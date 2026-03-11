Eierlikör selber machen: Das einfache Rezept für Ostern – und den Rest des Jahres

Zu Ostern dreht sich in vielen Familien alles um Eier – vom bunten Osternest bis zum gemütlichen Osterfrühstück, mit Hefezopf und frisch gekochten Eiern. Während die Kinder im Garten nach Schokolade suchen, dürfen sich auch die Eltern eine kleine Auszeit gönnen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem selbst gemachten Eierlikör?
Der cremige Klassiker gehört für viele Erwachsene einfach zur Osterzeit dazu. Ob pur im kleinen Glas, über Vanilleeis, oder als Zutat für Kuchen – Eierlikör ist vielseitig und überraschend einfach selbst gemacht. Das Beste daran: Mit wenigen Zutaten und etwas Geduld entsteht ein wunderbar aromatischer Likör, der im Kühlschrank mehrere Wochen haltbar ist.
Gerade zu Ostern hat selbstgemachter Eierlikör noch einen weiteren Vorteil: Er eignet sich perfekt als kleines Geschenk aus der Küche. In eine hübsche Flasche gefüllt und mit einer Schleife versehen, wird daraus im Handumdrehen ein persönliches Mitbringsel für Familie oder Freunde.
In unserem Rezept zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr Eierlikör ganz einfach selber machen könnt – cremig, aromatisch und garantiert ohne künstliche Zusatzstoffe.
Eierlikör selber machen: Einfaches Rezept für cremigen Eierlikör
Zutaten
- 5 frische Eigelb
- 150 g Puderzucker
- 200 ml Sahne
- 200 ml Korn oder Wodka
- 1 TL Vanilleextrakt oder Vanillezucker
Anleitungen
- Die Eigelbe zusammen mit dem Puderzucker in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen oder Handmixer cremig aufschlagen.
- Die Sahne langsam unterrühren, bis eine gleichmäßige, cremige Masse entsteht.
- Nun den Alkohol sowie die Vanille hinzufügen und alles gut verrühren.
- Die Mischung über einem warmen Wasserbad vorsichtig erhitzen und dabei ständig rühren, bis der Eierlikör leicht andickt. Nicht kochen lassen.
- Den fertigen Eierlikör kurz abkühlen lassen und anschließend in eine saubere Flasche füllen.
- Im Kühlschrank aufbewahren und vor dem Servieren gut schütteln.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Tipps für besonders cremigen Eierlikör
Damit der Eierlikör richtig schön cremig wird, lohnt es sich, auf hochwertige Zutaten zu achten. Frische Eier sind besonders wichtig, denn sie sorgen für die typische Konsistenz und den vollen Geschmack. Am besten verwendet ihr Eier aus dem Kühlschrank und verarbeitet sie direkt.
Ein weiterer Trick für besonders cremigen Eierlikör ist das langsame Erwärmen der Masse im Wasserbad. Dadurch verbinden sich die Zutaten gleichmäßig, ohne dass das Ei gerinnt. Wichtig ist dabei, die Mischung ständig zu rühren und nicht zu stark zu erhitzen.
Nach der Zubereitung sollte der Eierlikör gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Da kann er sein Aroma noch besser entfalten.
Etwas passendes zum Naschen beim Likör?
Häufige Fragen zu selbstgemachtem Eierlikör
