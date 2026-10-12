Ulas: Bedeutung und Herkunft des Vornamens

Ulas wird häufig als Schreibweise des türkischen Jungennamens Ulaş verwendet. Die türkische Erklärung verbindet ihn mit ulaşmak, „erreichen“ oder „ankommen“. Daneben gibt es eine gleich geschriebene belarussische Namensform mit einem anderen Ursprung.
Bei Ulas entscheidet die Herkunft darüber, welche Bedeutung gemeint ist. Vor allem das türkische ş und die Abgrenzung zur slawischen Form helfen Euch, die unterschiedlichen Angaben in Namenslisten zu verstehen. Weitere Ideen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Ulas auf einen Blick
Die türkische Form Ulaş und die belarussische Form Ulas sollten trotz derselben vereinfachten Buchstabenfolge getrennt erklärt werden.
|Verwendung
|Jungenname
|Türkische Originalform
|Ulaş
|Türkischer Bedeutungsbezug
|Erreichen, ankommen
|Türkische Aussprache
|Ungefähr u-LASCH
|Weitere Namenslinie
|Belarussische Form im Umfeld von Vlas/Blasius
|Schreibweise im Deutschen
|Ulas oder die Originalform Ulaş
Was bedeutet der türkische Name Ulaş?
Die Erklärung führt zum Verb für das Erreichen eines Ziels.
Mehrere Namensportale verbinden Ulaş mit dem türkischen ulaşmak, also erreichen oder ankommen. Die häufige deutsche Angabe „der das Ziel Erreichende“ ist eine sinngemäße Namensdeutung. Sie liest sich ausführlicher als das einzelne Verb, auf das sie zurückgeführt wird.
Wenn Euch diese Bedeutung anspricht, könnt Ihr darin einen guten Wunsch für Euer Kind sehen. Sie sagt nichts darüber aus, welche Leistungen später von ihm erwartet werden sollten. Für den Steckbrief genügt der klare Hinweis auf den türkischen Wortbezug; zusätzliche Eigenschaften wie mutig oder siegreich lassen sich daraus nicht automatisch ableiten.
Warum das ş wichtig ist
In Ulaş klingt der letzte Buchstabe wie ein deutsches sch.
Wiktionary verzeichnet Ulaş als männlichen türkischen Vornamen und gibt eine Aussprache mit einem sch-Laut am Ende an. U-LASCH ist eine grobe deutsche Hilfe, wobei die zweite Silbe betont wird. Bei der Schreibweise Ulas ohne Zeichen ist diese Aussprache nicht sofort sichtbar.
Einfach nur ein deutsches s zu lesen ergibt deshalb einen anderen Klang. Ob Ihr die Originalform oder eine vereinfachte Schreibweise bevorzugt, könnt Ihr bewusst entscheiden. Lasst die gewählte Form auch einmal von Menschen lesen, die sie noch nicht kennen. So merkt Ihr, ob Euch eine kurze Ausspracheerklärung im Alltag stören würde.
Der gleich geschriebene Name aus Belarus
Eine zweite Namenslinie hat nichts mit dem türkischen Verb zu tun.
Baby-Vornamen nennt Ulas zusätzlich als belarussische Variante im Umfeld von Vlas und Blasius. In dieser Linie wird die Bedeutung mit „lispelnd“ oder „stotternd“ verbunden. Es handelt sich um einen anderen Ausgangsnamen, dessen lateinischer Bezug keine zusätzliche Übersetzung des türkischen Ulaş ist.
Für Familien mit einem Bezug zu Belarus kann diese Geschichte entscheidend sein, für eine türkische Familie dagegen der Ulaş-Ursprung. Im Zweifelsfall hilft es, Herkunft und Schreibweise nebeneinander auf Eurer Namensliste festzuhalten. Ein Name braucht keine einheitliche weltweite Bedeutung, um zu Euch zu passen.
Quellen und Datenstand
- Wiktionary: Ulaş und die türkische Aussprache
- Names.org: Türkischer Wortbezug von Ulas
- Baby-Vornamen: Türkische und belarussische Namenslinie
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Unterschiedliche Herleitungen werden im Text getrennt eingeordnet.
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