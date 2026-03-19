Fangen kennt jedes Kind. Aber was passiert, wenn man plötzlich nicht mehr allein unterwegs ist – sondern gemeinsam mit anderen fangen muss? Genau das macht „Kettenfangen“ so besonders. Aus einem ganz normalen Fangspiel wird plötzlich ein Teamspiel, bei dem Abstimmung, Timing und ein bisschen Chaos zusammenkommen. Und genau das sorgt für jede Menge Spaß.
Kettenfangen ist ein beliebtes Fangspiel für Kinder, das besonders in Gruppen für Bewegung und Spaß sorgt. Viele Kinder entdecken das Spiel ganz automatisch auf dem Schulhof oder im Kindergarten. Und wenn es einmal läuft, entwickelt es schnell eine ganz eigene Dynamik – denn die „Kette“ wächst mit jeder Runde weiter.
Das Wichtigste auf einen Blick
Alter: ab etwa 5 Jahren
Ort: draußen oder in einer Turnhalle
Anzahl der Kinder: ab 6 Kindern, ideal sind größere Gruppen
Dauer: 10–20 Minuten
Das braucht ihr
- ausreichend Platz zum Laufen
- am besten eine freie Fläche ohne Hindernisse
Mehr braucht ihr nicht. Das Spiel lebt komplett von der Bewegung und der Gruppe.
Vorbereitung
Zu Beginn wird ein Kind als Fänger bestimmt. Alle anderen Kinder verteilen sich locker im Spielfeld. Es gibt keine festen Linien oder Bereiche – wichtig ist nur, dass genug Platz vorhanden ist, damit sich alle frei bewegen können. Dann startet das Spiel ganz klassisch.
Spielanleitung Schritt für Schritt
- Der Fänger versucht, ein anderes Kind zu berühren.
- Sobald ein Kind gefangen wurde, passiert etwas Entscheidendes:
Die beiden Kinder bilden gemeinsam eine „Kette“, indem sie sich an den Händen festhalten.
- Ab jetzt fangen sie zusammen weiter.
- Jedes weitere gefangene Kind wird Teil der Kette. Diese wird immer länger – und gleichzeitig auch unübersichtlicher.
- Die Kette darf sich nicht lösen. Das macht das Fangen schwieriger – aber auch lustiger.
- Das Spiel endet, wenn alle Kinder gefangen wurden.
Wichtige Regel:
Die Kette muss immer zusammenbleiben. Reißt sie, wird kurz gestoppt – und die Kinder müssen sich wieder an den Händen fassen, bevor es weitergeht. Je länger die Kette wird, desto wichtiger wird die Abstimmung.
Varianten für noch mehr Spielspaß
„Kettenfangen“ lässt sich ganz einfach anpassen:
- Zwei Ketten starten gleichzeitig – für mehr Action
- Kette teilt sich ab einer bestimmten Länge – so entstehen zwei Fangteams
- Nur die äußeren Kinder dürfen fangen – erhöht die Schwierigkeit
Gerade ältere Kinder haben Spaß daran, eigene Regeln zu entwickeln.
Warum Kinder dieses Spiel lieben
Am Anfang fühlt sich alles noch vertraut an – ein klassisches Fangspiel eben.
Doch schon nach kurzer Zeit verändert sich das Spiel komplett.
Plötzlich müssen Kinder zusammenarbeiten, sich absprechen und gemeinsam überlegen, wie sie andere fangen. Dabei entstehen oft lustige Situationen, wenn die Kette zu schnell wird, sich verheddert oder plötzlich die Richtung wechselt.
Ganz nebenbei werden wichtige Fähigkeiten gefördert:
- Teamarbeit
- Koordination
- Reaktionsvermögen
- Kommunikation
Und genau diese Mischung macht das Spiel so besonders.
Sicherheitshinweis
Achtet darauf, dass die Spielfläche frei von Stolperfallen ist. Gerade wenn mehrere Kinder an den Händen verbunden sind, kann es bei schnellen Bewegungen sonst zu kleinen Stürzen kommen. Je nach Alter der Kinder kann es sinnvoll sein, das Tempo bewusst etwas zu drosseln.
Fazit
„Kettenfangen“ ist mehr als nur ein Fangspiel. Es verbindet Bewegung mit Teamgeist – und entwickelt sich mit jeder Runde weiter.
Gerade in größeren Gruppen sorgt das Spiel für richtig viel Energie, Gelächter und überraschende Momente. Und oft dauert es nicht lange, bis aus einzelnen Kindern eine lange, fröhliche Kette wird, die gemeinsam über das Spielfeld zieht.
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