falls ihr nur ganz bestimmte Dinge erraten lassen möchtet. Zum Beispiel nur Spielzeug, Naturmaterialen oder Lebensmittel.

Ein gut gemeinter Tipp wäre, den Karton auf der Innenseite zusätzlich mit schwarzer Farbe zu bemalen. Auf diese Weise verhindert man, dass einfallendes Licht durch das Loch (welches man nach dem Bemalen in den Deckel schneidet) auf das zu ertastende Objekt fällt. So ist es für die kleinen Entdecker etwas schwieriger zu schummeln. ☺️

Alternativ zum geschlossenen Karton, könnte man den Kindern auch eine Schlafmaske oder eine blickdichte Taucherbrille (ganz wie bei “Wetten Dass”) aufsetzen.

Gute Ratematerialien für das Ertasten

Äpfel und diverse Früchte Gemüsesorten Spaghetti (gekocht / ungekocht) Kastanien, Eicheln, etc. Spielschleim Socke Plastikblume Wollknäuel div. Alltagsgegenstände Radiergummi

In der Tabelle stehen nur ein paar Beispiele, an denen man gut sehen kann, an welchen Dingen man sich grob orientiert, wenn man auf die Suche nach Tastmaterialien geht. Natürlich dürfen sich die Kinder nicht verletzen.

Wie gewinnt man dieses Spiel?

Man sollte versuchen, für jedes Kind 2 oder 3 Tastmaterialien zu haben. Bei 6 Kindern wären das also 12 oder 18 verschiedene Objekte, die es zu ertasten gilt.

Dabei geht es immer der Reihe nach. Jeds Kind ist also zweimal oder dreimal dran. Der Gewinner wird durch ein Punktesystem ermittelt.

