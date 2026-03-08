Milchreis wie bei Oma: Einfaches Rezept für cremigen Milchreis

Milchreis gehört zu den Gerichten, die viele sofort an ihre Kindheit erinnern. Der Duft von warmer Milch, ein Hauch Vanille und am Ende eine Portion Zimt und Zucker – mehr braucht es oft gar nicht für ein echtes Wohlfühlessen. Kein Wunder, dass der Klassiker seit Generationen in vielen Familien regelmäßig auf den Tisch kommt.Springe zu Rezept
Das Schöne an Milchreis: Das Rezept ist unkompliziert, braucht nur wenige Zutaten und gelingt auch Kochanfängern problemlos. Mit etwas Geduld entsteht ein wunderbar cremiger Reisbrei, der warm genauso gut schmeckt wie später aus dem Kühlschrank.
In diesem Rezept zeigen wir dir, wie du Milchreis ganz klassisch wie bei Oma zubereitest. Besonders lecker wird er mit Zimt und Zucker, Apfelmus oder heißen Kirschen – und damit ist er sowohl ein einfaches Mittagessen als auch ein süßes Dessert für die ganze Familie.
Milchreis wie bei Oma – cremiges Familienrezept
Utensilien
- Holzlöffel
- Schüssel oder Dessertschalen
Zutaten
Zutaten
- 1 Liter Milch am besten Vollmilch
- 200 g Milchreis Rundkornreis
- 2 EL Zucker
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 10 g Butter optional
Anleitungen
- Die Milch zusammen mit einer Prise Salz in einem großen Topf langsam erhitzen.
- Den Milchreis einrühren und bei mittlerer Hitze kurz aufkochen lassen.
- Die Hitze reduzieren und den Milchreis etwa 25 bis 30 Minuten sanft köcheln lassen. Dabei regelmäßig umrühren, damit nichts anbrennt.
- Zucker und Vanillezucker unterrühren.
- Optional ein kleines Stück Butter einrühren – das macht den Milchreis besonders cremig.
- Den fertigen Milchreis warm servieren, zum Beispiel mit Zimt und Zucker, Apfelmus oder heißen Kirschen.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Weitere Rezepte:
Tipps für perfekten Milchreis
Welcher Reis eignet sich für Milchreis?
Für klassischen Milchreis verwendet man speziellen Rundkornreis, der beim Kochen besonders viel Stärke abgibt. Dadurch wird der Reis schön cremig. Alternativ funktioniert auch Risottoreis, während normaler Langkornreis meist zu locker bleibt.
Warum wird Milchreis manchmal zu fest?
Beim Abkühlen zieht Milchreis deutlich an. Das ist ganz normal. Wenn du ihn später wieder cremiger machen möchtest, gib einfach einen kleinen Schuss Milch dazu und erwärme ihn kurz unter Rühren.
Die besten Toppings für Milchreis
Milchreis ist unglaublich vielseitig. Besonders beliebt sind:
- Zimt und Zucker
- Apfelmus
- heiße Kirschen
- frische Beeren
- karamellisierte Äpfel
So wird aus dem einfachen Klassiker immer wieder ein neues Lieblingsgericht.
Milchreis: Das richtige Verhältnis von Milch und Reis
Eine der häufigsten Fragen beim Kochen von Milchreis ist das richtige Verhältnis von Milch und Reis. Für einen besonders cremigen Milchreis hat sich folgende Grundregel bewährt:
1 Liter Milch auf etwa 200 Gramm Milchreis
Dieses Verhältnis sorgt dafür, dass der Reis genug Flüssigkeit hat, um weich zu werden und gleichzeitig eine cremige Konsistenz entsteht. Während des Kochens nimmt der Reis einen Teil der Milch auf und gibt Stärke ab – dadurch wird der Milchreis von ganz allein schön sämig.
Wenn der Milchreis am Ende noch zu fest erscheint, kannst du einfach etwas zusätzliche Milch unterrühren.
Milchreis im Topf kochen – so gelingt er besonders cremig
Milchreis lässt sich ganz einfach im normalen Kochtopf zubereiten. Wichtig ist dabei vor allem eine sanfte Hitze und etwas Geduld.
So gelingt er besonders gut:
- Milch zuerst im Topf erhitzen
- Milchreis einrühren und kurz aufkochen lassen
- Hitze reduzieren und bei niedriger Temperatur köcheln lassen
- regelmäßig umrühren, damit nichts anbrennt
Nach etwa 25 bis 30 Minuten ist der Milchreis weich und cremig.
Ein schwerer Topf mit dickem Boden hilft zusätzlich, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt.
Milchreis für Kinder
Milchreis ist auch bei Kindern sehr beliebt, weil er mild und leicht süß schmeckt. Für kleinere Kinder kannst du einfach etwas weniger Zucker verwenden und stattdessen frisches Obst oder Apfelmus dazugeben.
Gerade als warmes Mittagessen oder süßes Abendessen ist Milchreis ein unkompliziertes Familiengericht, das sich schnell vorbereiten lässt.
FAQ zum Milchreis:
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗