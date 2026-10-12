Walid: Bedeutung „der Neugeborene“, arabische Herkunft und Aussprache

Walid ist ein arabischer Jungenname mit der Bedeutung „der Neugeborene“. Seine Wortwurzel führt zum Verb für „gebären“. Der Name erzählt damit unmittelbar von Geburt und neuem Leben. In lateinischen Buchstaben begegnet er auch als Waleed oder Oualid.
Bei Walid ist die Bedeutung eng mit dem Beginn eines Lebens verbunden. Die arabische Schreibweise وليد hilft außerdem, die verschiedenen Umschriften einzuordnen. Noch mehr Namen aus unterschiedlichen Sprachen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Walid auf einen Blick
Walid und Waleed können denselben arabischen Namen wiedergeben. Entscheidend sind die Schrift und die gewünschte Aussprache.
|Verwendung
|Jungenname
|Herkunft
|Arabisch
|Bedeutung
|Der Neugeborene
|Arabische Schrift
|وليد
|Weitere Umschriften
|Waleed und Oualid
|Aussprache
|Ungefähr wa-LIID, langes I
Ein Name mit direktem Bezug zur Geburt
Die Bedeutung ist im arabischen Wort selbst angelegt.
Walid geht auf die arabische Wortwurzel rund um walada, „gebären“, zurück. Als Name wird er mit „Neugeborener“ übersetzt; das Vornamenlexikon von wissen.de nennt daneben „Sohn“. Für einen kurzen Steckbrief ist „der Neugeborene“ die eindeutige Hauptangabe.
Das ist eine sprachliche Bedeutung, keine Altersbeschreibung für den späteren Namensträger. Wie bei vielen Vornamen bleibt das Wortbild erhalten, während ein Kind natürlich erwachsen wird. Gerade für Eltern kann der Bezug zur Geburt eine persönliche Verbindung schaffen, ohne dass dafür eine zusätzliche symbolische Übersetzung nötig ist.
Warum Walid auch Waleed geschrieben wird
Für arabische Buchstaben gibt es verschiedene Wiedergaben im lateinischen Alphabet.
Das lange i wird bei Waleed durch ee sichtbar gemacht. Oualid begegnet besonders in der Umschrifttradition des Maghreb, also Nordwestafrikas. Die Formen sind deshalb nicht einfach Tippfehler, sondern unterschiedliche Wege, den arabischen Namen aufzuschreiben.
Walid besteht in der Herkunftsaussprache aus zwei Silben. Die zweite wird betont und enthält ein langes i: ungefähr wa-LIID. Der Anfangslaut entspricht dem arabischen w; eine deutsche Leseweise mit dem deutschen w kann anders klingen. Ein gesprochenes Beispiel aus der Familie macht diesen Unterschied hörbar.
Welche Form zu Eurer Namenswahl gehört
Schriftbild und Klang dürfen gemeinsam entschieden werden.
Wenn Walid in Eurer Familie bereits vorkommt, ist die überlieferte Schreibweise oft genauso bedeutsam wie die Übersetzung. Waleed macht das lange i im Englischen deutlicher, Walid bleibt im Schriftbild kürzer. Die Entscheidung verändert die gemeinsame arabische Wortwurzel nicht.
Es lohnt sich deshalb, die gewünschte lateinische Form zusammen mit وليد festzuhalten. So bleibt nachvollziehbar, welcher Name gemeint ist, auch wenn Verwandte ihn in einer anderen Sprache anders umschreiben. Eine feste Kurzform braucht der bereits kompakte zweisilbige Name nicht.
Quellen und Datenstand
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Statistische Angaben beziehen sich auf den im Text genannten Zeitraum.
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