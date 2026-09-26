Bjarne: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Ein Bjarne, der heute in Norwegen geboren wird, trägt einen Namen aus der Generation seiner Urgroßväter. In Deutschland hatte derselbe Vorname seinen stärksten Jahrgang erst 2003. Obwohl Bjarne in beiden Ländern als nordisch erkannt wird, begegnet er Familien dort in ganz unterschiedlichen Generationen.
In unserer Babynamenliste von A bis Z findet ihr auch Björn. Die beiden Namen sind verwandt, aber ihre Schreibweisen, Klangformen und Häufigkeiten sind nicht dieselben.
Bjarne auf einen Blick
Bjarne entwickelte sich aus dem altnordischen Bjarni und wird im Dänischen, Norwegischen und Schwedischen verwendet. Ein Namenstag ist in nordischen Kalendern ausdrücklich verzeichnet.
|Herkunft
|Nordisch; moderne Form des altnordischen Bjarni
|Bedeutung
|Über Bjarni und Bjǫrn mit „Bär“ verbunden
|Aussprache
|Im Deutschen meist zweisilbig Bjar-ne
|Verbreitung
|In Schleswig-Holstein häufiger; in Norwegen mit älterem Höchststand
|Namenstag
|18. Juni in Norwegen und Schweden
Von Bjǫrn über Bjarni zu Bjarne
Der Weg zum Bären führt über mehrere Formen: Altnordisch bjǫrn heißt „Bär“. Daraus entstanden der Name Björn und die ältere Koseform Bjarni; Bjarne ist eine jüngere nordische Form von Bjarni.
Björn und Bjarne führen also beide zum Bären zurück, klingen aber nicht gleich und sind nicht einfach zwei Schreibweisen für denselben Rufnamen. Auch die weibliche Form Birna stammt aus dieser nordischen Namensfamilie.
Bjarni wird auch in Island und auf den Färöern gebraucht. Bjarne ist dagegen besonders als dänische und norwegische Form bekannt und ebenso im Schwedischen belegt. Im Dänischen wird der Name ungefähr zweisilbig „Bjar-ne“ ausgesprochen; die Buchstabenfolge Bj gehört dabei zusammen.
Ein anderer Zeitverlauf in Norwegen und Deutschland
In Norwegen hatte Bjarne seine stärkste Phase zwischen 1910 und 1919. Eine norwegische Namensübersicht zählte für 2022 noch 4.283 Männer, die Bjarne als einzigen oder ersten Vornamen trugen, aber nur sechs neugeborene Jungen mit diesem Namen.
In Deutschland erreichte Bjarne seine bisher beste Platzierung unter den Jungennamen 2003 mit Rang 56. Eine Auswertung schätzt für 2010 bis 2025 ungefähr 3.600 Vergaben als ersten Vornamen; zuletzt ging die Vergabe zurück. Die norwegische Zahl zählt dagegen Namensträger aus vielen Jahrgängen. Die beiden Zahlen sind deshalb nicht direkt vergleichbar: In Norwegen geht es um lebende Männer, in Deutschland um jüngere Geburtsjahrgänge.
Innerhalb Deutschlands begegnet Bjarne besonders häufig in Schleswig-Holstein. Wer im Norden wohnt, hat deshalb womöglich einen anderen Eindruck von seiner Seltenheit als Familien in anderen Regionen. In anderen Gegenden kann derselbe Name erheblich seltener zu hören sein.
Bekannte Bjarnes: Schauspiel und Computersprache
Viele kennen den Schauspieler Bjarne Mädel aus Stromberg und Der Tatortreiniger. Seine „Stromberg“-Rolle begann 2004 – nach dem deutschen Spitzenjahrgang 2003. Die frühere Platzierung kann also nicht erst durch diese Rolle entstanden sein.
Ein ganz anderer Namensträger ist der in Dänemark geborene Informatiker Bjarne Stroustrup. Er entwickelte die Programmiersprache C++ und veröffentlichte 1985 die erste Ausgabe seines Buchs über diese Sprache. Wer den Namen aus der Informatik kennt, denkt bei Bjarne vielleicht an ihn; andere haben zuerst den deutschen Schauspieler vor Augen.
Namenstag und Erfahrungen mit dem Klang
In Norwegen und Schweden steht Bjarne am 18. Juni im Namenstagskalender – zusammen mit Bjørn beziehungsweise Björn. Wer einen nordischen Namenstag feiern möchte, hat damit einen konkreten Termin. Der Tag kommt aus nordischen Kalendern; mit einem deutschen Heiligengedenktag ist er nicht gleichzusetzen.
Die ungewohnte Folge Bj kann beim ersten Lesen Fragen auslösen. Auf einer Namensseite berichten einzelne Familien außerdem vom scherzhaften Reim „Bjarne Banane“: Manche fanden ihn harmlos, ein Elternteil beschreibt, dass er sein Kind im Kindergarten verletzt hat. Der Reim existiert also, aber einzelne Erfahrungen sagen nicht voraus, wie es einem anderen Bjarne damit geht.
Quellen und Datenstand
- Norwegisches Fachlexikon: Geschichte, Zahlen und Namenstag
- Behind the Name: heutige nordische Form und Aussprache
- Behind the Name: altwestnordische Namenswurzel
- Deutsche Jahrgangsspitze 2003 und regionale Verbreitung
- Schätzung deutscher Erstnamen 2010–2025, Stand September 2026
- Filmportal: Lebenslauf Bjarne Mädel
- Bjarne Stroustrup: eigener Lebenslauf und C++
- Nordische Namenstagskalender am 18. Juni
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