Wendy: Bedeutung, Peter Pan und die verschiedenen Namenswurzeln

Wendy ist vor allem durch J. M. Barries „Peter Pan“ bekannt geworden. Für seine Figur griff Barrie eine kindliche Form des englischen Wortes „friend“ auf. Daneben gibt es ältere und anders erklärte Namenslinien. Deshalb bedeutet nicht jede Wendy automatisch „Freundin“.
Für viele klingt Wendy nach Kindheitsgeschichten und Nimmerland. Hinter dem Mädchennamen steckt aber mehr als eine literarische Verbindung. Weitere Namen mit besonderen Geschichten findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Wendy auf einen Blick
Die Peter-Pan-Geschichte und die Kurzform von Wendel-Namen erklären unterschiedliche Herkunftswege.
|Verwendung
|Mädchenname
|Bekannte literarische Figur
|Wendy Darling in „Peter Pan“
|Literarische Namensidee
|Kindliches fwendy, angelehnt an friend
|Weitere deutsche Namenslinie
|Kurzform von Namen mit Wendel-
|Schreibvarianten
|Wendi und Wendie
|Englische Aussprache
|Ungefähr WEN-di
Wie Peter Pan Wendy bekannt machte
Eine kindliche Aussprache wurde zum Namen einer Roman- und Bühnenfigur.
J. M. Barrie verwendete Wendy für Wendy Darling. Die Namensidee wird mit fwendy erklärt, einer kindlichen Form von friend, „Freund“. Die Figur machte den Namen weit über einen privaten Spitznamen hinaus bekannt. „Freundin“ ist in dieser literarischen Geschichte ein nachvollziehbarer Bedeutungsbezug.
Das Theaterstück „Peter Pan“ wurde 1904 in London uraufgeführt. 1911 folgte die Romanfassung „Peter and Wendy“. Die Geschichte erschien also erst auf der Bühne und später als Buch. Wendy wurde dadurch zu einem vertrauten englischen Mädchennamen.
Allerdings kam die Schreibweise schon vor dem Stück vereinzelt vor. Die oft gehörte Aussage, Barrie habe den Namen vollständig aus dem Nichts erfunden, wäre deshalb zu einfach. Er prägte vor allem die bekannte Figur und die spätere Verbreitung.
Andere Herkunftslinien neben der Literatur
Nicht jede kurze Wendy muss nach Wendy Darling benannt sein.
Deutsche Namenslexika erklären Wendy auch als Koseform von Namen mit Wendel-, etwa Wendeline oder Wendelgard. Diese Linie wird mit dem Stammesnamen der Wandalen verbunden. Sie hat einen anderen Ursprung als Barries kindliches friend-Wort.
Für frühere englische Namensverwendungen wird außerdem eine mögliche Verbindung zu Gwendolen und anderen Namen mit dem walisischen Element gwen genannt. Dieses kann „weiß“ oder „gesegnet“ bedeuten. Die Erklärung gilt als mögliche ältere Namenslinie, nicht als sichere Übersetzung jeder Wendy.
Welche Geschichte Ihr mit Wendy verbindet
Der Name kann eine literarische Erinnerung oder einen Familienbezug tragen.
Im Englischen wird Wendy ungefähr WEN-di gesprochen, mit Betonung auf der ersten Silbe. Wendi und Wendie sind verwandte Schreibweisen. Der kurze Name braucht keine zusätzliche Langform, auch wenn er aus einer solchen entstanden sein kann.
Wenn Wendy auf Eurer Liste steht, lohnt sich deshalb die Frage nach dem eigenen Bezug: Gefällt Euch die Figur aus „Peter Pan“, stammt der Name aus der Familie oder mögt Ihr einfach seinen Klang? Die Antwort erklärt Eure Namenswahl oft besser als eine einzige vermeintlich feste Übersetzung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Wendy und verschiedene Herkunftslinien
- Knud Bielefeld: Wendy als Wendel-Kurzform
- Great Ormond Street Hospital: Geschichte von Peter Pan
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Statistische Angaben beziehen sich auf den im Text genannten Zeitraum.
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