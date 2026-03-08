Grießbrei wie bei Oma: Einfaches Rezept für echt leckeren Grießbrei

Grießbrei gehört zu den einfachen Klassikern der Familienküche. Viele erinnern sich noch an den warmen Duft von Milch, Vanille und einem Hauch Zimt, wenn früher Grießbrei auf den Tisch kam. Das traditionelle Gericht ist schnell zubereitet, braucht nur wenige Zutaten und schmeckt Kindern genauso gut wie Erwachsenen. Hier kommt unser Grießbrei Rezept!Springe zu Rezept
Besonders beliebt ist Grießbrei wie bei Oma, weil er wunderbar cremig wird und sich vielseitig kombinieren lässt. Ob mit Zimt und Zucker, Apfelmus, heißen Kirschen oder frischen Beeren – der Klassiker lässt sich immer wieder neu variieren.
In diesem Rezept zeigen wir dir, wie du Grießbrei ganz einfach selbst kochen kannst. Mit nur wenigen Handgriffen entsteht ein warmes Wohlfühlessen, das perfekt als süßes Mittagessen oder Dessert für die ganze Familie geeignet ist.
Grießbrei wie bei Oma – einfaches Familienrezept
Utensilien
- Kochtopf
- Schneebesen
- Schüssel oder Dessertschalen
Zutaten
Zutaten
- 1 Liter Milch
- 80 g Weichweizengrieß
- 2 EL Zucker
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 10 g Butter optional
Anleitungen
- Die Milch zusammen mit einer Prise Salz in einem Topf langsam erhitzen.
- Den Weichweizengrieß unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen einrieseln lassen.
- Die Hitze reduzieren und den Grießbrei etwa 5 Minuten sanft quellen lassen. Dabei weiter rühren, damit keine Klümpchen entstehen.
- Zucker und Vanillezucker unterrühren.
- Optional ein kleines Stück Butter unterrühren – das macht den Grießbrei besonders cremig.
- Den fertigen Grießbrei warm servieren, zum Beispiel mit Zimt und Zucker, Apfelmus oder frischen Beeren.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Noch mehr tolle Familienrezepte:
Tipps für perfekten Grießbrei
Welcher Grieß eignet sich für Grießbrei?
Für klassischen Grießbrei verwendet man Weichweizengrieß. Dieser quillt besonders schnell und sorgt für eine cremige Konsistenz. Hartweizengrieß eignet sich eher für Pasta oder Grießklöße.
Warum klumpt Grießbrei manchmal?
Klümpchen entstehen meist, wenn der Grieß zu schnell in die heiße Milch gegeben wird. Deshalb solltest du den Grieß langsam einrieseln lassen und dabei ständig rühren. Ein Schneebesen funktioniert dafür besonders gut.
Die besten Toppings für Grießbrei
Grießbrei schmeckt pur schon gut, mit Toppings wird er aber noch besser:
- Zimt und Zucker
- Apfelmus
- heiße Kirschen
- frische Beeren
- karamellisierte Äpfel
Gerade Kinder lieben die süßen Varianten.
Grießbrei für Kinder
Grießbrei ist ein mildes Gericht, das sich gut für Kinder eignet. Für kleinere Kinder kannst du einfach etwas weniger Zucker verwenden und stattdessen Obst wie Apfelmus oder zerdrückte Banane hinzufügen.
Viele Familien servieren Grießbrei als schnelles Mittagessen oder süßes Abendessen, weil er schnell zubereitet ist und satt macht.
FAQ zu Grießbrei
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗