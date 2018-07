Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Durchfall ist ohne Frage eines der unangenehmeren Dinge im Leben. Gerade für Kinder kann der schnelle Verlust von Flüssigkeit und wichtigen Nährstoffen sogar lebensgefährlich werden.

Natürlich gibt es diverse Medikamente, welche die Darmtätigkeit hemmen, um dadurch den stetigen Verlust von Flüssigkeit, das Krampfgefühl und das generelle Unwohlsein, zu verhindern. Jedoch sind diese Wirkstoffe für Kinder vollkommen ungeeignet, die möglichen Folgen sogar wesentlich schwerwiegender, als der eigentliche Durchfall. Eine immer noch häufig empfohlene Alternative sind Kohletabletten. In den Packungsbeilagen findet sich eine Dosierungsempfehlung ab einem Alter von 1 Jahr. Da die Kohle nicht vom Körper aufgenommen wird, ist sie vollkommen unbedenklich. Die Wirkung ist jedoch eher mäßig.

Wie und warum wirkt die Morosuppe gegen Durchfall?

Die Morosuppe hat ihren wohlklingenden Namen einem Kinderarzt Namens Ernst Moro zu verdanken. Wenn man jedoch weiß, dass sie im wesentlichen aus Möhren besteht, könnte man auf den Gedanken kommen, dass die Namensgebung ursprünglich dorther stammt. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts suchte Moro nach einer Möglichkeit, um die durchfallbedingte Sterberate von Kindern zu senken. Mit der Entwicklung dieser ganz besonderen Karottensuppe, erfand er ein enorm effektives Hausmittel, welches sich nun schon seit mehr als einem Jahrhundert bewährt hat.





Natürlich führt man dem Körper mit einer guten Gemüsesuppe, Flüssigkeit und Mineralstoffe zu. Das besondere an der Morosuppe ist jedoch die Nutzung einer Eigenschaft der Möhre. Durch sehr langes Kochen der Karotten, entstehen mittellange Zuckerketten, welche sich mit den Durchfallerregern verbinden. So können diese sich nicht mehr an der Darmwand ansiedeln und vermehren. Die Dauer des Durchfalls wird dadurch erheblich verkürzt.

Das Rezept der Morosuppe

Dabei ist das Rezept denkbar einfach. Es besteht aus lediglich drei Zutaten: Möhren, Wasser, Salz.

Die Hauptzutat sind natürlich die Karotten. Sie enthalten reichlich Mineralstoffe. Gemeinsam mit der Zutat Salz, werden so die wichtigsten Nährstoffe des Körpers wieder betankt. Die Zubereitung ist simpel, auf den ersten Blick ein wenig ungewöhnlich, jedoch enorm effektiv.

Man benötigt:

500 Gramm Karotten

1 Liter Wasser

1 Teelöffel Salz

In fünf Schritten zur Morosuppe:

Karotten unter Wasser waschen, vom Grün befreien, und in kleine Stücke schneiden Jetzt werden sie ganze 90 Minuten (!) in Wasser gekocht Anschließend werden die Karotten ganz fein püriert Danach die Masse mit abgekochtem Wasser auf einen Liter aufgießen Nun wird das Salz zugegeben – gut umrühren – fertig.

Auch wenn eine Kochzeit von 90 Minuten nach einer Energieschlacht klingt, ist es zwingend notwendig, sich an diese Zeiten zu halten. Nur so können sich die wichtigen Zuckerketten bilden. Sind diese Ketten in der Supe nicht vorhanden, erzielt sie keine Wirkung.

Wie wird die Morosuppe verabreicht?

Die Morosuppe kann mehrmals täglich in verträglichen Portionen verabreicht werden. Es ist also nicht wichtig, dass sie mit einer möglichst großen Portion – so schnell wie es geht – verspeist wird. Mehrere kleine Portionen (über den Tag verteilt) sind sogar eher sinnvoll. So werden Stück für Stück die unerwünschten Darmerreger gebunden, und nach einer Weile sollte sich eine deutliche Linderung des Durchfalls zeigen.

Wem kann diese Suppe bei Durchfall helfen?

Tatsächlich ist die Morosuppe von Jung bis Alt gleichermaßen wirksam. Wahrscheinlich sind Erwachsene jedoch eher an die Wirkungsweise von Mitteln wie „Imodium akut“ oder ähnlichem gewöhnt. Sie helfen vermeintlich schnell – haben jedoch den entscheidenden Nachteil, dass durch die Hemmung der Darmaktivität, auch die Erreger dort verweilen, wo sie eigentlich nicht mehr sein sollten. Die akuten Symptome werden so gestoppt – das eigentliche Problem oft allerdings nur vertagt.

Für Kinder jeden Alters (ab dem Zeitpunkt, in dem auch Salz erlaubt ist) ist die Morosuppe wärmstens zu empfehlen. Aber auch jeder Erwachsene wird von diesem alten „Geheimrezept“ profitieren. Besonders interessant: unter Hundehaltern hat sich die Morosuppe ebenfalls sehr rumgesprochen. Denn auch Hunde können damit problemlos und tatsächlich sehr wirksam gegen Durchfälle behandelt werden.

Wie immer gilt:

Sollten sich neben dem Durchfall, welcher bereits oft eine Begleiterscheinung eines Infekts sein kann, weitere Symptome wie Fieber etc. zeigen, immer einen Arzt aufsuchen. Nur er kann feststellen, um welche Erkrankung es sich handelt, und entsprechend weitere Maßnahmen einleiten.