(DJD). Wandern begeistert längst nicht mehr nur erfahrene Naturfans. Immer mehr Menschen entdecken die Freude am Draußensein, am gemeinsamen Erleben und Genießen.
Eine besondere Art der Geselligkeit erleben Outdoorfans jeden Alters im Naturpark Habichtswald westlich von Kassel: An drei ausgewiesenen kulinarischen Rastplätzen wird „uffgetischt“. Dort können sich Gruppen ab vier Personen hausgemachte Köstlichkeiten von regionalen Caterern direkt zum Picknickschrank liefern lassen. An großen Eichentafeln mitten in der Natur wird gemeinsam geschlemmt – vor, während oder nach dem Aktivsein.
Das kulinarische Angebot reicht von deftigen Brotzeiten über internationales Fingerfood bis zum warmen Drei-Gänge-Menü und bietet auch vegetarische sowie glutenfreie Köstlichkeiten.
Ausgezeichnet wandern und genießen
Inmitten der vulkanisch geprägten Mittelgebirgslandschaft des Naturparks Habichtswald liegt die geografische Mitte Deutschlands. Bizarr geformte Basaltkegel, uralte Burgen und märchenhafte Wälder prägen die Region. Sie ist auch bekannt als Heimat der Brüder Grimm.
Hier verläuft der 85 Kilometer lange Premiumwanderweg Habichtswaldsteig, der von der Fachwerkstadt Zierenberg bis zum Nationalpark Kellerwald-Edersee führt. Als ideale Start- oder Endpunkte von kurzen oder auch längeren Wandertouren im Naturpark eignen sich die kulinarischen Rastplätze. Wer beispielsweise auf der 16 km langen Habichtswaldsteig-Extratour H5 „Im Bann der Chatten“ unterwegs ist, kann sich vorher oder nachher am kulinarischen Rastplatz Altenburg bei Niedenstein unter anderem die mit dem hessischen Tourismuspreis ausgezeichnete Märchen-Schlemmer-Kiste zum Picknickschrank liefern lassen.
Unter www.naturpark-habichtswald.de/uffgetischt finden aktive Genießer weitere Informationen zu allen kulinarischen Rastplätzen, ihren Picknickangeboten sowie Vorschläge für abwechslungsreiche Wandertouren.
Auf den Spuren des guten Geschmacks
Auch die beiden weiteren kulinarischen Rastplätze bei Dörnberg und Ippinghausen laden gesellige Wanderer zum Aktivsein und Genießen ein. So können Naturliebhaber und Outdoor-Fans zum Beispiel nach einer Wanderung auf der Extratour H3 „Im Glanz des Herkules“ oder der Extratour H7 „Im Tal der zwei Burgen“ zwischen nordhessischen Vesperangeboten mit hausgemachten Wurstspezialitäten, vegetarischen Angeboten oder der Gourmetbox mit Wildgulasch aus heimischen Wäldern wählen.
Welche saisonalen und regionalen Produkte der Naturpark Habichtswald darüber hinaus zu bieten hat, lässt sich von August bis November genussvoll entdecken. Das Programm „Lecker Herbst“ bietet dazu begleitete Wanderungen und Radtouren auf den Spuren des guten Geschmacks.
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