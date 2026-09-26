Brina: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Brina kann zwei ganz verschiedene Geschichten haben. In Slowenien ist sie ein eigener Mädchenname und mit dem Wort für Wacholder verwandt. In Deutschland wird auch manche Sabrina Brina gerufen. Wer nur die kurze Form hört, weiß also noch nicht, welche Geschichte dahintersteckt.
Wenn euch Brina in unserer Babynamenliste von A bis Z begegnet ist, lohnt sich deshalb eine Frage: Möchtet ihr genau diesen kurzen Namen auf der Geburtsurkunde sehen oder gefällt euch Sabrina mit Brina als möglichem Rufnamen? Für beides gibt es Beispiele – und ihr müsst euch nicht auf eine einzige Erklärung des Namens festlegen.
Brina auf einen Blick
Brina wird eigenständig vergeben und kann außerdem als Kurzform von Sabrina entstehen.
|Herkunft
|Slowenischer Vorname; auch Rufname von Sabrina
|Bedeutung
|Im Slowenischen über Brin: „Wacholder“; als Sabrina-Kurzform mit einer anderen Namensgeschichte verbunden
|Aussprache
|Im Deutschen meist Bri-na, zwei Silben
|Verbreitung
|Als eingetragener Vorname in Deutschland selten, in Slowenien deutlich geläufiger
|Namenstag
|Kein einheitlich belegter Tag für alle Namenswege
Von Brin zu Brina: die slowenische Geschichte
Im Slowenischen gehört Brina zur Namensfamilie von Brin. Das slowenische Wort brin bezeichnet den Wacholder. An den männlichen Namen kommt die Endung -a, die hier die weibliche Form bildet. Diese Herkunft erklärt Brina als eigenständigen Namen – ganz ohne einen längeren Vornamen dahinter.
Wer Pflanzennamen mag, findet hier eine weniger bekannte Alternative zu Rose oder Lilie. Noch eine Naturverbindung gibt es in Italien: Dort bedeutet das Wort brina „Raureif“. Das klingt schön, erzählt aber nicht dieselbe Herkunftsgeschichte wie der slowenische Vorname. Ein Kind namens Brina muss deshalb weder nach dem Wacholder noch nach dem Raureif benannt sein. Fragt im Zweifel nach, welche Bedeutung die Familie mit dem Namen verbindet.
Brina als Kurzform von Sabrina
Auch aus Sabrina kann im Alltag Brina werden: Die erste Silbe fällt weg, der vertraute Klang bleibt. Die Autorin Brina Stein ist dafür ein echtes Beispiel: Auf ihrer Website erzählt sie, dass ihr Künstlername aus ihrem Vornamen Sabrina entstanden ist.
Bei Sabrina führt die Spur zum Severn, einem Fluss in England und Wales. Auf Walisisch hieß er früher Habren, bei den Römern Sabrina. In einer alten Sage ertrinkt ein Mädchen dieses Namens im Fluss. Jahrhunderte später machte der Dichter John Milton sie in einem Theaterstück zur Göttin des Flusses. Wenn eine Sabrina zu Hause Brina gerufen wird, gehört auch diese Geschichte zu ihrem Namen. Heißt sie dagegen offiziell Brina, lässt sich ihre Herkunft aus den Buchstaben allein nicht ablesen.
Wie viele Sabrinas im Alltag tatsächlich Brina heißen, weiß niemand genau. Die verfügbaren Zahlen erfassen Vornamen auf Geburtsurkunden, keine Kosenamen zu Hause. Dass Sabrina zu Brina werden kann, ist belegt; für die oft behauptete Häufigkeit dieser Abkürzung fehlt eine verlässliche Zählung.
In Slowenien vertraut, in Deutschland selten
In Slowenien ist Brina viel vertrauter als in Deutschland. Dort stand sie 2024 bei den Mädchennamen auf Platz 24: 70 neugeborene Mädchen bekamen den Namen. Das slowenische Statistikamt stellte schon 2018 fest, dass unter den Menschen namens Brina und Brin viele Kinder und Jugendliche waren. Der Name gehört dort also auch zu einer jüngeren Generation.
In Deutschland wurden nach einer Namensauswertung von 2010 bis 2025 weniger als zehn Mädchen mit Brina als erstem Vornamen erfasst. Das ist eine Schätzung, keine amtliche Gesamtzahl. Sabrinas, die nur im Alltag Brina gerufen werden, sind nicht mitgezählt. Eine bekannte Trägerin des eigenständigen Namens ist die Schriftstellerin Brina Svit. Sie stammt aus Ljubljana, lebt seit 1980 in Paris und schreibt Romane auf Slowenisch und Französisch. Brina ist bei ihr also mehr als ein kurzer Rufname.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: slowenische Form Brina
- Behind the Name: Brin und Wacholder
- Slowenisches Wörterbuch: brin
- Knud Bielefeld: Brina als Sabrina-Kurzform und Erstnamen-Schätzung 2010–2025
- Brina Stein: Herkunft ihres Künstlernamens
- Behind the Name: Herkunft und Geschichte von Sabrina
- Namensstatistik Slowenien: Brina 2024
- Statistisches Amt Slowenien (SURS): Namen und Altersstruktur 2018
- Verlag Goga: Brina Svit
- Treccani: italienisches Wort brina
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