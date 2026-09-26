Amara: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Amara wird in verschiedenen Sprachräumen verwendet – und genau deshalb ist eine pauschale Übersetzung schwierig. Eine gut belegte Herkunft liegt in der Igbo-Sprache und führt zur Bedeutung „Gnade“. Weitere gleich geschriebene Namen sollten nicht automatisch mit dieser Herkunft vermischt werden.
Wer in unserer A–Z-Liste über Amara stolpert, findet einen klangvollen Namen mit mehr als einer möglichen Geschichte. Für eine bewusste Namenswahl ist es hilfreicher, eine konkrete Sprachlinie zu wählen als fünf beliebige Bedeutungen nebeneinanderzustellen.
Amara auf einen Blick
Amara wird unter anderem als Igbo-Name mit der Bedeutung „Gnade“ verwendet. Gleich geschriebene Formen können anderswo eigene Wurzeln haben.
|Herkunft
|Unter anderem Igbo; gleich geschriebene Namen in weiteren Sprachen
|Bedeutung
|Im Igbo „Gnade“; andere Herleitungen getrennt betrachten
|Aussprache
|Im Deutschen meist A-ma-ra, drei Silben
|Schreibweise
|Amara; ähnlicher, aber anderer Name: Amira
|Namenstag
|Kein allgemein belegter christlicher Namenstag
Woher kommt die Bedeutung „Gnade“?
Das Namenslexikon Behind the Name führt Amara als Igbo-Namen mit der Bedeutung „Gnade“.
Igbo ist eine Sprache in Nigeria. Diese konkrete Herleitung ist sinnvoller als eine Liste aus gleich klingenden Wörtern vieler Sprachen, die alle als Ursprung desselben Vornamens ausgegeben werden. Ähnliche Formen müssen nicht dieselbe Geschichte haben.
Warum nennen andere Seiten andere Bedeutungen?
Eine identische Schreibweise kann unabhängig voneinander in mehreren Sprachen vorkommen.
Auch aus dem Sanskrit werden für Amara Deutungen genannt. Ohne eindeutigen Familien- oder Sprachkontext lässt sich daraus nicht die eine Herkunft einer bestimmten Person bestimmen. Wir halten deshalb die Igbo-Erklärung als belegte Namenslinie fest und kennzeichnen andere Verbindungen als separate Möglichkeiten.
Amara in deutschen Geburtsjahrgängen
Knud Bielefeld schätzt ungefähr 3.400 Vergaben als ersten Vornamen von 2010 bis 2025.
Seine Zählung ist eine eigene Datenauswertung, keine vollständige amtliche Geburtenstatistik. Sie zeigt immerhin, dass Amara in Deutschland real vergeben wird, aber seltener ist als viele A-Namen, die ihr im Alltag ständig hört.
Amara, Amira und die Sache mit dem I
Amara und Amira sehen ähnlich aus, sind aber unterschiedliche Namen.
Gerade beim Diktieren kann ein Buchstabe vertauscht werden. Als mögliche familiäre Kurzformen kommen Mara oder Ami infrage, wenn sie dem Kind gefallen. Ein festes Schimpfwort aus Amara ist nicht bekannt; alltägliche Verwechslungen sind die konkretere Frage.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Amara – Herkunft und Geschichte.
- Knud Bielefeld: Amara – Erstnamen-Schätzung 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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