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Was für ein Unterschied!

Nutella pimpen: So schmeckt es (fast) wieder wie früher

Torsten Esser Profil Autorenbild-150x150Geschrieben vonRezepte
Nutella Retro Rezept - So schmeckt es wieder wie früher

Bild: © 1-2-family.de

Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie es euch geht – aber bei uns zu Hause war es beinahe Dauerthema. „Papa… warum schmeckt Nutella irgendwie anders?“ Und nein – das ist keine Einbildung. Nicht von mir. Nicht von meiner Frau. Und ganz sicher nicht von den Kids.

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Früher war Nutella…

  • weicher
  • schmelzender
  • irgendwie „runder“ im Geschmack

Heute?

👉 Es läuft nicht mehr richtig vom Löffel
👉 Es schmilzt nicht mehr so schön im Mund
👉 Und auf dem Brot wirkt es… naja… irgendwie kompakter

So, als hätte jemand das Originalrezept verlegt – und dann versucht, es aus der Erinnerung nachzubauen.

Inhaltsverzeichnis

🥞 Der Pfannkuchen-Test (beste Referenz überhaupt)

Völlig verrückt: Auf heißen Pfannkuchen ist alles wie immer. Da verläuft es, glänzt, schmeckt gut – du denkst kurz: „Ach, passt doch alles.“

Aber dann auf dem Brot → zack, Realität

Nicht mehr dieses cremige, leicht fließende Gefühl. Sondern eher streichbar, kaum von der Konsistenz anderer Nussnougataufstriche zu unterscheiden.

🧪 Also haben wir angefangen zu experimentieren…

Ganz pragmatisch. Ohne großes Küchenlabor. Einfach mit der Frage: Kann man das aktuelle Nutella wieder „zurückbauen“? Die Antwort ist Ja. Man kann es zumindest stark in die richtige Richtung bringen.

Rezept: Nutella pimpen (für ein ganzes Glas)

Dieser Nutella-Hack passt für ein klassisches 750 g Nutella-Glas.

Nutella Retro Rezept - So schmeckt es wieder wie früher

Nutella pimpen: So schmeckt es (fast) wieder wie früher

Mit Haselnuss Mus, etwas Öl und Backkakao bekommt ein 750-g-Glas Nutella wieder mehr Schmelz, mehr Nussaroma und eine rundere, tiefere und weniger süße Note.
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Vorbereitungszeit 15 Minuten
Zubereitungszeit 0 Minuten
0 Minuten
Gesamtzeit 15 Minuten
Gericht Aufstrich, Frühstück
Küche Weltweit
Portionen 1 Glas
Kalorien 4720.38 kcal

Utensilien

  • Rührschüssel
  • Löffel oder Teigspatel
  • Kleiner Schneebesen
  • Trichter oder Teigkarte zum Zurückfüllen ins Glas

Zutaten
  

Für 1 großes Glas

  • 750 g Nutella 1 großes Glas
  • 120 g Haselnussmus fein, ohne Stücke
  • 3 TL Sonnenblumenöl oder Rapsöl
  • 2 TL Backkakao ungesüßt

Anleitungen
 

So geht’s

  • Das Nutella-Glas für einige Minuten in warmes Wasser stellen, damit die Creme etwas weicher wird. Nicht stark erhitzen.
  • Nutella in eine ausreichend große Schüssel geben.
  • Das Haselnussmus gründlich unterrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.
  • Zuerst 2 TL Öl einrühren. Falls die Creme noch geschmeidiger werden soll, den dritten Teelöffel ergänzen.
  • Zum Schluss den Backkakao unterrühren, bis alles glatt und cremig ist.
  • Die gepimpte Creme zurück ins saubere Glas füllen, gut verschließen und bei Zimmertemperatur lagern.

Notizen

Tipp: Das Nutella lässt sich leichter verrühren, wenn das Glas vorher kurz in warmem Wasser temperiert wird. Je nach gewünschter Konsistenz kannst du die Ölmenge leicht anpassen. Für einen intensiveren Schokogeschmack lässt sich zusätzlich etwas mehr Backkakao einrühren. Geschmäcker sind sehr subjektiv. Probiert euch gerne ein wenig durch eure Geschmacksknospen. Die Grundzutaten, die ihr benötigt, sind hier im Rezept. Ob ihr dann lieber noch etwas mehr Haselnuss-Feeling oder einen Schuss mehr Kakao bevorzugt, entscheidet ihr evtl. von Glas zu Glas ganz neu.

Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)

Kalorien: 4720.38kcal (236%)Kohlenhydrate: 544.04g (181%)Protein: 47.46g (95%)Fett: 261.66g (403%)Gesättigte Fettsäuren: 247.46g (1547%)Mehrfach ungesättigtes Fett: 0.85gEinfach ungesättigte Fettsäuren: 1.99gTFS (trans-Fettsäuren): 0.01gNatrium: 357.12mg (16%)Kalium: 3571.3mg (102%)Ballaststoffe: 47.72g (199%)Zucker: 469.84g (522%)Vitamin A: 26.1IU (1%)Vitamin B1: 0.74mg (49%)Vitamin B2: 1.47mg (86%)Vitamin B3: 3.75mg (19%)Vitamin B5: 3.12mg (31%)Vitamin B6: 0.72mg (36%)Vitamin B12: 2.35µg (39%)Vitamin E: 43.67mg (291%)Vitamin K: 18.72µg (18%)Kalzium: 942.16mg (94%)Kupfer: 4.16mg (208%)Eisen: 38.39mg (213%)Mangan: 7.63mg (382%)Magnesium: 566.78mg (142%)Phosphor: 1337.08mg (134%)Selen: 31.61µg (45%)Zink: 9.36mg (62%)Koffein: 65.5mgCholin: 153.37mgNetto-Kohlenhydrate: 496.32g
Zuordnungen Brotaufstrich, Haselnusscreme, Schokoaufstrich

Und jetzt das Ergebnis

Trommelwirbel! Wir waren ehrlich gesagt selbst überrascht:

  • läuft wieder deutlich besser vom Löffel
  • schmilzt angenehmer im Mund
  • schmeckt weniger süß und deutlich runder

Und das Beste: 👉 Die Kids haben es sofort gemerkt. „Das ist besser!“ Mehr Feedback brauchst du nicht 😄

Warum das Ganze funktioniert

🌰 Haselnussmus

Bringt wieder mehr „echten“ Nussanteil rein. Sorgt für Geschmack + bessere Fettstruktur.

🥄 Öl

Macht die Creme wieder geschmeidiger. Genau das, was beim „Löffel-Test“ fehlt.

🍫 Kakao

Gibt Tiefe zurück. Etwas weniger süß, schmeckt aromatischer durch mehr Schokolade.

👉 Unterm Strich passiert genau das: Du stellst wieder ein Verhältnis her,
das näher an dem liegt, was viele von früher von ihrer geliebten Nutella kannten.

Lohnt sich der Aufwand wirklich?

Wir sagen es, wie es ist: Am Ende muss das jeder für sich entscheiden. Nutella ist und bleibt ein ganz besonderer Aufstrich unter den Aufstrichen. Auch mit neuer Rezeptur.

Bei uns hat es sich so eingependelt, dass wir mittlerweile immer gleich zwei Nutellagläser im Schrank stehen haben. Eines bleibt unberührt. Das nutzen wir zum Backen oder für Nachspeisen. Nutella passt halt öfter als man denkt. Das zweite Glas wird hier ganz klassisch für Brote genutzt. Und ja – da wird bei uns ziemlich regelmäßig in die Trickkiste gegriffen! 🤗

Es ist natürlich nicht 100 % das ganz originale Zungengefühl, dass man von früher kennt. Aber es liegt in jedem Fall über 90 Prozent. Und das ist jeden Pimp wert! 🥰

Noch ein paar Besonderheiten:

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