Dalina: Bedeutung, mögliche Herkunft und Verbreitung

Dalina klingt vertraut, steht aber selten auf deutschen Geburtsanzeigen. Bei seiner Bedeutung führen die Spuren in unterschiedliche Richtungen: zu Adelina und „die Edle“, aber auch zu englischen Namen mit Landschaftsbildern. Ganz eindeutig lässt sich die Herkunft von Dalina bisher nicht festlegen.
Der Name hat sechs Buchstaben und drei Silben: „Da-li-na“. Lina oder Ina bieten sich als kurze Formen an. Weitere Mädchennamen findet ihr in unserer Vornamenübersicht von A bis Z.
Dalina auf einen Blick
„Die Edle“ ist eine mögliche Bedeutung über Adelina. Daneben gibt es eine andere Erklärung.
|Namensart
|Mädchenname
|Herkunft
|Unterschiedlich erklärt; mögliche Verbindung zu Adalina/Adelina oder englische Neubildung
|Mögliche Bedeutung
|Bei Adelina-Herleitung „die Edle“ oder „die Vornehme“
|Schreibweise
|Dalina, sechs Buchstaben
|Häufigkeit in Deutschland
|Rund 300 Erstnamenvergaben, Geburtsjahrgänge 2010–2025; Knud Bielefeld
Wie Adelina zu Dalina passen könnte
Dalina wird als moderne Form von Adalina oder Adelina erklärt. Die beiden längeren Namen gehören zu Adela. In dieser Namensfamilie steckt der alte deutsche Bestandteil adal, der „edel“ oder „vornehm“ bedeutet.
Von dort kommt die Übersetzung „die Edle“. Das Wort adal ist gut belegt; die Verbindung von Dalina zu Adelina gilt als mögliche Herleitung. Eine lückenlose Geschichte darüber, wann und wo Dalina daraus entstanden ist, gibt es nicht.
Die andere Spur führt in ein Tal
Dalina wird auch als Verbindung von Dale und Lynn oder Lee beschrieben. Solche Namenskombinationen ergeben eine andere Geschichte als die Verbindung zu Adelina.
Dale kommt von einem englischen Nachnamen für Menschen, die an einem Tal lebten. Auch Lee hat einen Landschaftsbezug: Die englische Erklärung führt zu „Lichtung“. Bei Lynn gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten, darunter die Verbindung zu einem walisischen Wort für „See“.
Ein Tal, eine Lichtung oder ein See sind damit Bilder hinter den möglichen Ausgangsnamen. Eine feste Übersetzung für jede Dalina entsteht daraus nicht. Sicher ist vor allem: Dalina wird heute als eigener Vorname verwendet.
Wie selten ist Dalina in Deutschland?
In Knud Bielefelds Sammlung gehört Dalina zu den seltenen Mädchennamen. Für die deutschen Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt er ungefähr 300 Kinder mit Dalina als erstem Vornamen.
Die Zahl ist eine Schätzung aus einer Sammlung von Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Zählung. Ähnlich klingende Schreibweisen werden getrennt erfasst.
Quellen und Datenstand
- baby-vornamen.de: Dalina und die unterschiedlichen Herkunftserklärungen
- vorname.com: Dalina als mögliche Neubildung
- Behind the Name: Adela und der Namensbestandteil adal
- Knud Bielefeld: Dalina, Erstnamenvergaben 2010–2025
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