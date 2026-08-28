Erstickungsgefahr: „City Super Police Set“ mit Saugnapfpfeilen wird zurückgerufen

Produktfoto: Landahl & Baumann Spielwaren GmbH

Eltern sollten jetzt einen Blick in die Spielzeugkiste ihrer Kinder werfen: Die Landahl & Baumann Spielwaren GmbH ruft das „City Super Police Set“ zurück. Bei der Spielzeugpistole können sich die Saugnäpfe von den Pfeilen lösen. Die kleinen Teile können in die Atemwege gelangen und eine lebensgefährliche Erstickungsgefahr verursachen.

Besonders wichtig ist der Rückruf auch für Familien mit jüngeren Geschwisterkindern. Selbst wenn das Set einem älteren Kind gehört, sollten die Pistole, alle Pfeile und möglicherweise bereits abgelöste Saugnäpfe, sofort so weggelegt werden, dass kleinere Kinder sie nicht erreichen können.

So erkennt ihr das zurückgerufene Polizei-Spielset

Betroffen ist nach der offiziellen Rückrufinformation von Landahl & Baumann das Set mit den folgenden Angaben:

Produkt: City Super Police Set, Spielzeugpistole mit Saugnapfpfeilen

City Super Police Set, Spielzeugpistole mit Saugnapfpfeilen Artikelnummer: 46541

46541 Charge / Lot No.: 253618

253618 GTIN: 4067683465416

4067683465416 Verpackung: Blisterkarte, etwa 19 × 13 Zentimeter groß

Blisterkarte, etwa 19 × 13 Zentimeter groß Inhalt: Kunststoffpistole mit drei Saugnapfpfeilen

Kunststoffpistole mit drei Saugnapfpfeilen Produktverantwortlicher: Landahl & Baumann Spielwaren GmbH

Schaut bei der Kontrolle vor allem auf Artikelnummer, Charge und GTIN. Die Gestaltung solcher günstigen Spielzeugpistolen kann sich sehr ähneln. Name und Aussehen allein reichen deshalb nicht aus, um das betroffene Set sicher zu erkennen.

Wo wurde das „City Super Police Set“ verkauft?

Eine offizielle Liste der Geschäfte oder Filialketten gibt es bislang nicht. Landahl & Baumann ist ein Spielwarengroßhandel, der seine Produkte an Gewerbetreibende verkauft. Die Pfeilpistole mit der Artikelnummer 46541 wurde dort als Großhandelsware angeboten.

Auch im Sortiment der HL-Handelsgesellschaft ist genau dieser Artikel mit der GTIN 4067683465416 zu finden. Dort wurde die Spielzeugpistole in Einheiten von mindestens 30 Stück für Wiederverkäufer angeboten. Der Artikel ist zudem dem Bereich „Schausteller-Großhandel“ beziehungsweise „Schausteller-Distributor“ zugeordnet.

Damit ist belegt, dass das Spielzeug über den Großhandel an weitere gewerbliche Verkäufer gelangen konnte. Welche Geschäfte, Verkaufsstände oder Onlineshops tatsächlich die betroffene Charge 253618 erhalten und an Familien verkauft haben, geht daraus allerdings nicht hervor.

Denkbar sind kleinere Spielwaren- oder Sonderpostengeschäfte, sowie Verkaufsstände auf Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen.

Auch ein Verkaufszeitraum oder ein begrenztes Vertriebsgebiet wird leider nicht genannt. Verlasst euch bei der Kontrolle deshalb nicht darauf, ob ihr euch an einen bestimmten Händler erinnert. Entscheidend sind die Angaben direkt auf der Verpackung.

Warum die Saugnapfpfeile gefährlich werden können

Der Mangel wurde bei einer routinemäßigen Kontrolle durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim entdeckt. Nach der geltenden Spielzeugnorm müssen die Saugnäpfe einer Zugkraft von mindestens 90 Newton standhalten, ohne sich vom Pfeil zu lösen. Beim betroffenen Set lösten sie sich bereits bei geringerer Kraft.

Das ist gerade bei solchen Pfeilen besonders gefährlich: Kinder befeuchten Saugnäpfe beim Spielen mitunter im Mund, damit sie besser haften. Trennt sich der Saugnapf dabei vom Pfeil, kann er verschluckt werden oder die Atemwege blockieren.

In der Sicherheitsinformation wird außerdem darauf hingewiesen, dass Geschosse mit Saugnäpfen als Aufprallfläche bereits an tödlichen Unfällen beteiligt waren. Das ist ein allgemeiner Hinweis auf die Gefahr solcher abgelösten Teile. Ein konkreter Unfall oder ein verletztes Kind im Zusammenhang mit genau diesem „City Super Police Set“, wird in den bisher veröffentlichten Informationen nicht genannt.

Was Eltern jetzt tun sollten

Benutzt das betroffene Set nicht weiter. Sammelt die Pistole und sämtliche Pfeile ein und prüft den Spielbereich sorgfältig auf lose oder bereits abgelöste Saugnäpfe. Bewahrt alle Teile bis zur Rückgabe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

So bekommt ihr den Kaufpreis zurück

Für die Rückgabe und Rückerstattung bittet Landahl & Baumann um direkte Kontaktaufnahme. Ihr erreicht das Unternehmen per E-Mail unter einkauf@landahl.de oder schriftlich unter:

Landahl & Baumann Spielwaren GmbH

Am Dolmen 6

25494 Borstel-Hohenraden

Ob das Set auch direkt im Geschäft zurückgegeben werden kann – und ob dafür ein Kassenbon benötigt wird, geht aus der offiziellen Information nicht hervor. Wenn ihr den Kaufbeleg noch habt, solltet ihr ihn deshalb vorsichtshalber aufbewahren und die Einzelheiten vorab mit dem Unternehmen klären.

Aktuell gibt es noch einen weiteren Spielzeugrückruf wegen verschluckbarer Kleinteile: TEDi ruft sechs verschiedene Pizza-Spielsets zurück.

Quellen: Produktseite der HL-Handelsgesellschaft , BAuA-Datenbank „Gefährliche Produkte in Deutschland“ , Produktwarnung.eu vom 25. August 2026 . Stand: 28. August 2026.

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