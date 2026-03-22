Familienritual Ostersuche – Tipps für ein gelungenes Osterfest mit Kind und Hund

Kleine Körbchen basteln, Eier bemalen und Leckereien und kleine Geschenke für die Kinder verstecken: das Osterfest steht vor der Tür und mit ihm eine Menge Spaß für die ganze Familie – meistens sind dabei natürlich auch die vierbeinigen Familienmitglieder mit von der Partie. Den Hund aktiv in das Familienritual Ostersuche einzubinden, macht den Kindern Spaß und verhindert gleichzeitig, dass der Vierbeiner später eigenständig suchen geht – und vielleicht etwas findet, das gar nicht für ihn bestimmt war.
Ich bin Susanne Reinke von der Online-Hundeschule Jagdfieber und zeige dir heute, wie das Osterfest mit Kind und Hund ein voller Erfolg wird.
Achtung: Osterleckereien
Die beliebteste aller Osterleckereien ist die Schokolade. Die kleine Süßigkeit für Kids ist leider eine giftige Gefahr für Hunde, die gerne auch mal im Hundemaul verschwindet, wenn man nicht aufpasst. Lass deinen Vierbeiner also am besten nicht frei laufen, während dein Kind sucht, merke oder notiere dir die Verstecke und zähle vorher, wie viele Süßigkeiten du ausgelegt hast. So kannst du später ganz einfach überprüfen, ob alles gefunden wurde und kannst deinen Hund wieder unbesorgt laufen lassen.
Auch wenn du sicher sein kannst, dass sich keine von dir ausgelegten Überraschungen mehr verstecken, solltest du dir den Suchort trotzdem immer ganz genau anschauen. Genau wie Kinder finden auch Hunde immer etwas Spannendes, das sie genauer betrachten wollen, und können dabei auf Giftiges wie Frühblüher oder giftige Beeren stoßen. Besonders Welpen wollen das Gefundene oft gerne kosten.
Zwei Suchen, ein großer Spaß
Damit dein vierbeiniger Freund trotzdem mit dabei sein kann, kannst du wie für dein Kind eine eigene Suche für ihn vorbereiten. Dabei hast du viele Möglichkeiten:
Du kannst Trockenfutter auslegen oder Leckerlis. Hat er sie gefunden, darf er sie futtern. Damit die Suche einen schönen Abschluss findet, kannst du als letztes Ostergeschenk zum Beispiel ein Spielzeug auslegen.
ℹ️ Achte nur darauf, dass du nichts Weißes oder Blaues versteckst. Das ist für deinen Hund so leicht zu sehen, dass er gar nicht mehr zu suchen braucht. 🤗
Am besten lässt du Hund und Kind getrennt voneinander suchen. So kannst du jeweils beiden deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und aufpassen, dass alles gut geht. Außerdem vermeidest du so, dass die beiden sich bei der Suche versehentlich in die Quere kommen – oder dein Hund das Gefühl bekommt, er müsste seine versteckten Überraschungen verteidigen.
Du kannst die Suche auch abwechselnd stattfinden lassen, aber hier musst du aufpassen, dass dein Hund nichts findet, das eigentlich für dein Kind bestimmt ist. Weil besonders jüngere Kinder meist sehr begeistert suchen und am liebsten gleich alles finden würden, ist es oft leichter, zuerst die Kids, und dann die Vierbeiner suchen zu lassen. Außerdem kann dein Kind dir dann helfen, die Suche anzuleiten, wenn du dich damit sicher fühlst und es dabei unterstützt.
Ein neues Familienritual
Am Schönsten ist es für dein Kind natürlich, wenn es die Suche aktiv mitgestalten darf. Ihr könntet zum Beispiel gemeinsam Hundekekse backen oder Futterspielzeug befüllen.
Später könnt ihr euch zusammen Verstecke überlegen und die Osterüberraschungen auslegen. Kennt dein Hund das Suchen noch nicht, kannst du ihn erst einmal beim Verstecken zusehen lassen. Wenn es schon etwas schwieriger sein darf, kann dein Partner oder deine Partnerin auch für einen Moment mit ihm weggehen, damit er nicht sieht, wo du etwas auslegst.
Braucht dein Hund dann Hilfe beim Suchen, kann dein Kind unterstützen. Es kann zum Beispiel “heiß” und “kalt” rufen, um sich aktiv in die Suche einzubringen. Alternativ kann es deinem Hund die Position der Verstecke anzeigen.
Neben der eigenen Suche wird so auch die Hunde-Suche zu einem großen Spaß für die Kids. Ihr könnt das Futter auch in Osterkörbchen auslegen, aus denen der Hund entweder direkt fressen darf oder die er zu euch zurückbringen kann. Wenn dein Vierbeiner lieber erst einmal alle kleinen Geschenke bringen soll, kannst du auch hierfür ein Osterkörbchen bereithalten, in dem alles gesammelt werden kann. Dein Kind kann dabei helfen, die Körbchen zu basteln und so schon vor der eigentlichen Suche aktiv bei den Ostervorbereitungen mitwirken.
Ein Osterfest für Kind und Hund
Die meisten Kinder freuen sich vermutlich schon auf Ostern und erwarten sehnsüchtig den Osterhasen. Das Osterfest wird allerdings noch schöner, wenn nicht nur die Kids, sondern auch ihre vierbeinigen besten Freunde Teil der Eierjagd sind.
Die Vorbereitung und auch die Durchführung einer hundgerechten Ostersuche, können gemeinsam mit Kindern stattfinden und sorgen so für viele schöne gemeinsame Momente. Je besser dein Hund trainiert ist, desto abwechslungsreicher kann die Ostersuche gestaltet werden.
Um die Wartezeit zu überbrücken, könnt ihr euch direkt ins Basteln stürzen oder bereits ein bisschen das Suchen mit dem Hund trainieren. Eurer Kreativität sind hierbei natürlich keine Grenzen gesetzt und es darf gerne abwechslungsreich und bunt werden.
Aber eines nach dem anderen – jetzt wünsche ich euch erst einmal ein schönes Osterfest und frohes Suchen!
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