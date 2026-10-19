Milena: Bedeutung, slawische Herkunft und verwandte Namen

Milena bedeutet im Slawischen „die Liebe“ oder „die Liebevolle“. Der Mädchenname gehört zur selben Namensfamilie wie Milan und Mila. In Italien erzählt man seine Herkunft auch anders: Dort kann Milena als Verbindung von Maria und Elena verstanden werden.
Vielleicht steht Mila schon auf eurer Favoritenliste, ihr mögt aber lieber einen längeren Namen? Milena bringt drei Silben mit und lässt die kurze Form trotzdem offen. Weitere Ideen findet ihr in unserem Vornamenverzeichnis.
Milena auf einen Blick
Der Ursprung führt in die slawischen Sprachen. Heute wird Milena in vielen Ländern als eigenständiger Mädchenname vergeben.
|Vorname
|Milena
|Herkunft
|Slawisch; in Italien auch Verbindung von Maria und Elena
|Bedeutung
|Die Liebe, die Liebevolle
|Silben
|3: Mi-le-na
|Verwandte Namen
|Mila, Milana und Milan
|Namenstage
|24. Januar in Tschechien; 9. April in der Slowakei
Woher kommt der Name Milena?
In Milena steckt der slawische Namensbestandteil mil- für „lieb“ oder „teuer“.
Mit „teuer“ ist hier ein Mensch gemeint, der einem am Herzen liegt. Daher passen die Deutungen „die Liebe“ und „die Liebevolle“. Milena kann als weibliche Form von Milan erklärt werden. Zugleich gehört der Name zu den Kurzformen längerer slawischer Namen mit diesem Bestandteil.
Milena ist also kein ausschließlich tschechischer Name. Er wird unter anderem auch im Polnischen, Serbischen, Kroatischen und Bulgarischen verwendet. Dass Namen über Ländergrenzen wandern, zeigt sich bei Milena besonders schön: Derselbe Name kann je nach Sprache eine andere Betonung bekommen.
Die italienische Geschichte von Milena
In Italien wird Milena auch als Kombination aus Maria und Elena verstanden.
Das ist eine zusätzliche Erklärung neben der slawischen Herkunft. Zur Verbreitung in Italien trug Milena von Montenegro bei. Ihre Tochter Elena war mit dem italienischen König Viktor Emanuel III. verheiratet. Der Name hatte dort dadurch schon eine Geschichte, bevor heutige Eltern ihn für sich entdeckten.
Milena, Milana und Melina: Was ist der Unterschied?
Milana ist mit Milena verwandt. Melina klingt ähnlich, hat aber eine andere Namensgeschichte.
Bei Milana führt die slawische Herkunft ebenfalls zu Milan und zum Bestandteil mil-. Melina wird dagegen häufig mit dem griechischen Wort für Honig verbunden. Die vertauschten Vokale machen aus Milena und Melina somit zwei Namen, deren Bedeutung ihr getrennt betrachten solltet.
Als kurze Anreden für Milena bieten sich Mila, Lena oder Mimi an. Welche davon in eurer Familie entsteht, ist natürlich offen. Milena funktioniert genauso gut ohne Spitznamen. Als Schreibvarianten begegnen euch etwa Mileena und die ungarische Form Miléna.
Wie häufig ist Milena in Deutschland?
Milena wird in Deutschland seit den 1980er-Jahren regelmäßig vergeben.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt der Namensforscher Knud Bielefeld rund 13.700 Vergaben als ersten Vornamen. Milena ist damit hierzulande gut bekannt und kein seltener Einzelname. Die Zahl umfasst mehrere Jahrgänge; sie sagt nicht, wie viele Mädchen in einem einzelnen Jahr so genannt wurden.
Die Häufigkeitsangabe ist eine Schätzung aus Knud Bielefelds Namenssammlung, keine vollständige amtliche Zählung. Gezählt werden erste Vornamen.
Wann hat Milena Namenstag?
Für Milena werden je nach Land unterschiedliche Namenstage geführt.
Im tschechischen Namenskalender steht Milena am 24. Januar, im slowakischen am 9. April. Deshalb findet ihr bei der Suche mehrere Termine. Wenn ihr einen Namenstag feiern möchtet, könnt ihr euch an der Tradition orientieren, die zu eurer Familie passt.
Quellen und Datenstand
Herkunft und Namensbestandteil: Nordic Names: Milena und MIL. Italienische Namensgeschichte, Sprachformen und Namenstage: Behind the Name. Deutsche Namensgeschichte und Schreibweise Mileena: beliebte-vornamen.de. Vergaben 2010–2025: Babynamenverzeichnis von Knud Bielefeld. Recherche: 19. Oktober 2026.
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