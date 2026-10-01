Damian: Bedeutung, Herkunft und Namenstag des Vornamens

Damian bedeutet meist „der Zähmende“ oder „der Bezwinger“. Seine Geschichte führt vom alten Griechenland bis zum Essener Rathaus. Dort stehen zwei Brüder am Eingang: Kosmas und Damian, die Schutzpatrone der Stadt. Sie sollen Menschen geholfen haben, ohne Geld dafür zu verlangen.
Damian, Damien und Damiano gehören zur selben Namensfamilie. Weitere Jungennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Damian auf einen Blick
Damian hat griechische Wurzeln. Sein bekanntester Namenstag ist der 26. September.
|Geschlecht
|männlich
|Herkunft
|griechisch, von Damianos; lateinisch Damianus
|Übliche Bedeutung
|„der Bezwinger“ beziehungsweise „der Zähmende“
|Verwandte Formen
|Damien, Damiano, Damián, Damjan
|Namenstag
|26. September, mit Bezug auf den heiligen Damian und Kosmas
|Vergabe in Deutschland
|etwa 13.000 Erstnamen in den Jahrgängen 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Was bedeutet Damian?
Die übliche Erklärung führt zum griechischen Wort damazo, also „zähmen“. Daraus wird der Name Damianos hergeleitet. Auf Lateinisch heißt die Form Damianus; bei uns wurde daraus Damian.
„Der Zähmende“ und „der Bezwinger“ sind zwei deutsche Wiedergaben dieser Erklärung. Sie beschreiben den alten Wortursprung. Über den Charakter eines Kindes namens Damian sagen sie nichts aus.
Zwei Ärzte, die ohne Bezahlung halfen
In der christlichen Überlieferung sind Kosmas und Damian Zwillingsbrüder und Ärzte. Sie behandeln Kranke kostenlos. Später werden sie wegen ihres Glaubens getötet und als Märtyrer verehrt. Die Geschichten über sie gehören zur Heiligenüberlieferung.
Die katholische Kirche erinnert am 26. September an die beiden. Daher stammt dieser Namenstag für Damian. Ihre Verehrung trug auch dazu bei, dass sich der Name in Europa verbreitete.
Damian gehört zum Essener Stadtbild
Die beiden Brüder sind in Essen an mehreren Stellen zu sehen. Ihre Skulpturen stehen am Eingang des Rathauses. Auch im Dom und an Häusern der Innenstadt gibt es Darstellungen. Sogar das Schwert im Stadtwappen erinnert an die Märtyrer.
Diese Verbindung ist viel älter als das heutige Rathaus. Schon bei der Gründung des Stiftes Essen im neunten Jahrhundert wurden Kosmas und Damian zu dessen Patronen. Eine Schule und ein Hospiz wurden ebenfalls nach ihnen benannt. Wer durch Essen geht, kann dem Namen also ganz ohne Babybuch begegnen.
Damien und Damiano sind verwandte Namen
In Frankreich heißt die Form Damien, in Italien Damiano. Im Spanischen findet ihr Damián mit Akzent, im Kroatischen und Serbischen unter anderem Damjan. Alle gehören zur selben Namensgeschichte. Die Schreibweise verändert sich mit der Sprache, der griechische Ursprung bleibt.
Wie häufig ist Damian in Deutschland?
Damian wird hier regelmäßig als Jungenname vergeben. Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld ungefähr 13.000 Kinder mit Damian als erstem Vornamen.
Die Zahl ist eine Schätzung aus gesammelten Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Zählung. Andere Schreibweisen wie Damien werden getrennt erfasst.
Quellen und Datenstand
- wissen.de: Damian, griechischer Ursprung und der Bezwinger
- Behind the Name: damazo, historische Formen und Namensvarianten
- Damian: Vergleich weiterer vorgeschlagener Herleitungen
- Vatican News: Kosmas und Damian am 26. September
- Italienische Bischofskonferenz: kirchlicher Gedenktag und unentgeltliche Behandlung
- Stadt Essen: Stadtpatrone, Rathausfiguren und örtliche Verehrung
- Knud Bielefeld: Damian, erste Vornamen 2010–2025
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