Elija – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Elija ist ein alter biblischer Name mit fünf Buchstaben. Im Deutschen wird er vor allem für Jungen verwendet. Seine Schreibweise ohne Schluss-h wirkt schlicht; international ist die Einordnung aber nicht überall dieselbe, denn im Litauischen gibt es Elija auch als Mädchennamen.
Mit Elias, Elijah und Ilja hat Elija mehrere nahe Verwandte. Die Schreibweisen erzählen von unterschiedlichen Sprachtraditionen. In unserer Babynamen-Liste von A bis Z findest du die Formen jeweils mit ihrer eigenen Geschichte.
Elija auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Elija
|Geschlecht
|Unisexname – Verwendung je nach Sprache
|Herkunft
|Hebräischer Bibelname; im Deutschen männlich, im Litauischen auch weibliche Form
|Bedeutung
|Mein Gott ist Jahwe
|Aussprache
|Deutsch: e-LI-ja
Was bedeutet Elija?
Die hebräische Bedeutung lautet „Mein Gott ist Jahwe“.
Der Name verbindet einen Ausdruck für „mein Gott“ mit einer Kurzform des Gottesnamens Jahwe. Bekannt ist Elija als Name eines Propheten der hebräischen Bibel. Elias ist eine über das Griechische vermittelte Form desselben Namens. Elija ohne h gehört damit nicht zu einer neuen Namensschöpfung, sondern zu einer lange überlieferten Namensfamilie.
Ist Elija ein Jungen- oder Mädchenname?
Die Antwort hängt auch von der Sprache ab.
Im deutschen Sprachraum ist Elija vor allem als Jungenname bekannt. Im Litauischen ist Elija dagegen als weibliche Form belegt; eine männliche litauische Form lautet Elijas. Elija kann also je nach Sprache einen Jungen oder ein Mädchen bezeichnen. Beide Verwendungen führen letztlich auf denselben biblischen Namen zurück.
Elija und Elijah werden nicht überall gleich gesprochen
Im Deutschen ist e-LI-ja eine übliche Aussprache.
Die drei Silben werden dabei auf li betont. Die englische Form Elijah klingt dagegen ungefähr i-LAI-dscha. Wer die Schreibweise eines bekannten englischsprachigen Namensträgers übernehmen möchte, sollte deshalb auch auf den gewünschten Klang achten. Ein fehlendes oder zusätzliches h sagt für sich genommen noch nicht, welche Aussprache eine Familie verwendet.
Wie häufig wird Elija vergeben?
In Deutschland überwiegt die Verwendung für Jungen.
Knud Bielefelds Auswertung nennt für Elija ungefähr 1.100 Vergaben als ersten Vornamen zwischen 2010 und 2025. Die gerundete Hochrechnung umfasst die erfassten Vergaben beider Geschlechter und ist keine amtliche Vollerhebung. Elias, Elia und Elijah sind andere Schreibformen und werden mit dieser Zahl nicht automatisch mitgezählt.
Quellen und Datenstand
Duden: Lexikon der Vornamen, Leseprobe – Elija, Elias und Elijah. Behind the Name: Elija – litauische weibliche Form. Behind the Name: Elijah – Herkunft und englische Aussprache. Beliebte Vornamen: Elija – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗