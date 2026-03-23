Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie es euch geht – aber bei uns zu Hause war es beinahe Dauerthema. „Papa… warum schmeckt Nutella irgendwie anders?“ Und nein – das ist keine Einbildung. Nicht von mir. Nicht von meiner Frau. Und ganz sicher nicht von den Kids.Springe zu Rezept
Früher war Nutella…
- weicher
- schmelzender
- irgendwie „runder“ im Geschmack
Heute?
👉 Es läuft nicht mehr richtig vom Löffel
👉 Es schmilzt nicht mehr so schön im Mund
👉 Und auf dem Brot wirkt es… naja… irgendwie kompakter
So, als hätte jemand das Originalrezept verlegt – und dann versucht, es aus der Erinnerung nachzubauen.
🥞 Der Pfannkuchen-Test (beste Referenz überhaupt)
Völlig verrückt: Auf heißen Pfannkuchen ist alles wie immer. Da verläuft es, glänzt, schmeckt gut – du denkst kurz: „Ach, passt doch alles.“
Aber dann auf dem Brot → zack, Realität
Nicht mehr dieses cremige, leicht fließende Gefühl. Sondern eher streichbar, kaum von der Konsistenz anderer Nussnougataufstriche zu unterscheiden.
🧪 Also haben wir angefangen zu experimentieren…
Ganz pragmatisch. Ohne großes Küchenlabor. Einfach mit der Frage: Kann man das aktuelle Nutella wieder „zurückbauen“? Die Antwort ist Ja. Man kann es zumindest stark in die richtige Richtung bringen.
Rezept: Nutella pimpen (für ein ganzes Glas)
Dieser Nutella-Hack passt für ein klassisches 750 g Nutella-Glas.
Nutella pimpen: So schmeckt es (fast) wieder wie früher
Utensilien
- Löffel oder Teigspatel
- Kleiner Schneebesen
- Trichter oder Teigkarte zum Zurückfüllen ins Glas
Zutaten
Für 1 großes Glas
- 750 g Nutella 1 großes Glas
- 120 g Haselnussmus fein, ohne Stücke
- 3 TL Sonnenblumenöl oder Rapsöl
- 2 TL Backkakao ungesüßt
Anleitungen
So geht’s
- Das Nutella-Glas für einige Minuten in warmes Wasser stellen, damit die Creme etwas weicher wird. Nicht stark erhitzen.
- Nutella in eine ausreichend große Schüssel geben.
- Das Haselnussmus gründlich unterrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.
- Zuerst 2 TL Öl einrühren. Falls die Creme noch geschmeidiger werden soll, den dritten Teelöffel ergänzen.
- Zum Schluss den Backkakao unterrühren, bis alles glatt und cremig ist.
- Die gepimpte Creme zurück ins saubere Glas füllen, gut verschließen und bei Zimmertemperatur lagern.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Und jetzt das Ergebnis
Trommelwirbel! Wir waren ehrlich gesagt selbst überrascht:
- läuft wieder deutlich besser vom Löffel
- schmilzt angenehmer im Mund
- schmeckt weniger süß und deutlich runder
Und das Beste: 👉 Die Kids haben es sofort gemerkt. „Das ist besser!“ Mehr Feedback brauchst du nicht 😄
Warum das Ganze funktioniert
🌰 Haselnussmus
Bringt wieder mehr „echten“ Nussanteil rein. Sorgt für Geschmack + bessere Fettstruktur.
🥄 Öl
Macht die Creme wieder geschmeidiger. Genau das, was beim „Löffel-Test“ fehlt.
🍫 Kakao
Gibt Tiefe zurück. Etwas weniger süß, schmeckt aromatischer durch mehr Schokolade.
👉 Unterm Strich passiert genau das: Du stellst wieder ein Verhältnis her,
das näher an dem liegt, was viele von früher von ihrer geliebten Nutella kannten.
Lohnt sich der Aufwand wirklich?
Wir sagen es, wie es ist: Am Ende muss das jeder für sich entscheiden. Nutella ist und bleibt ein ganz besonderer Aufstrich unter den Aufstrichen. Auch mit neuer Rezeptur.
Bei uns hat es sich so eingependelt, dass wir mittlerweile immer gleich zwei Nutellagläser im Schrank stehen haben. Eines bleibt unberührt. Das nutzen wir zum Backen oder für Nachspeisen. Nutella passt halt öfter als man denkt. Das zweite Glas wird hier ganz klassisch für Brote genutzt. Und ja – da wird bei uns ziemlich regelmäßig in die Trickkiste gegriffen! 🤗
Es ist natürlich nicht 100 % das ganz originale Zungengefühl, dass man von früher kennt. Aber es liegt in jedem Fall über 90 Prozent. Und das ist jeden Pimp wert! 🥰
Noch ein paar Besonderheiten:
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗