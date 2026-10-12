Wahid: Bedeutung „einzigartig“, arabische Herkunft und die Form Waheed

Wahid ist ein Jungenname mit arabischen Wurzeln. Er wird als „einzigartig“ oder „unvergleichlich“ erklärt. Die Schreibweise Waheed gehört zur gleichen Namensform. Der Name begegnet nicht nur im Arabischen, sondern auch in weiteren Sprachen, etwa im Urdu und Indonesischen.
Wahid fällt durch seinen ruhigen zweisilbigen Klang auf. Bei der Erklärung sollte man die lateinische Schreibweise und die arabische Wortform zusammen betrachten. Weitere internationale Vornamen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Wahid auf einen Blick
Für die hier behandelte Form ist „einzigartig“ die passende kurze Bedeutungsangabe.
|Verwendung
|Jungenname
|Wortherkunft
|Arabisch
|Bedeutung
|Einzigartig, unvergleichlich
|Arabische Namensform
|وحيد
|Andere Umschrift
|Waheed
|Weibliche Formen
|Wahida und Waheeda
|Aussprache
|Ungefähr wa-HIID, langes I
Was „einzigartig“ bei Wahid bedeutet
Die Bedeutung gehört zum arabischen Wort, aus dem der Name übernommen wurde.
Das Vornamenlexikon von wissen.de erklärt Wahid als „der Einzigartige“. Behind the Name nennt „unvergleichlich“ und „einzigartig“ für die arabische Form وحيد. Diese Wörter beschreiben denselben Kern: etwas Einzelnes und Besonderes.
Daneben begegnet Euch bei ähnlich umschriebenen arabischen Wörtern die Übersetzung „der Eine“. Lateinische Buchstaben geben nicht immer alle Unterschiede der ursprünglichen Schreibweise wieder. Wenn Euch gerade die Wortbedeutung wichtig ist, ist die arabische Form aus der Familie oder dem Namensvorbild deshalb aussagekräftiger als eine beliebige lateinische Umschrift.
Wahid und Waheed
Das doppelte e macht in einer englisch geprägten Schreibweise den langen Vokal sichtbar.
Bei Waheed wird das lange i durch ee wiedergegeben. Wahid schreibt denselben Laut kompakter. Beide Formen werden für den arabischen Namen verwendet. Wahida und Waheeda sind die entsprechenden weiblichen Formen; das abschließende a gehört dann zur weiblichen Namensbildung.
Bei einem Familiennamensträger kann die überlieferte Schreibweise eine eigene Bedeutung für Euch haben. Es ist deshalb sinnvoll, Wahid und Waheed als eng verbundene Formen zu vergleichen und die gewählte Form konsequent zu verwenden. Eine abweichende Umschrift macht aus dem gemeinsamen Wortursprung keine neue Herkunft.
Ein arabischer Name in mehreren Sprachen
Wortwurzel und heutiger Gebrauch sind zwei verschiedene Ebenen.
Wahid ist auch im Urdu, Bengali und Indonesischen dokumentiert. Ein Kind kann den Namen deshalb aus einer Familientradition kennen, die außerhalb eines arabischsprachigen Landes liegt. Der arabische Bedeutungsursprung bleibt dabei erhalten.
Die Betonung der arabischen Form liegt auf der zweiten Silbe, ungefähr wa-HIID. Der h-Laut wird in der Herkunftssprache weiter hinten im Mund gesprochen als das deutsche h. Eine deutsche Lesehilfe kann sich dem Klang nur annähern; ein gesprochenes Beispiel zeigt den Unterschied besser.
Quellen und Datenstand
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Statistische Angaben beziehen sich auf den im Text genannten Zeitraum.
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