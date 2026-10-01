Daphne: Bedeutung, Herkunft und die Geschichte des Mädchennamens

Daphne bedeutet „Lorbeer“. Hinter diesem kurzen Mädchennamen steckt eine Geschichte, die seit Jahrhunderten Künstler beschäftigt: Eine junge Frau flieht vor Apollo und verwandelt sich in einen Baum. Ihre Finger werden zu Zweigen, ihre Haare zu Blättern.
Der Name kommt aus dem Griechischen. Vielleicht kennt ihr ihn durch Daphne du Maurier oder habt schon einmal Berninis berühmte Skulptur gesehen. Weitere Namen mit Naturbezug und Geschichte findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Daphne auf einen Blick
Ein griechischer Pflanzenname, der auch als Dafne geschrieben wird.
|Geschlecht
|weiblich
|Herkunft
|griechisch
|Bedeutung
|„Lorbeer“
|Schreibform
|Daphne; verwandte Form Dafne
|Weitere Sprachformen
|unter anderem Daphné, Dafni und Defne
|Vergabe in Deutschland
|etwa 200 erste Vornamen in den Jahrgängen 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Wie aus Daphne ein Lorbeerbaum wird
In Ovids Erzählung wollen Apollo und Daphne ganz unterschiedliche Dinge.
Amor trifft Apollo mit einem goldenen Pfeil. Der Gott verliebt sich daraufhin in Daphne. Sie trifft dagegen ein bleierner Pfeil, der sie Liebe ablehnen lässt. Als Apollo sie verfolgt, läuft Daphne davon. Kurz bevor er sie einholt, bittet sie ihren Vater Peneus, einen Flussgott, um Hilfe.
Daraufhin verwandelt sie sich in einen Lorbeerbaum. Apollo erklärt den Baum zu seiner heiligen Pflanze. Der Lorbeerkranz wird später zum vertrauten Zeichen für Dichter und Künstler. Die Bedeutung des Namens ist dabei schlicht „Lorbeer“.
Eine Verwandlung aus Marmor
Bernini hält genau den Augenblick fest, in dem Daphne zum Baum wird.
Seine Skulptur Apollo und Daphne entstand von 1622 bis 1625 und steht in der Galleria Borghese in Rom. Daphnes Füße schlagen bereits Wurzeln, während sie die Arme hochreißt. An ihren Händen wachsen Blätter. Apollo greift nach ihr und bekommt statt Haut Baumrinde zu fassen. All das hat Bernini aus einem Marmorblock gearbeitet.
Auch auf der Opernbühne lebt die Geschichte weiter. Richard Strauss schrieb Daphne nach einem Text von Joseph Gregor. Die Oper wurde am 15. Oktober 1938 in Dresden uraufgeführt. Am Ende lässt Strauss die Verwandlung in Musik hören: Daphne wird zum Lorbeerbaum, und aus dem Wipfel klingt ihre Stimme.
Daphne, Dafne oder Defne?
Die Namensfamilie reicht von Griechenland bis in die Türkei.
Das ph in Daphne klingt wie ein f. Dafne ist unter anderem die italienische und spanische Form. Im Französischen gibt es Daphné, im Griechischen Dafni und im Türkischen Defne. Im Englischen klingt Daphne ungefähr wie DÄF-ni.
Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 200 Vergaben von Daphne als erstem Vornamen in Deutschland. Andere Schreibformen erfasst er getrennt. Die Angabe stammt aus seiner Namenssammlung, nicht aus einer vollständigen amtlichen Zählung.
Daphne du Maurier brachte den Namen auch in die Bücherregale. Ihr Roman Rebecca erschien im August 1938 — im selben Jahr wie die Strauss-Oper. Seitdem war das Buch nie vergriffen.
Quellen und Datenstand
- wissen.de: Daphne, griechischer Ursprung und Lorbeer
- wissen.de: verwandte Form Dafne
- Galleria Borghese: Ovids Erzählung und Berninis Skulptur, 1622–1625
- Galleria Borghese: Lorbeer und antike Auszeichnung
- Richard Strauss, Werkübersicht: Daphne und die Uraufführung 1938
- Behind the Name: verwandte Sprachformen
- Duden: Daphne als weiblicher Vorname
- Knud Bielefeld: Daphne, erste Vornamen 2010–2025
- Autorisierte Daphne-du-Maurier-Website: Rebecca, erschienen 1938
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