Eierlikör selber machen: Das einfache Rezept für Ostern – und den Rest des Jahres

Torsten Esser Profil Autorenbild-150x150Geschrieben vonRezepte
Einfaches Eierlikör Rezept super lecker

Bild: © 1-2-family.de

Zu Ostern dreht sich in vielen Familien alles um Eier – vom bunten Osternest bis zum gemütlichen Osterfrühstück, mit Hefezopf und frisch gekochten Eiern. Während die Kinder im Garten nach Schokolade suchen, dürfen sich auch die Eltern eine kleine Auszeit gönnen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem selbst gemachten Eierlikör?

Der cremige Klassiker gehört für viele Erwachsene einfach zur Osterzeit dazu. Ob pur im kleinen Glas, über Vanilleeis, oder als Zutat für Kuchen – Eierlikör ist vielseitig und überraschend einfach selbst gemacht. Das Beste daran: Mit wenigen Zutaten und etwas Geduld entsteht ein wunderbar aromatischer Likör, der im Kühlschrank mehrere Wochen haltbar ist.

Gerade zu Ostern hat selbstgemachter Eierlikör noch einen weiteren Vorteil: Er eignet sich perfekt als kleines Geschenk aus der Küche. In eine hübsche Flasche gefüllt und mit einer Schleife versehen, wird daraus im Handumdrehen ein persönliches Mitbringsel für Familie oder Freunde.

In unserem Rezept zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr Eierlikör ganz einfach selber machen könnt – cremig, aromatisch und garantiert ohne künstliche Zusatzstoffe.

Einfaches Eierlikör Rezept super lecker

Eierlikör selber machen: Einfaches Rezept für cremigen Eierlikör

Selbst gemachter Eierlikör gehört für viele Erwachsene einfach zur Osterzeit dazu. Der cremige Klassiker ist überraschend einfach zuzubereiten und gelingt mit wenigen Zutaten. Perfekt zum Osterbrunch, als Dessert, oder als kleines Geschenk aus der Küche. Natürlich auch passend zu jeder anderen Jahreszeit! 🤗
Rezept drucken Pin Recipe
Vorbereitungszeit 10 Minuten
Zubereitungszeit 10 Minuten
Gesamtzeit 20 Minuten
Gericht Alkoholische Getränke, Dessert, Getränk
Küche Deutsch
Portionen 1 Flasche
Kalorien 2028.9 kcal

Utensilien

  • Schüssel
  • Schneebesen oder Handmixer
  • Topf
  • Wasserbad
  • Flasche zum Abfüllen

Zutaten
  

Zutaten

  • 5 frische Eigelb
  • 150 g Puderzucker
  • 200 ml Sahne
  • 200 ml Korn oder Wodka
  • 1 TL Vanilleextrakt oder Vanillezucker

Anleitungen
 

  • Die Eigelbe zusammen mit dem Puderzucker in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen oder Handmixer cremig aufschlagen.
  • Die Sahne langsam unterrühren, bis eine gleichmäßige, cremige Masse entsteht.
  • Nun den Alkohol sowie die Vanille hinzufügen und alles gut verrühren.
  • Die Mischung über einem warmen Wasserbad vorsichtig erhitzen und dabei ständig rühren, bis der Eierlikör leicht andickt. Nicht kochen lassen.
  • Den fertigen Eierlikör kurz abkühlen lassen und anschließend in eine saubere Flasche füllen.
  • Im Kühlschrank aufbewahren und vor dem Servieren gut schütteln.

Notizen

Tipp: Selbstgemachter Eierlikör schmeckt besonders gut, gut gekühlt. Er passt perfekt zu Vanilleeis, Kuchen, oder einfach pur in einem kleinen Glas. Im Kühlschrank hält er sich etwa zwei bis vier Wochen.

Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)

Kalorien: 2028.9kcal (101%)Kohlenhydrate: 158.77g (53%)Protein: 20.02g (40%)Fett: 96.48g (148%)Gesättigte Fettsäuren: 54.87g (343%)Mehrfach ungesättigtes Fett: 6.94gEinfach ungesättigte Fettsäuren: 28.84gCholesterin: 1199.35mg (400%)Natrium: 102.64mg (4%)Kalium: 295.74mg (8%)Zucker: 153.2g (170%)Vitamin A: 4255.35IU (85%)Vitamin B1: 0.21mg (14%)Vitamin B2: 0.9mg (53%)Vitamin B3: 0.15mg (1%)Vitamin B5: 3.2mg (32%)Vitamin B6: 0.38mg (19%)Vitamin B12: 2.07µg (35%)Vitamin C: 1.21mg (1%)Vitamin D: 8.08µg (54%)Vitamin E: 4.17mg (28%)Vitamin K: 7.07µg (7%)Kalzium: 250.5mg (25%)Kupfer: 0.12mg (6%)Eisen: 2.77mg (15%)Mangan: 0.06mg (3%)Magnesium: 18.7mg (5%)Phosphor: 477.89mg (48%)Selen: 57.34µg (82%)Zink: 2.56mg (17%)Alkohol: 68.1gCholin: 771.8mgNetto-Kohlenhydrate: 158.77g
Zuordnungen Eierlikör einfach, Eierlikör Ostern, Eierlikör Rezept, Eierlikör selber machen

Tipps für besonders cremigen Eierlikör

Damit der Eierlikör richtig schön cremig wird, lohnt es sich, auf hochwertige Zutaten zu achten. Frische Eier sind besonders wichtig, denn sie sorgen für die typische Konsistenz und den vollen Geschmack. Am besten verwendet ihr Eier aus dem Kühlschrank und verarbeitet sie direkt.

Ein weiterer Trick für besonders cremigen Eierlikör ist das langsame Erwärmen der Masse im Wasserbad. Dadurch verbinden sich die Zutaten gleichmäßig, ohne dass das Ei gerinnt. Wichtig ist dabei, die Mischung ständig zu rühren und nicht zu stark zu erhitzen.

Nach der Zubereitung sollte der Eierlikör gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Da kann er sein Aroma noch besser entfalten.

Etwas passendes zum Naschen beim Likör?

Häufige Fragen zu selbstgemachtem Eierlikör

Hallo Newsletter! 🥰

Trage dich gerne in unseren Newsletter ein, um regelmäßig tolle Inhalte, Neuigkeiten zu Gewinnspielen und Besonderheiten, in deinen Posteingang zu bekommen.

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

Ähnliche Themen:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Rezept Bewertung




Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Nach oben scrollen