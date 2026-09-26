Berenice: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Ein Sternbild trägt ihren Namen: Das „Haar der Berenike“ erinnert an eine ägyptische Königin, die vor mehr als 2000 Jahren lebte. Berenice ist zugleich ein alter griechischer Vorname. Wer heute darüber nachdenkt, begegnet einer Geschichte mit Königinnen, einer biblischen Namensträgerin und mehreren Schreibweisen.
In unserer Babynamenliste von A bis Z steht Berenice als eigener Vorschlag. Wie die unterschiedlichen Formen zusammenhängen und welche Aussprache ihr meint, lohnt sich vor der Entscheidung genauer anzusehen.
Berenice auf einen Blick
Aus dem griechischen Pherenike wurde später Berenike und schließlich auch Berenice.
|Herkunft
|Aus dem griechischen Pherenike über Berenike; später auch Berenice geschrieben
|Bedeutung
|„Die den Sieg bringt“
|Verwandte Formen
|Berenike, Bernice und französisch Bérénice; auch Veronika ist entfernt verwandt
|Verbreitung
|Als erster Vorname in Deutschland sehr selten
|Aussprache
|Je nach Sprache unterschiedlich; im Italienischen mit „tsch“ vor dem Schluss-e
Von Pherenike zu Berenice
Am Anfang steht Pherenike: Im griechischen Namen stecken die Wörter für „bringen“ und „Sieg“. In Makedonien wurde daraus Berenike. Später schrieben Menschen den Namen auch Berenice. Darum gehören die unterschiedlichen Schreibweisen trotz ihrer anderen Anfangsbuchstaben zur selben alten Namensfamilie. Die Bedeutung könnt ihr aus den beiden griechischen Wörtern gut nachvollziehen.
Wer Berenice übersetzt, landet bei „die den Sieg bringt“. Die Übersetzung blieb erhalten, obwohl sich die Schreibweise über Jahrhunderte veränderte: Bernice ist eng mit Berenice verwandt; im Französischen wurde daraus Bérénice. Auch Veronika gehört über einen längeren Umweg zur selben Namensfamilie, obwohl man den Formen das heute kaum noch anhört.
Die Königin und das Haar am Himmel
Das Sternbild „Haar der Berenike“ ist nach einer ägyptischen Königin benannt. Gemeint ist Berenike II., die vor mehr als 2000 Jahren lebte. Der Erzählung nach verschwand eine Locke ihres Haares. Ein Gelehrter am Königshof erklärte daraufhin eine Gruppe von Sternen zum Haar der Königin. Der bis heute verwendete lateinische Sternbildname Coma Berenices bedeutet genau das.
Ob die Locke wirklich verschwand, gehört zur Sage. Das Sternbild ist dagegen bis heute auf Himmelskarten zu finden: Unter den 88 offiziell anerkannten Sternbildern ist es das einzige, das nach einer historischen Person benannt ist. Von Deutschland aus lohnt sich im Frühjahr ein Blick nach dem eher unauffälligen „Haar der Berenike“. So erzählt der Name neben der alten Bedeutung auch eine ganz konkrete Geschichte am Himmel.
Noch eine Berenike im Neuen Testament
Die Berenike der Apostelgeschichte ist eine andere Frau als die Königin aus der Sternbildsage. Sie erscheint an der Seite von König Agrippa II., als der Apostel Paulus vor ihm spricht. Wer in einer Bibelausgabe Bernice liest, begegnet hier einer anderen Schreibform derselben Namensfamilie. Nach der Anhörung verlässt sie zusammen mit Agrippa und dem römischen Statthalter Festus den Saal.
Als englischer Vorname kam Berenice nach der Reformation in Gebrauch. Wenn ihr ältere Quellen durchsucht, findet ihr die Namensfamilie unter mehreren Schreibweisen – die biblische Bernice gehört dazu.
Wie begegnet euch Berenice heute?
In Knud Bielefelds deutscher Erhebung steht Berenice für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nur ungefähr zehnmal als erster Vorname. Berenike und Bernice werden dabei nicht als dieselbe Schreibweise mitgezählt. Die Zahl beschreibt eine Auswertung von erfassten Geburtsmeldungen; bei einem seltenen Namen lässt sich aus ihr keine genaue Aussage über alle Kinder in Deutschland ableiten.
Für den Alltag ist vor allem die Aussprache eine echte Frage. Das c klingt im Italienischen vor e anders als in manchen englischen Aussprachen; schon deshalb können zwei Menschen den geschriebenen Namen verschieden lesen. Für Eltern macht das einen Unterschied: Berenice, Berenike und Bérénice haben dieselbe Namensgeschichte, aber unterschiedliche Schreibbilder und je nach Sprache einen anderen Klang. Welche Form euch gefällt, ist eine echte Entscheidung beim Eintragen des Namens.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Wortgeschichte, Varianten und Aussprache
- NASA: Berenike II. und Coma Berenices
- NASA: Sternbild im Frühjahr am Nordhimmel
- Einheitsübersetzung: Apostelgeschichte 26,30
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010–2025
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