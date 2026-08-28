Salmonellen möglich: EDEKA ruft tiefgekühlte Bio-Heidelbeeren zurück

Produktabbildung: EDEKA/Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG; Hintergrundgestaltung mithilfe von KI, © 1-2-family.de

Wer tiefgekühlte Heidelbeeren für Müsli, Smoothies, Desserts oder den Familienbrei im Gefrierschrank hat, sollte jetzt unbedingt die Packung kontrollieren. Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost ruft bundesweit „EDEKA Bio Wildheidelbeeren tiefgefroren“ zurück. In einzelnen Packungen können Salmonellen enthalten sein.

Betroffen sind vier Mindesthaltbarkeitsdaten im Juni 2028. Gerade weil die Beeren noch lange haltbar sind, können sie auch in Gefrierschränken liegen, in denen schon länger nicht mehr ganz genau nachgesehen wurde.

Diese EDEKA-Heidelbeeren sind betroffen

Produktangabe Betroffene Ware Produkt EDEKA Bio Wildheidelbeeren tiefgefroren Packungsgröße 300 Gramm Mindesthaltbarkeitsdaten 13.06.2028, 14.06.2028, 23.06.2028 und 24.06.2028 GTIN/EAN 4311501617366 Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG Verkauf bundesweit, vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf Rückrufgrund mögliche Belastung mit Salmonellen

Die EAN ist auf der EDEKA-Produktseite für die Bio-Heidelbeeren hinterlegt. In der eigentlichen Rückrufinformation nennt der Hersteller jedoch ausschließlich Packungsgröße und Mindesthaltbarkeitsdaten. Zusätzliche Chargennummern wurden nicht veröffentlicht.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nach Angaben des Herstellers nicht von diesem Rückruf betroffen.

Bitte nicht essen oder weiterverarbeiten

Habt ihr eine der betroffenen Packungen zu Hause, solltet ihr die Heidelbeeren nicht mehr verwenden. Das gilt auch für Smoothies, Müsli, Kuchen, Desserts oder Brei und unabhängig davon, ob die Früchte unauffällig aussehen und riechen.

Betroffene Packungen könnt ihr in der Einkaufsstätte zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Jütro und die beteiligten Handelsunternehmen haben die betroffene Ware nach eigenen Angaben bereits aus dem Verkauf genommen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt zwar grundsätzlich, Tiefkühlbeeren vor dem Verzehr auf mindestens etwa 90 Grad zu erhitzen. Bei einem ausdrücklich zurückgerufenen Produkt ist das jedoch keine Alternative zur Rückgabe: Der Hersteller rät klar davon ab, die betroffenen Beeren zu verwenden.

Warum können Salmonellen gefährlich werden?

Salmonellen können eine Magen-Darm-Erkrankung auslösen. Zu den möglichen Beschwerden gehören:

Durchfall

Bauch- und Kopfschmerzen

Übelkeit und allgemeines Unwohlsein

Erbrechen

Fieber

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts können die Beschwerden etwa sechs bis 72 Stunden nach dem Verzehr auftreten. Besonders aufmerksam sollten Familien mit Kleinkindern sein. Auch Schwangere und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem hebt der Hersteller in seiner Warnung ausdrücklich hervor.

Wer die betroffenen Heidelbeeren gegessen hat und starke oder länger anhaltende Beschwerden entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen und dabei auf den möglichen Kontakt mit Salmonellen hinweisen. Bei kleinen Kindern ist vor allem ein deutlicher Flüssigkeitsverlust durch Durchfall oder Erbrechen ernst zu nehmen.

Derzeit laufen weitere Rückrufe von Tiefkühlbeeren

Der aktuelle EDEKA-Rückruf ist nicht die einzige Warnung vor tiefgekühlten Beeren. Auch verschiedene Produkte von Lidl, Aldi, Netto und Rewe werden derzeit wegen möglicher Noroviren beziehungsweise nachgewiesener Hepatitis-A-Viren zurückgerufen. Die betroffenen Produkte, Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen findet ihr in unserer Übersicht zum großen Beeren-Rückruf 2026.

Bei Fragen zum aktuellen EDEKA-Rückruf ist der Kundenservice von Jütro Tiefkühlkost unter Kundenservice@juetro-tkk.de erreichbar.

Quellen: Kundeninformation von Jütro Tiefkühlkost vom 27. August 2026 , Produktwarnung.eu , Robert Koch-Institut , Bundesinstitut für Risikobewertung

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