Trotz Warnungen passiert es immer wieder: Hitze im Auto kann Kinder töten!

Es sind die typischen Stresssituationen im Alltag, denen man oft genug willkürlich ausgesetzt ist, in denen man dazu neigt, seine Kinder mit eingeschaltetem Autoradio für fünf oder zehn Minuten zu vertrösten. Der schnelle Sprung rein zum Bäcker oder in die Apotheke. Was man vielleicht nicht bedenkt, ist die alte Dame, die beim Bezahlvorgang beherzt das Rotgeld zählt, oder eine intensive Beratung des vorherigen Kunden in der Apotheke. Schnell wird so aus kalkulierten 5 Minuten eine Viertelstunde.

Schon bei relativ geringen – angenehm warmen Außentemperaturen – kann dies bei einem schlafenden oder leicht gesundheitlich angeschlagenem Kind zu einer ernsthaften Gefahr werden.