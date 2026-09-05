Salmonellen möglich: Diesen EDEKA-Eisbergsalat bitte nicht mehr essen

Symbolbild: © Torsten Esser / 1-2-family.de (mit Hilfe von KI erstellt)

Wer für das Familienessen abgepackten Eisbergsalat gekauft hat, sollte kurz die Verpackung prüfen: Florette Deutschland ruft „EDEKA Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur geschnitten“ in der 200-Gramm-Packung zurück. In einzelnen Packungen können Salmonellen enthalten sein. Verkauft wurde der Salat vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf. Das geht aus der Herstellerinformation vom 4. September 2026 hervor.

Betroffenen Salat bitte nicht mehr essen oder für eine Mahlzeit verwenden. Entscheidend sind zwei Angaben auf der Verpackung: das Verbrauchsdatum 05/09/26 und der Firmenaufdruck „In Verkehr gebracht von: Florette Deutschland GmbH“.

Welche Packungen sind betroffen?

Damit ihr euren Einkauf schnell abgleichen könnt, findet ihr hier die Angaben zum zurückgerufenen Produkt:

Merkmal Betroffene Ware Produkt EDEKA Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur geschnitten Packungsgröße 200 Gramm Verbrauchsdatum 05/09/26, also 5. September 2026 Firmenaufdruck „In Verkehr gebracht von: Florette Deutschland GmbH“

Nur Packungen mit dieser Kombination sind vom Rückruf erfasst. Andere Verbrauchsdaten und andere Hersteller sind laut Florette nicht betroffen. Eine EAN oder zusätzliche Losnummer nennt die Verbraucherinformation nicht.

In diesen Bundesländern wurde der Salat verkauft

Der betroffene Eisbergsalat wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg angeboten. Hinzu kommen Teile von Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Welche Orte oder Landkreise dort dazugehören, wird in der Rückrufinformation nicht genauer angegeben.

Nach Angaben des Herstellers haben Florette und die betroffenen Handelsunternehmen die Ware bereits aus dem Verkauf genommen. Für Familien bleibt deshalb vor allem der Blick in den eigenen Kühlschrank wichtig.

Rückgabe funktioniert auch ohne Kassenbon

Habt ihr eine betroffene Packung zu Hause, könnt ihr sie in der Einkaufsstätte zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Für Rückfragen nennt EDEKA die kostenlose Telefonnummer 0800 3335211, erreichbar laut Rückrufinformation montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr, sowie die E-Mail-Adresse info@edeka.de.

Salat schon gegessen? Auf diese Beschwerden achten

Eine Salmonelleninfektion kann sich durch plötzlich auftretenden Durchfall, Bauch- und Kopfschmerzen, Unwohlsein, Erbrechen und Fieber bemerkbar machen. Beschwerden beginnen laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit meist nach 12 bis 36 Stunden, möglich ist ein Zeitraum von 6 bis 72 Stunden nach der Ansteckung.

Gerade Säuglinge und Kleinkinder können durch Durchfall und Erbrechen schnell zu viel Flüssigkeit verlieren. Auch ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem sind besonders gefährdet. Wenn Kleinkinder, Schwangere, ältere oder abwehrgeschwächte Menschen erkranken, sollte frühzeitig ärztliche Hilfe eingeholt werden. Weist bei Beschwerden nach dem Verzehr auch auf den zurückgerufenen Salat hin.

Ob im Zusammenhang mit diesem Produkt bereits Menschen erkrankt sind, geht aus der Herstellerinformation nicht hervor.

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