Feuer, Wasser, Sturm: Spielanleitung für Kinder (drinnen & draußen)

„Feuer, Wasser, Sturm“ gehört zu den Spielen, die sofort Energie in jede Gruppe bringen. Kaum ein anderes Bewegungsspiel schafft es so schnell, Kinder in Aktion zu versetzen – und gleichzeitig Konzentration einzufordern.
Es ist kein modernes Trendspiel, sondern ein bewährter Klassiker für Schulhöfe, Turnhallen und Kindergeburtstage. Und das Beste: Ihr braucht dafür keinerlei Material. Nur Platz, eine Gruppe Kinder – und eine Person, die die Kommandos ruft.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Alter: ab etwa 5 Jahren
- Ort: ideal draußen (Wiese, Schulhof, Park), auch in der Turnhalle möglich
- Anzahl der Kinder: ab 4 Kindern, optimal 6–20
- Dauer: 10–30 Minuten
Das braucht ihr
- Eigentlich nichts
- Optional: Bänke, Klettergerüst oder Markierungen für mehr Dynamik
Vorbereitung
Bestimmt eine Spielleitung – das kann ein älteres Kind oder ein Erwachsener sein. Die Kinder verteilen sich locker auf dem Spielfeld. Wichtig: genug Abstand, damit niemand zusammenstößt.
Spielanleitung Schritt für Schritt
- Die Kinder bewegen sich frei durch das Spielfeld – laufen, gehen oder hüpfen.
- Die Spielleitung ruft plötzlich eines der Kommandos: „Feuer!“ → Alle Kinder müssen sich sofort flach auf den Boden legen. „Wasser!“ → Alle suchen schnell eine erhöhte Position (Bank, Bordstein, Baumstamm). „Sturm!“ → Alle halten sich an einem festen Gegenstand fest oder bleiben stabil stehen.
- Wer zu langsam reagiert oder das falsche Kommando ausführt, scheidet aus oder übernimmt in der nächsten Runde die Spielleitung.
Das Spiel wird so lange wiederholt, bis nur noch ein Kind übrig ist – oder einfach, solange die Gruppe Spaß daran hat.
Warum dieses Spiel richtig toll für Kinder ist
„Feuer, Wasser, Sturm“ ist nicht nur ein wildes Herumtoben. Es fördert:
- Reaktionsfähigkeit
- Aufmerksamkeit
- Körperkoordination
- schnelle Entscheidungsfindung
- Regelverständnis
Vor allen Dingen trainieren Kinder hier, blitzschnell auf Zurufe zu reagieren – eine Fähigkeit, die auch im Alltag wichtig ist.
Varianten für mehr Abwechslung
Für jüngere Kinder:
- Kein Ausscheiden – stattdessen lustige Zusatzaufgaben
Für ältere Kinder:
- Neue Kommandos einführen, z. B.:
- „Blitz!“ → In die Hocke gehen
- „Erdbeben!“ → Auf einem Bein stehen
- „Eis!“ → Komplett einfrieren
Team-Variante:
Kinder müssen sich bei bestimmten Kommandos in Gruppen zusammentun – das stärkt Kooperation und Kommunikation.
Fazit
„Feuer, Wasser, Sturm“ ist ein energiegeladenes Bewegungsspiel, das Kinder richtig gut körperlich fordert und gleichzeitig Konzentration verlangt. Es eignet sich perfekt für Schulhöfe, Kindergeburtstage oder einfach für einen spontanen Nachmittag im Park. Und manchmal braucht es genau solche einfachen Spiele, um Kinder wieder in echte Bewegung zu bringen – ganz ohne Bildschirm und ohne Material.
