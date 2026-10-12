Wera: Bedeutung „Glaube“, slawische Herkunft und der Unterschied zu Vera

Wera ist eine Schreibweise aus der Namensfamilie von Vera. In der slawischen Herkunftslinie bedeutet der Name „Glaube“. Die Form mit W ist unter anderem im Polnischen gebräuchlich und wird auch im Deutschen verwendet. Der andere Anfangsbuchstabe verändert den gemeinsamen Bedeutungsbezug nicht.
Wera ist ein kurzer Mädchenname mit zwei Silben. Wenn Euch die bekannte Form Vera gefällt, kann die Schreibweise mit W eine bewusst gewählte Alternative sein. Noch mehr Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Wera auf einen Blick
Bei Wera stehen Schreibtradition und slawischer Wortursprung im Vordergrund.
|Verwendung
|Mädchenname
|Namensfamilie
|Vera
|Slawische Bedeutung
|Glaube
|Gebrauch der W-Form
|Unter anderem Polnisch und Deutsch
|Weitere verwandte Formen
|Wiera, Věra und Vira
|Deutsche Aussprache
|WEH-ra, erste Silbe betont
Die Bedeutung führt zu einem slawischen Wort
„Glaube“ ist die direkte Erklärung der russischen Namensform.
Die russische Form Вера gehört zum Wort für Glauben. Wera gibt denselben verwandten Namen in einer anderen Schreibtradition wieder. In polnischen Namensangaben werden Wera und Wiera als Formen der Vera-Familie geführt. Die Namen können also verschieden aussehen, ohne eine völlig neue Wortwurzel zu bekommen.
Manchmal wird Vera zusätzlich mit dem lateinischen verus, „wahr“, verbunden. Für die slawische Herkunft von Wera bleibt „Glaube“ die klarere Hauptangabe. „Glaube“ und „Wahrheit“ sollten nicht zu einer einzigen längeren Bedeutung zusammengezogen werden; sie beschreiben unterschiedliche sprachliche Bezüge.
Wera oder Vera?
Die kleine Schreibentscheidung ist im Alltag gut sichtbar.
Im Deutschen kann Wera ähnlich wie Vera ausgesprochen werden: ungefähr WEH-ra, mit einem langen e und der Betonung am Anfang. In der russischen Herkunftsaussprache klingt der Anfang weicher. Wie der Name in einer Familie gesprochen wird, hängt deshalb auch von der vertrauten Sprache ab.
Wer Wera schreibt, entscheidet sich für ein eigenes festes Schriftbild. Gerade bei Einladungen, Namensschildern oder Nachrichten ist der Anfangsbuchstabe das wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Es lohnt sich, ihn bei der Vorstellung direkt mitzusagen, wenn Eure Umgebung zunächst die Form Vera erwartet.
Eine seltenere Schreibweise in Deutschland
Die beiden Formen werden in Namenssammlungen getrennt gezählt.
Knud Bielefeld nennt auf seiner Vera-Seite seit 2010 mindestens 1.300 Vergaben für Vera und 40 für Wera als ersten Vornamen in Deutschland. Die Zahlen stammen aus seiner Sammlung und sind keine vollständige amtliche Erhebung. Sie zeigen vor allem den deutlichen Unterschied zwischen den Schreibweisen.
Wera kann deshalb vertraut klingen und schriftlich trotzdem weniger häufig sein. Aus der Häufigkeit lässt sich weder eine Eigenschaft der Namensträgerin noch ein Vorteil einer Schreibweise ableiten. Für Eure Wahl können der Familienbezug und die gewünschte Form wichtiger sein als die Position in einer Liste.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Vera, slawische Wortwurzel und Varianten
- Knud Bielefeld: Vera und Wera in der Namenssammlung
- Duden: Wera als weiblicher Vorname
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Statistische Angaben beziehen sich auf den im Text genannten Zeitraum.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗