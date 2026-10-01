Dea: Bedeutung und Herkunft eines kurzen Vornamens

Drei Buchstaben, zwei ganz unterschiedliche Geschichten: Dea bedeutet im Lateinischen „Göttin“. Der Name kann aber auch entstehen, wenn eine kleine Schwester Andrea noch nicht aussprechen kann. Genau so kam die Designerin Andrea Buck zu ihrem Rufnamen Dea.
Dea wird als Mädchenname vergeben und ist auch als Kurzform längerer Namen bekannt. Neben Andrea gehört dazu Desideria. Weitere kurze und lange Namen findet ihr in unserer Vornamen-Liste von A bis Z.
Dea auf einen Blick
Ein kurzer Name mit antiken Wurzeln — oder einer ganz persönlichen Familiengeschichte.
|Herkunft
|Lateinisches Wort oder Kurzform, etwa von Andrea und Desideria
|Bedeutung
|Lateinisch „Göttin“; bei Kurzformen abhängig vom Ausgangsnamen
|Schreibweise
|Dea, drei Buchstaben
|Namensgebrauch
|Als Mädchenname sowie als Kurzform auch männlicher Namen belegt
|Häufigkeit
|Rund 600 Erstnamenvergaben in Deutschland, Geburtsjahrgänge 2010–2025; Knud Bielefeld
Was Dea bedeutet
Das lateinische Wort dea heißt einfach „Göttin“.
Es ist die weibliche Form zu deus, „Gott“. Die Römer konnten damit verschiedene Göttinnen bezeichnen. Dea ist also nicht an eine bestimmte Figur ihrer Mythologie gebunden.
Als Kurzform führt der Name einen anderen Weg zurück: Er kann aus Andrea oder Desideria entstehen. Dann gehört die Bedeutung des längeren Namens zur Geschichte dazu. Weil Andrea in Italien auch ein Jungenname ist, kann Dea als Rufname ebenfalls bei Männern vorkommen.
Wie Andrea zu Dea wurde
Andrea Buck verdankt den Namen ihrer jüngeren Schwester.
Die konnte Andrea als kleines Kind noch nicht aussprechen und sagte stattdessen Dea. Die kurze Form blieb. Später gab Buck ihrem Designlabel den Namen Dea Dessins. Auf ihrer Website erzählt sie selbst diese kleine Geschichte.
Auch die Dramatikerin Dea Loher hieß ursprünglich Andrea, mit Beate als weiterem Vornamen. Ihr erstes Theaterstück Olgas Raum wurde 1992 in Hamburg uraufgeführt. Es folgten unter anderem Das letzte Feuer und Diebe.
Loher schreibt außerdem Erzählungen und Romane: 2005 erschien Hundskopf, 2012 Bugatti taucht auf. Der kurze Name steht deshalb auch auf Theaterplakaten und Buchumschlägen.
Knud Bielefeld schätzt für Deutschland rund 600 Vergaben von Dea als erstem Vornamen in den Geburtsjahrgängen 2010 bis 2025. Ähnlich klingende Schreibformen werden getrennt erfasst. Die Zahl stammt aus seiner Namenssammlung und ist keine vollständige amtliche Zählung.
Quellen und Datenstand
- LateinLex / Georges und Lewis: dea
- Knud Bielefeld: Herkunft und Statistik von Dea
- vorname.com: Dea als Kurzform und männlicher Gebrauch
- Akademie der Künste: Dea Loher und ihre Werke
- Universität Duisburg-Essen: Biografie von Dea Loher
- Dea Dessins: Andrea Bucks persönliche Erklärung des Namens
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