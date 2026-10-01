Dariah: Bedeutung und Herkunft der Daria-Schreibvariante

Dariah fällt durch einen einzigen Buchstaben auf: das h am Ende. Der Mädchenname ist eine Schreibvariante von Daria. Wer die Form ohne h schon kennt, erkennt die enge Verwandtschaft sofort. Dahinter steckt ein alter persischer Gedanke: am Guten festhalten.
Die Geschichte führt über Daria zu Darius, einem Namen persischer Könige. Dariah selbst ist eine jüngere Schreibform. Weitere Mädchennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Dariah auf einen Blick
Sechs Buchstaben, ein zusätzliches h und dieselben Wurzeln wie Daria.
|Namensart
|Mädchenname
|Einordnung
|Schreibvariante von Daria
|Herkunft der Namensfamilie
|Über Daria und Darius altpersisch
|Bedeutung
|Sinngemäß „die das Gute festhält“
|Schreibweise
|Dariah, sechs Buchstaben
Was Dariah bedeutet
„Die das Gute festhält“ beschreibt die Bedeutung der Namensfamilie.
Daria ist die weibliche Form von Darius. Dieser geht auf den altpersischen Namen Dārayavauš zurück. Darin stecken die Wörter für „halten“ und „gut“. Über die griechische Form Dareios und das lateinische Darius bekam der Name seine heute vertraute Gestalt.
In der weiblichen Form wird daraus sinngemäß „die das Gute festhält“. Auch die Übersetzung „Besitzerin des Guten“ greift diesen Gedanken auf. Das Schluss-h in Dariah bringt keine zusätzliche Bedeutung mit.
Ein kleiner Unterschied auf dem Papier
Zwischen Daria und Dariah liegt nur das h am Schluss.
Bei Dariah bleibt die Buchstabenfolge D-a-r-i-a vollständig erhalten. Im englischen Sprachraum findet ihr Dariah als moderne Schreibvariante. Beim Aufschreiben hilft deshalb die kurze Ergänzung „mit h am Ende“.
Zur weiteren Namensfamilie gehören Darja, Dariya und das finnische Tarja. Dascha ist eine russische Koseform. So stehen neben den beiden fast gleich geschriebenen Namen auch Formen, deren Verwandtschaft ihr nicht auf den ersten Blick seht.
Quellen und Datenstand
- Nameberry: Dariah als Variante von Daria
- Behind the Name: Daria als weibliche Form von Darius
- Encyclopaedia Iranica: Darius, Wortbestandteile und Bedeutung
- JustParents: Dariah als moderne englische Schreibvariante
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