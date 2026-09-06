Erstickungsgefahr: TK Maxx ruft Baby-Pappbilderbuch zurück

Produktbild: Make Believe Ideas Ltd / TK Maxx

Ein Pappbilderbuch, das ausdrücklich für Babys und Kleinkinder gedacht ist, wird wegen verschluckbarer Teile zurückgerufen. Beim Buch „Groovy Baby – I Spy a Fly!“ können sich die Flügel einer Fliege lösen. Gelangen diese kleinen Teile in den Mund eines Kindes, besteht Erstickungsgefahr.

Das Buch wurde fast zwei Jahre lang bei TK Maxx verkauft. Eltern, Großeltern und andere Betreuungspersonen sollten deshalb jetzt einen Blick ins Kinderzimmer und ins Bücherregal werfen. Das betroffene Pappbilderbuch sollte bitte nicht mehr verwendet werden.

So erkennt ihr das zurückgerufene Kinderbuch

Für den Rückruf in Deutschland nennt TK Maxx in seiner offiziellen Rückrufinformation folgende Angaben:

Produkt: Groovy-Baby-Pappbilderbuch „I Spy a Fly!“

Hersteller: Make Believe Ideas Ltd

ISBN beziehungsweise Artikelnummer: 9781836422600

Sprache: Englisch

Altersempfehlung: ab 0 Jahren

Verkaufszeitraum bei TK Maxx: September 2024 bis August 2026

Auf dem Cover ist ein grüner Frosch mit einem orangefarbenen Netz zu sehen. Auf der letzten Seite befindet sich eine lilafarbene Fliege mit großen Wackelaugen und schimmernden Flügeln.

Die 13-stellige ISBN findet ihr bei Büchern normalerweise im Bereich des Strichcodes auf der Rückseite oder in den bibliografischen Angaben im Buch. Entscheidend für in Deutschland bei TK Maxx gekaufte Exemplare ist die Nummer 9781836422600.

Der Hersteller Make Believe Ideas nennt für den internationalen Rückruf noch weitere ISBN. TK Maxx führt für Deutschland jedoch ausschließlich die oben genannte Nummer auf. Die anderen internationalen Ausgaben sollten deshalb theoretisch nicht über den regulären Weg in den deutschen Markt gelangt sein.

Darum kann das Pappbilderbuch gefährlich werden

Auf der letzten Buchseite können sich die Flügel der abgebildeten Fliege lösen, wenn Kinder daran ziehen. Dadurch entstehen kleine Teile, die Babys oder Kleinkinder in den Mund nehmen und verschlucken können.

Gerade bei einem Buch für Kinder ab der Geburt ist das besonders problematisch. In diesem Alter werden bewegliche, glänzende oder fühlbare Elemente häufig nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Mund erkundet.

Ob sich bereits Flügel von verkauften Büchern gelöst haben, oder ein Kind verletzt wurde, geht aus den veröffentlichten Informationen nicht hervor. Weder TK Maxx noch der Hersteller nennen bislang konkrete Zwischenfälle. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Gefahr nur theoretisch besteht.

Was Eltern jetzt tun sollten

Nehmt das Buch sofort aus der Reichweite eures Kindes und verwendet es nicht weiter. Zieht nicht probeweise an den Flügeln und versucht auch nicht, selbst zu testen, wie fest sie mit der Buchseite verbunden sind.

Für in Deutschland bei TK Maxx gekaufte Exemplare gilt:

Buch nicht mehr verwenden. Sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In eine beliebige TK-Maxx-Filiale zurückbringen. Kaufpreis erstatten lassen oder einen Ersatz erhalten.

Ist die Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich?

Produktwarnung.eu berichtet , dass der Kaufpreis auch ohne Kaufbeleg erstattet werde. In der offiziellen deutschen Rückrufinformation von TK Maxx wird die Kassenbonregelung für dieses Buch jedoch nicht ausdrücklich erwähnt.

Habt ihr den Kassenbon nicht mehr, solltet ihr die Rückgabe trotzdem nicht aufschieben. Bringt das Buch in eine TK-Maxx-Filiale und verweist dort auf den Produktrückruf. Bei Rückfragen erreicht ihr den deutschen Kundenservice unter 0211 88223267 oder per E-Mail an kundenservice@tkmaxx.de.

Prüft auch ältere Bücher und weitergegebene Exemplare

Der lange Verkaufszeitraum von September 2024 bis August 2026 macht diesen Rückruf besonders wichtig. Das Buch kann längst im Kinderzimmer, bei den Großeltern, in einer Urlaubstasche oder in einer Kiste mit aussortierten Babysachen liegen. Möglicherweise wurde es inzwischen auch an eine andere Familie weitergegeben.

Informiert deshalb auch Verwandte oder Freunde, wenn ihr euch erinnert, das Buch verschenkt oder verliehen zu haben. Entscheidend ist nicht, wann das Buch zuletzt benutzt wurde, sondern ob die ISBN 9781836422600 auf dem Exemplar steht.

Erst kürzlich wurde auch das „City Super Police Set“ wegen verschluckbarer Kleinteile zurückgerufen. Bei Produkten für Kinder lohnt es sich deshalb, Spielzeug und Bücher mit beweglichen Elementen regelmäßig auf lockere oder beschädigte Teile zu kontrollieren.

Quellen: TK Maxx Deutschland , Make Believe Ideas, Produktwarnung.eu . Stand: 6. September 2026.

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